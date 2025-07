Filmai ir erdvė: kosminės kino svajonės amžiuje

Kinematografijos ir kosmonautikos istorijoje yra filmų, nufilmuotų kosmonautų, kosmonautų, automatinių erdvėlaivių nufilmuotų filmų, filmų su tikru svorio netekimu, bet nufilmuotų Žemės atmosferoje, ir daugelio kitų variacijų.





Pirmasis filmas apie kosmosą

Pirmasis viešas, o tada komercinės, kino pasirodymai prasidėjo 1895. Ir tik po septynerių metų, 1902, pirmasis žinomas (ir greičiausiai pirmasis kada nors) filmas apie erdvę ir kosmonautika buvo išleistas - "Kelionė į Mėnulį" Prancūzijos režisierius Georges Méliès. Trumpas pagal šiandienos standartus, tuo metu tai buvo pilnavertis mokslinės fantastikos blockbuster, trunkantis visą 15 minučių. Siužetas parodija Jules Verne "Nuo Žemės iki Mėnulio" ir H. G. Wells "Karo pasauliai". Filmas iš pradžių buvo parodytas didžiulę sėkmę kino teatruose abiejose Atlanto pusėse, tada pamiršta, iš naujo atrasta 1930-aisiais, ir dabar teis









Šiandien būtina paaiškinti, kad šautuvas yra pakrautas į šautuvą mergaičių ne tik keistuose drabužiuose, bet ir maudymosi kostiumuose.Bet ši prognozė dar neįvyko, o modeliai bikini nežiūrėti kosmonautų ir astronautų savo skrydžiuose.





Pirmasis rimtas filmas apie kosmosą

Po ketvirtadalio amžiaus pirmasis filmas, realistiškai vaizduojantis mėnulio raketos paleidimą, buvo pagamintas Vokietijoje. „Moteris Mėnulyje“ režisavo Fritzas Langas ir išleido 1929 m. Pasak kai kurių kritikų, realistiškas raketų paleidimo vaizdas buvo pagrindinė režisieriaus idėja. Nesvarbu, ar tai tiesa, ar ne, garsus raketų ir kosmoso entuziastas Hermannas Obertas buvo pristatytas kaip konsultantas, kuris taip pat turėjo demonstruoti modelio raketų paleidimą kaip reklamos kampanijos dalį, už kurią jis gavo didelį finansavimą iš kino studijos.









Kai prasidėjo tikri kosminiai skrydžiai, paaiškėjo, kad „Moteris Mėnulyje“ numatė: vertikalų raketų transportą į paleidimo vietą (vieną iš transportavimo galimybių), skaičiavimą atgal, vandens naudojimą paleidimo komplekse (nors ir ne kaip filme), anti-g sėdynes (iš tikrųjų, kėdes), pirmojo etapo atskyrimo spektaklį ir daug daugiau.





The first serious Soviet film about space





Sovietų kino kūrėjai nebuvo svetimi mokslinės fantastikos – Protazanovo „Aelita“, remiantis Aleksejaus Tolstojaus romanu, buvo nufilmuotas dar 1924 metais, tačiau jis tik trumpai parodo erdvėlaivio paleidimą iš stogo namuose „atokiose Maskvos pakraščiuose“. Bet filmas „Kosminė kelionė“ neturėjo nieko kito, kaip pats Tsiolkovskis kaip konsultantas. Išleistas 1936 metais, filmas turi tam tikrų panašumų su „Moteris Mėnulyje“: abiejuose filmuose, personažai skrenda į mėnulį, ekspediciją vadovauja žymus mokslininkas, yra moteris įgula, o paauglys šnipinėja laive. Tačiau „Kosminė kelionė“ parodo Tsiolkovskio viz





Yra būdingos klaidingos sampratos, tokios kaip radijo ryšio su Žeme neįmanomumas ir būtinybė signalizuoti pirotechninėmis raketomis dėl to.Bet skirtingai nei „Moteris Mėnulyje“, teisingai parodyta svorio netekimas – tai įvyksta iškart po variklio išjungimo.





Verta paminėti specialiuosius efektus, kurie atrodo stebėtinai gerai beveik šimtmetį senam filmui ir tam tikra prasme tapo standartu.Svorio netekimas buvo parodytas aktorių pakabinimu ant laidų, o raketų hangaro ir šuolių ant mėnulio scenos buvo nufilmuotos miniatiūriniuose modeliuose ir naudojant lėlės animaciją.





Pirmieji vaizdai iš kosmoso





Pirmąsias nuotraukas ir vaizdo įrašus kosmose padarė 1946 m. Spalio 24 d. Automatinė kamera, sumontuota ant modifikuotos V-2 raketos, iš pradžių kovinės raketos, paleistos iš JAV "White Sands" bandymų vietos. Raketa pakilo iki 104,6 km aukščio, o ant jo sumontuota kamera užėmė vieną kadrą kas 1,5 sekundės. Po kelių minučių raketa ir kamera nukrito atgal į žemę ir nukrito, tačiau filmas specialioje kapsulėje buvo saugiai paimtas ir sukurtas.





Nuo to laiko fotoaparatai tapo nuolatine kosminių krovinių dalimi – jie dedami ant raketų ir tarpplanetinių stočių ir siunčiami kartu su astronautais.





The first photos of the entire Earth from space





The first photo of the entire Earth was taken on May 30, 1966, by a camera installed as a piggyback payload on a Soviet Molniya-1 communications satellite (most likely No. 6, launched in April), flying in a highly elliptical orbit with a large inclination. It is difficult to make out anything in the photo, but from the orbit parameters it is clear that this must be the northern hemisphere.





Pirmąją spalvotą nuotrauką padarė Amerikos eksperimentinis palydovas DODGE. Pagrindinė prietaiso užduotis buvo išbandyti gravitacijos stabilizavimo sistemą, o fotoaparatas taip pat buvo vežamas kaip piggyback naudinga apkrova. Juoda ir balta kamera paėmė tris nuotraukas per spalvotus filtrus, o vaizdas buvo surinktas Žemėje.









Pirmasis fotografas ir vaizdo fotografas kosmose

Pirmasis asmuo, fotografuojantis ir filmuojantis kosmose, buvo vokiečių Titovas 1961 m. Rugpjūčio 6 d. Jurijus Gagarinas savo kosmose turėjo fiksuotą televizijos kamerą, kuri filmavo kosmonauto veidą, bet ne tai, kas vyko lauke, ir jam nebuvo suteikta kamera dėl santykinai trumpo skrydžio.









Nuo to laiko kosmonautai imasi fotografijos kursų kaip savo kosmoso mokymo dalį, paėmė daug nuotraukų orbitoje, paskelbė jas ir surinko tūkstančius mėgstamų „Instagram“.





Viskas auga ir vystosi





Būtent dėl automatinių kamerų mes turime vaizdų, kurie tapo archetipiniais. „American Gemini“ erdvėlaivis buvo aprūpintas kameromis, pažvelgiant iš portfelio, kuris taip pat buvo patogiai įsikūręs.









Daugelis kamerų buvo naudojamos „Apollo“ programoje. Jie buvo įsikūrę skirtinguose taškuose paleidimo skydelyje ir ant pačios raketos. Raketos kameros buvo laikomos konteineriuose, automatiškai įjungtos, tada išmetamos ir nusileidžiamos į vandenyną ant parašiutų, aprūpintų radijo žibintais.









mokslinė fantastika









1960-aisiais gimė dvi mokslinės fantastikos visatos, kurios vis dar yra gyvos šiandien ir turi didžiules gerbėjų bendruomenes. 1963 m. pasirodė britų serija "Doctor Who", apie ekscentrišką ateivį, kuris keliauja per laiką ir erdvę, o 1966 m. Amerikos serija "Star Trek" pasirodė apie žvaigždžių laivo "Enterprise" įgulos nuotykius. Serija buvo transliuojama per televiziją, todėl jie negalėjo pasigirti dideliu biudžetu. Kaip rezultatas, tai buvo erdvės fantastikos, kurioje erdvė vos buvo parodyta. Kitų planetų kraštovaizdžiai buvo nufilmuoti studijose ar kai kuriose smėlio akvariumuose (kliše ypač būdinga "Doctor Who"). Ateiviai buvo vaizdu









„Doctor Who“ erdvėlaivis ir laiko mašina TARDIS paprasčiausiai materializavosi pageidaujamame taške, o „Star Trek“ parodė didelio masto laivo modelį, pavyzdžiui, paveiktos planetos fone.





Rimtų specialiųjų efektų su dideliu biudžetu galima rasti animaciniuose filmuose, kurių archetipinis pavyzdys buvo Stanley Kubrick "2001: kosminė odisėja", išleistas 1968 m. Filmuojamas pagal kietos mokslinės fantastikos kanonus, filmas sąžiningai bandė parodyti erdvę naudojant turimas technologijas. Aktoriai, kaip ir "Kosminėje kelionėje", pakabino ant kabelių, išskyrus tai, kad jie bandė juos geriau paslėpti, neatskleidžiant aktoriaus judėjimo palei skerspjūvio trajektoriją.









Gravitacijos jėga, nukreipta nuo ašies į orbitos stoties periferiją, buvo įrodyta statant didelį rinkinį, kuriame aktorius bėgo kaip erelis ant rato.









Technologijos modeliai buvo sujungti su fone, naudojant įvairias animacijas ir kombinuotus fotografavimo metodus, sukuriant skalės jausmą su lėto judėjimo nuotraukomis, kai reikia.









Vienas įspūdingas „2001: kosminės odisėjos“ prognozavimas buvo tas, kad nuotraukos apie bėgimą aplink stotį vėliau buvo nufilmuotos realioje erdvėje – didelėje „Skylab“ stotyje tikrieji astronautai bėgo daug panašiau.





Documentary films





Kai IMAX technologija pasirodė 1970-aisiais, astronautai pradėjo jį naudoti filmuoti. 2002 m. Buvo išleistas pirmasis 3D filmas, kosminė stotis 3D. Kaip rezultatas, žmonija turi didžiulį skaičių dokumentinių filmų apie kosmosą. Tarp tų, kurie buvo pagaminti Rusijoje, verta žiūrėti seriją Kosminė odisėja, XXI amžius ir Metai orbitoje.





Pirmasis filmas kosmose





Pirmasis filmas, kuriame buvo panaudoti vaizdo įrašai, specialiai nufilmuoti kosmose, buvo sovietinis filmas „Grįžimas iš orbitos“ (1984). kosmonautai nufilmavo „Salyut 7“ kosminėje stotyje ir „Soyuz T-9“ erdvėlaivyje.Atsižvelgiant į tai, kad aktoriai liko Žemėje, tikėtina, kad šie nulinės gravitacijos sukimosi laikrodžio vaizdai buvo nufilmuoti.





Tikras svorio netekimas





Labiausiai tikėtina, kad vienintelis filmas, kuriame vaizduojamas tikrasis svorio netekimas, kuris nebuvo nufilmuotas kosmose, yra „Apollo 13“. Filmo įgula, aktoriai ir rinkinys buvo dedami į skraidantį laboratorinį orlaivį, naudojamą kosmonautų mokymui.

21-ajame amžiuje tokių gudrybių poreikis iš esmės išnyko – galite filmuoti aktorius prieš žalią ekraną ir tada į kompiuterį įtraukti viską, ko norite.









Šiandien filmų realizmas daugiausia priklauso nuo scenaristų, gamtos įstatymų pažeidimų, kuriuos jie yra pasirengę padaryti, kad vaizduotų norimą dramą.





Fotografavo astronautai

Kosminis turistas Ričardas Garriotas, kuris 2008 m. Keliavo į ISS, į stotį atnešė mokslinės fantastikos filmo scenarijų, kuris buvo nufilmuotas įgulos laisvalaikio metu. „Apogee of Fear!“ buvo išleistas 2012 m. ir gali būti peržiūrėtas „YouTube“.