Nuo koncepcijos iki lyginamosios viršenybės: „Vishvesh“ AI motyvacijos proveržis

Dirbtinis intelektas sparčiai vystosi, tačiau pastaraisiais metais atsirado daug kompromisų.Didesni modeliai dominuoja antraštėse, mokomi milijardų parametrų ir didžiulės skaičiavimo galios. Nors jie puikiai generuoja turinį ir atpažįsta modelius, jie išlieka daugiausia neaiškūs, neveiksmingi ir sunku paaiškinti. Pramonės šakoms, kuriose pasitikėjimas, auditavimas ir efektyvumas yra svarbūs, šios sistemos trūksta. Šis iššūkis yra tai, kur Vishvesh, CoreThink AI įkūrėjas ir generalinis direktorius, daro ženklą. Jo išradimas, Bendroji simbolika, iš naujo apibrėžia mąstymo pagrindu pagrįsto AI galimybes. Sujungiant simbolinę logiką su neuroniniu mokymu, Vishvesh sukūrė variklį, kuris ne tik pasiekia lyginamąjį tikslumą, bet ir siūlo paaiškinamumą, kurį retai galima rasti tradiciniuose AI modeliuose. Tradicinės AI sistemos patenka į dvi kategorijas: juodųjų dėžių neuroniniai tinklai, kurie apdoroja didelius duomenų kiekius su mažu aiškinamumu, ir simbolinės argumentų sistemos, kurios yra logiškos, bet kietos ir negali tvarkyti sudėtingų, nestruktūrizuotų duomenų. Vishvesh matė galimybę sujungti geriausius iš abiejų pasaulių. Rezultatas buvo „General Symbolics“, hibridinė AI sistema, kuri gali prisitaikyti prie sudėtingų scenarijų, tačiau išlieka paaiškinama. Tai yra daugiau nei laipsniškas tobulinimas. Tai iš esmės originalus indėlis į tai, kaip yra sukurtos AI argumentų sistemos. Architektūra suteikia tikslumą su dalimi tradicinių didelio masto modelių reikalaujamos skaičiavimo apkrovos, todėl Jo našumas buvo patvirtintas per šešis visame pasaulyje pripažintus AI motyvavimo kriterijus, kur „CoreThink AI“ modelis nuosekliai pranoko konkurentus. Viename pagrindiniame bandyme, BFCL įrankių skambinimo kriterijus, „General Symbolics“ pasiekė 81.5 proc. tikslumą, viršijantį pramonės lyderių aukščiausio lygio modelių 78 proc. vidurkį. Nors daugelis AI laimėjimų išlieka teoriniai arba apsiriboja mokslinių tyrimų dokumentais, Vishvesh inovacijos veikia realioje aplinkoje. „CoreThink AI“ jau įdiegė savo argumentų variklį keliose pramonės šakose. Logistikos srityje partneris pranešė apie 30 proc. sumažintą modeliavimo klaidų skaičių, žymiai pagerindamas efektyvumą ir taupydamas sąnaudas tiekimo grandinės planavime. Finansų srityje pirmaujanti fintech įmonė kuria naujos kartos sukčiavimo aptikimo sistemą, naudojant „General Symbolics“. Jo gebėjimas paaiškinti, kodėl tam tikros vėliavos yra pakeltos, daro jį ypač vertingu sektoriuje, kuriame skaidrumas ir atitikimas yra labai svarbūs. Kūrėjams Vishvesh pabrėžia, kad šios programos yra natūralus jo filosofijos pratęsimas: „Įmonės neinvestuoja į standartus, jos investuoja į rezultatus.Mūsų misija visada buvo sukurti sistemą, kuri ne tik demonstruoja intelektą popieriuje, bet ir aktyviai sprendžia sudėtingas, logines problemas, su kuriomis įmonės susiduria kiekvieną dieną.“ Kaip bendrasis įkūrėjas ir generalinis direktorius, jis atliko lemiamą vaidmenį vadovaujant bendrovės strategijai, surinkdamas aukšto lygio komandą iš devynių inžinierių ir užtikrindamas septynių skaičių kapitalą ankstyvojo finansavimo etapuose per išankstinius sėklų ir A serijos etapus. Jis asmeniškai vadovavo projektavimo partnerystėms su įmonėmis, vykdė technines diskusijas ir prižiūrėjo bandomuosius projektus, kurie patvirtino variklio patikimumą realiuose nustatymuose. Nors kitos AI kompanijos ir toliau kuria vis didesnius modelius, „General Symbolics“ įrodo, kad architektūrinės inovacijos gali pranokti bruto jėgos skaičiavimą. Jo pastangos įgijo dėmesį AI mokslinių tyrimų bendruomenėje. „CoreThink AI“ pasiekti lyginamieji rezultatai techninėse ataskaitose ir pramonės diskusijose buvo nurodyti kaip pavyzdys, ką gali pasiekti liesos, efektyvios modeliai. Vishvesh įtaka apima daugiau nei CoreThink AI. Per konferencijų pristatymus AI Dev World ir CogX, taip pat baltuosius dokumentus ir techninę dokumentaciją, jis prisidėjo prie platesnio pokalbio apie AI motyvaciją. Jo darbas dėl patentuotų algoritmų, susijusių su „General Symbolics“, dar labiau pabrėžia jo vaidmenį kaip mąstymo lyderio ir originalaus indėlio į šią sritį. formalizuodamas ir apsaugodamas šias naujoves jis ir „CoreThink AI“ pozicionavo save kaip naujos kartos mąstymo architektūrų pionierius. "General Symbolics" yra ne tik produktas, bet ir platforma kitai AI programų bangai.Nuo robotikos ir pramonės automatizavimo iki sveikatos priežiūros diagnostikos ir finansinės analizės, jos gebėjimas mąstyti tiek tiksliai, tiek paaiškinamai atveria naujas galimybes. „CoreThink AI“ kuria iš anksto sukurtus mąstymo modulius ir automatizuotus integracijos vamzdynus, kad technologija taptų prieinama net vidutinės klasės įmonėms ir kūrėjams. „Mes vertiname mąstymą kaip kitą pagrindinį įmonių žvalgybos sluoksnį“, – sako jis. „Mūsų dėmesys skiriamas paprastumui, skalavimui ir skaidrumui, kad įmonės galėtų ja pasitikėti.“ Nuo savo įkūrimo iki dabartinio lyginamojo viršenybės „General Symbolics“ atspindi originalų „Vishvesh“ indėlį ir svarbų vaidmenį skatinant AI. Jis ne tik išrado pažangiausią mąstymo architektūrą, bet ir sukūrė komandą, strategiją ir partnerystes, reikalingas jos įgyvendinimui. jo gebėjimas derinti techninį gylį su stipria verslo vizija padėjo „CoreThink AI" tapti lyderiu mąstymo pagrindu pagrįstame AI ir sukėlė svarbias diskusijas visoje pramonėje. Iššūkis tradiciniam mąstymui ir prioritetas efektyvumui, skaidrumui ir rezultatams, Vishvesh formuoja AI ateitį taip, kad būtų ir praktinis, ir vizionierius. Ši istorija buvo platinama kaip Kashvi Pandey leidimas pagal HackerNoon verslo dienoraščių programą.