Paribu įsigijo „CoinMENA“, didžiausią Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono vietinę kriptovaliutų biržą

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – Turkijos skaitmeninio turto platforma „Paribu“ šiandien paskelbė įsigijusi didžiausią vietinę kriptovaliutų biržą Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje (MENA) „CoinMENA“, kurios vertė siekia iki 240 mln. USD. Šis sandoris yra didžiausias finansinių technologijų sandoris Turkijoje iki šiol ir pirmasis šalies tarpvalstybinis skaitmeninio turto platformos įsigijimas. Tai taip pat pabrėžia nuolatinę pasaulinės skaitmeninio turto pramonės konsolidaciją, nes nusistovėję regioniniai žaidėjai siekia didesnio masto, reguliavimo stiprybės ir platesnės rinkos aprėpties. Su šiuo įsigijimu „Paribu“ plės savo veiklą iš savo gimtosios Turkijos rinkos į regioną, kuriame didelis kriptovaliutų pritaikymas. Per „CoinMENA“, kurią licencijavo Dubajaus virtualiųjų aktyvų reguliavimo tarnyba (VARA) ir Bahreino centrinis bankas, „Paribu“ gaus dvi aktyvias skaitmeninio turto licencijas. Šis išplėstas reguliavimo tinklas „Paribu“ pozicionuoja kaip vieną iš nedaugelio reguliuojamų daugi jurisdikcinių operatorių regione ir palaiko jos strategiją, orientuotą į augimą naujose rinkose, laikantis reguliavimo. „Paribu“ yra viena iš pirmaujančių Turkijos skaitmeninio turto ir finansinių technologijų sektorių įmonių, siekianti augimo plano, orientuoto į reguliavimo laikymąsi, produktų inovacijas ir geografinę plėtrą. 2024 m. „Paribu“ pristatė „Paribu Custody“ – pirmąją ir vienintelę Turkijoje skaitmeninio turto saugojimo paslaugų teikėją, naudojančią savo patentuotą daugiasluoksnę saugumo technologiją „ColdShield®“. 2025 m. spalį Kapitalo rinkų valdyba (CMB) įgalioto „Paribu“ įsteigti brokerių įmonę, pažymint jos įėjimą į kapitalo rinkas. „CoinMENA“ įsigijimas dar labiau sustiprina „Paribu“ vaidmenį kaip regioninės finansinių technologijų lyderės. 2020 m. Talal Tabbaa ir Dina Sam’an įkurtas „CoinMENA“ yra licencijuotas kriptovaliutų paslaugų teikėjas, veikiantis pagal Bahreino ir Dubajaus reguliavimo institucijas. „CoinMENA“ pritraukė beveik 20 mln. USD bendrų lėšų iš investuotojų, įskaitant „BECO“, „Arab Bank Switzerland“, „Circle“ ir „Bunat Ventures“. Platforma dabar aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. vartotojų 45 šalyse, siūlydama prieigą prie daugiau nei 50 kriptovaliutų ir palaikydama kelias vietines valiutas MENA regione. Yasin Oral, „Paribu“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, sakė: \n \n „Šis sandoris yra lūžio taškas ne tik „Paribu“, bet ir skaitmeninio turto bei platesnės finansų ekosistemos Turkijoje ir MENA regione. Su šiuo įsigijimu mes išplėtėme savo licencijuotą veiklą į platesnę geografinę vietovę, tapdami reguliuojamu žaidėju vienoje iš labiausiai kriptovaliutas priimančių rinkų pasaulyje. Didžiuojamės, kad vadovaujame didžiausiam Turkijos finansinių technologijų įsigijimui ir pirmajam tarptautiniam skaitmeninio turto platformos sandoriui.“ \n \n „„CoinMENA“, pirmaujanti vietinė kriptovaliutų birža MENA regione, yra ideali partnerė mūsų regioninei plėtrai“, – tęsė Oral. „Šiuo žingsniu mes atidarome naują „Paribu“ augimo kelionės skyrių, išplėsdami savo veiklą MENA regione ir prisidėdami prie pasaulinės skaitmeninio turto pramonės konsolidacijos, remdamiesi stipriu pamatu, kurį sukūrėme Turkijoje.“ Talal Tabbaa ir Dina Sam’an, „CoinMENA“ bendraįkūrėjai, bendrame pareiškime sakė: \n \n „MENA skaitmeninio turto rinka ir toliau auga ir bręsta, o susijungimas su „Paribu“ padės paspartinti šį tempą. Sujungdami „CoinMENA“ regioninę patirtį su „Paribu“ technologijomis, mes siekiame sukurti išsamų skaitmeninio turto produktų rinkinį vartotojams visoje Turkijoje ir MENA regione. Šis įsigijimas yra transformacinis „CoinMENA“ istorijos etapas. „Paribu“ investicija patvirtina tai, ką mes sukūrėme, ir kartu siekiame nustatyti naujus prieinamumo ir inovacijų standartus regiono skaitmeninio turto erdvėje.“ Apie Paribu „Paribu“ yra pirmaujanti Turkijos skaitmeninio turto platforma ir pagrindinis šalies finansinių technologijų ekosistemos dalyvis. Įmonė siekia augimo strategijos, orientuotos į reguliavimo laikymąsi, produktų inovacijas ir plėtrą į kelias geografines vietas. 2024 m. „Paribu“ pristatė „Paribu Custody“ – pirmąją ir vienintelę Turkijoje skaitmeninio turto saugojimo paslaugų teikėją, naudojančią savo patentuotą daugiasluoksnę saugumo technologiją „ColdShield®“. 2025 m. spalį Kapitalo rinkų valdyba (CMB) įgalioto „Paribu“ įsteigti brokerių įmonę, pažymint jos įėjimą į kapitalo rinkas. Įsigijus „CoinMENA“, „Paribu“ plečia savo reguliuojamą veiklą iš Turkijos į MENA regioną. Apie CoinMENA „CoinMENA“, pirmaujanti MENA regiono žaidėja, siekia suteikti galimybes tiek naujiems, tiek patyrusiems investuotojams, teikdama prieinamas kriptovaliutų investavimo galimybes ir leisdama jiems dalyvauti besiformuojančioje skaitmeninėje ekonomikoje. Bahreino Karalystėje įsikūrusi „CoinMENA B.S.C. (c)“ yra licencijuota Bahreino centrinio banko (CBB) kaip kriptovaliutų paslaugų teikėja (3 kategorija). Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusi „CoinMENA FZE“ yra licencijuota kaip brokerių-dilerių virtualiųjų aktyvų paslaugų teikėja (VASP) Dubajaus virtualiųjų aktyvų reguliavimo tarnybos (VARA). Su konkurencingais mokesčiais, dideliu likvidumu ir šviečiamuoju požiūriu „CoinMENA“ siekia būti paprasčiausia ir patikimiausia skaitmeninio turto platforma regione. Šią istoriją paskelbė „Btcwire" pagal „HackerNoon" verslo tinklaraščių . Atlikite savo tyrimus prieš priimdami bet kokį finansinį sprendimą. programą