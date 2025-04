Mokomasis baitas: kaip kelionių taisyklė taikoma kriptovaliutams (ir kam tai daro įtaką)

Tai gali skambėti grėsmingai ir gali turėti neigiamų pusių, tačiau kelionių taisyklė (kriptovaliutų ir ne tik) nėra tokia ribojanti – bent jau ne paprastiems vartotojams. Kaip ir dauguma finansų pasaulio taisyklių, ji taikoma įmonėms, o ne tiesiogiai klientams. Šis reglamentas dabar apima kriptovaliutas, tačiau jis egzistavo daug anksčiau nei Bitcoin. Tikriausiai jūs net nežinojote, kad jis ten buvo.





Kelionių taisyklė buvo įvesta 1996 m. JAV bankų paslapties įstatymu (BSA), o vėliau kaip pasaulinis kovos su pinigų plovimu (AML) standartas buvo priimtas Tarptautinės reguliavimo institucijos Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF). Ši taisyklė, dar žinoma kaip FATF 16 rekomendacija, įpareigoja finansų institucijas, pvz., bankus, rinkti ir dalytis konkrečia informacija, kai apdoroja pervedimus, viršijančius tam tikrą ribą (paprastai 1 000 USD JAV).





2019 m FATF išplėtė Kelionių taisyklę, kad ji apimtų kriptovaliutas, reikalaudama, kad virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP), pvz., biržos ir saugomų piniginių teikėjai, laikytųsi panašių gairių kaip ir tradicinės finansų įstaigos. Šia plėtra buvo siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui augančiame kriptovaliutų sektoriuje.





Sąvoka „kelionės taisyklė“ kilusi iš to, kad reikalinga informacija apie klientą turi „keliauti“ kartu su sandoriu, kai ji pereina iš vienos finansų įstaigos į kitą. Kai finansų įstaiga apdoroja pervedimą, nesvarbu, ar tai būtų „fiat“, ar kriptovaliuta, ji turi užtikrinti, kad pagrindinė informacija, pvz., siuntėjo ir gavėjo vardai, sąskaitų numeriai ir kriptovaliutų adresai, „keliautų“ kartu su lėšomis į gaunančiąją įstaigą. Tai leidžia valdžios institucijoms sekti ir tirti įtartiną veiklą įvairiose institucijose ir jurisdikcijose.





Kam turi įtakos kelionių taisyklė?

Kaip minėta pirmiau, ši taisyklė pirmiausia taikoma virtualiojo turto paslaugų teikėjams (VASP), ty kriptovaliutų verslui. Tai apima kriptovaliutų biržas, globos piniginės tiekėjus ir įmones, tvarkančias žetonų pasiūlymus. Įmonės, kurios palengvina turto mainus, perdavimą ar saugojimą, privalo rinkti ir dalytis informacija apie siuntėjo ir gavėjo fiat arba kriptovaliutų operacijas. Taisyklė taikoma sandoriams tarp VASP arba tarp VASP ir finansų įstaigos.





Tačiau tokiu būdu paveikiami ir klientai, naudojantys tas reguliuojamas platformas. Jie turi pateikti asmens duomenis patikrinti ir saugoti, įskaitant vardą, pavardę, adresą ir sąskaitos duomenis, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu priemonių. Operacijų informacija, pvz., siuntėjo ir gavėjo identifikacija, operacijos suma ir tikslas, taip pat turi būti dalijamasi tarp VASP. Nors tai padidina skaidrumą, tai kelia susirūpinimą dėl vartotojų privatumo, tinkamo pagrįstų duomenų tvarkymo ir operacijų vėlavimo.





Tokie regionai kaip ES, nuo 2024 m. gruodžio 30 d., JAV, Kanada ir Singapūras priėmė kriptovaliutų operacijų kelionių taisyklę. Nors tai skatina rinkos teisėtumą, atitiktis gali būti brangi ir atimta daug laiko, ypač mažesnėms įmonėms. Norint įvykdyti reguliavimo reikalavimus, dažnai reikia didelių investicijų į technologijas ir personalą, o tai gali trukdyti kriptovaliutų pramonės augimui ir naujovėms.





Decentralizuotos piniginės ir kelionių taisyklė

Kaip individualus vartotojas, visada galite pasirinkti. Kelionių taisyklė neturi įtakos piniginėms, nesusijusioms su laisvės atėmimu, ar lygiaverčių (P2P) operacijoms, ji galioja tik tada, kai naudojate įmones lėšoms saugoti arba sandoriams atlikti, pvz., kriptovaliutų mainų svetainei. Kita vertus, decentralizuotos paslaugos nepasikliauja centralizuotais tarpininkais, kurie paprastai yra reglamentų objektas.





Jei naudotojai keičiasi kriptovaliuta tiesiai tarp savo piniginių, kurių netaikoma, arba naudojasi decentralizuotais mainais (DEX), kelionės taisyklė jiems neturės įtakos. Kadangi DEX veikia be tarpininkų ir leidžia tiesioginę P2P prekybą, jiems paprastai nereikia patvirtinimo, o tai yra pagrindinė kelionės taisyklės dalis. Tai leidžia vartotojams išlaikyti didesnį privatumą ir anonimiškumą prekiaujant. Tačiau kai kurios jurisdikcijos vis tiek gali taikyti tam tikrus DEX reglamentus, reikalaujančius, kad jie įgyvendintų konkrečias priemones, tačiau šiuo metu kelionių taisyklė daugiausia paveikia centralizuotus mainus ir paslaugas, kuriose dalyvauja tarpininkai.





Naudodami Obaitas ekosistemą, kiekvienas gali atlikti saugias operacijas be tarpininkų mūsų populiariame DEX Oswap.io arba tiesiai tarp atskirų piniginių per sąlyginiai mokėjimai . Pastaruoju atveju operacijos yra apsaugotos išmaniosiomis sutartimis, kurios užrakina lėšas, kol bus įvykdytos iš anksto nustatytos viešai patikrinamos sąlygos. Šis procesas užtikrina, kad abi šalys įvykdys savo įsipareigojimus dar nebaigus perdavimo, taip skatinant pasitikėjimą ir saugumą be tarpininkų. Tais atvejais, kai sutarties vykdymo negalima viešai patikrinti, „Obyte“ arbitražo funkcija kartu su ArbStore , siūlome dar vieną patikimą decentralizuotų, saugių mainų parinktį, šį kartą į rinkinį įtraukdami profesionalų žmogų.

