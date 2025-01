„Devcon 2024“: istorinis „Ethereum“ bendruomenės įvykis ir „Web3“ ateitis

Šių metų Devcon Pietryčių Azijoje buvo didžiulė sėkmė. Jame dalyvavo 12 500 dalyvių iš 130 šalių , iš kurių 60 % buvo pirmą kartą, įskaitant mane. Devcon savaitė buvo kupina puikių susitikimų, įžvalgų ir įspūdžių apie darbingą ir autentišką Bankoką.





Mano vardas Daria . Esu ETHWarsaw (konferencijos ir hakatono) rinkodaros vadovas ir turinio kūrėjas, daugiausia dėmesio skiriantis web3 srities produktams ir kultūrai.





Dalyvavau EthCC, Devconnect, Dappcon, ZK Summit, ETHDam, ETHWarsaw ir ETHBucharest (kai kuriuose iš šių renginių dalyvavau kelis kartus) ir daugelyje kitų bendruomenės ir nišinių renginių. Taip pat dalyvavau keliuose hakatonuose kaip įsilaužėlis ir mentorius, bet Devcon Bankoke viršijo lūkesčius!





Šiame straipsnyje dalinuosi savo įspūdžiais ir patirtimi apie Devcon 7 – karščiausias blockchain ir kriptovaliutų pramonės tendencijas bei paaiškinu, kodėl man taip patinka Ethereum bendruomenė.





Šis įvykis tikriausiai taps decentralizuoto interneto istorijos dalimi ir gali pradėti naują kriptovaliutų bėgimą. Beje, kokios yra dabartinės Bitcoin ir Ethereum kainos? 😉





Ethereum žmonės ir vibracijos

Nepaisant didelių operacijų sąnaudų ir mastelio keitimo iššūkių, jokia kita „blockchain“ ekosistema neturi tokio masinio vartotojų įsisavinimo kaip „Ethereum“. L2 tinklai, paskyros paėmimo technologija, statymas ir perkėlimas bei daugelis kitų projektų siekia apeiti techninius apribojimus ir padaryti Ethereum labiausiai naudojamą blokų grandinę.





Atvirumas projektų kūrimui ir Ethereum fondo parama naujovėms sukuria sąlygas kurti unikalią bendruomenę. Šioje bendruomenėje yra vieta steigėjams, kūrėjams ir inžinieriams, rinkodaros specialistams ir dizaineriams bei visiems, kurie prisideda prie interneto perėjimo į decentralizuotą etapą, kur turinio nuosavybė priklauso kūrėjui, o finansai ar asmeniniai. duomenys nepriklauso nuo centralizuotų subjektų.





Palyginti su tradicinėmis industrijomis, web3 (ypač Ethereum bendruomenėje) jaučiu daugiau laisvės ir atvirumo. Žmonės yra autentiškesni ir mažiau korporatyvūs. Agresyvūs pardavimai ir sandorių santykiai atrodo toksiški. Atsiranda daugiau noro prisidėti, kad būtume vertingi ir žinomi. Žinoma, kaip aprašiau ankstesniame straipsnyje , yra daug samdymo ir verslo kultūros iššūkių. Vis dėlto jie nėra tokie kritiški, kaip šios srities atradimai, naujovės ir galimybės.





Dieną prieš „Devcon“ su vyru susipažinome su vienu įtakingiausių „Ethereum“ turinio kūrėjų – sassal.eth , „The Daily Gwei“ vedėju. Šis vaikinas gali valandų valandas kalbėti apie Ethereum, ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų ekosistemos vizijos sutampa. Tai buvo puiki ilgos ir įdomios savaitės pradžia!









Vitalikas Buterinas , Ethereum išradėjas, yra labai žinomas, tačiau mažai žmonių pažįsta jo tėvą. Susitikimas su Dima Buterinu renginio vietoje buvo maloni staigmena. Tai puikus žmogus, galintis įkvėpti ir būti pavyzdžiu daugeliui už Ethereum ekosistemos ribų. Kaip ukrainietis, esu dėkingas Dimai už jo paramą ir indėlį į Ukrainos blokų grandinės ekosistemą šiais sunkiais laikais.









Man buvo malonu sutikti Austiną Griffithą, „BuidlGuidl“ įkūrėją ir legendą tarp „Ethereum“ statytojų. Pakviečiau jį kalbėti ir įkvėpti naujokus kūrėjus ETHWarsaw konferencijoje kitais metais.









Bendra „blockchain“ savaitės patirtis Tailande buvo teigiama. Nuolat jaučiau FOMO, nes norėjau dalyvauti visuose mane dominančiuose renginiuose, o eismas Bankoke kartais būdavo problemiškas. Nepaisant to, žemiau pasidalinsiu įdomiausiomis šių metų renginio temomis, kurios 100% paveiks decentralizuotų sistemų ir tarpasmeninių ryšių ateitį internete.





Web3 tendencijos ir karščiausios temos

Jei praleidote „Devcon 7“, visus pokalbius ir seminarus galite žiūrėti „Ethereum Foundation“ „YouTube“ kanale . Yra daugiau nei 300 valandų aukščiausios klasės techninio, konceptualaus ir į kultūrą orientuoto turinio apie blockchain ir kriptovaliutų ateitį. Tačiau galiu išskirti daugiausia diskusijų keliančias temas, kurios atspindi rinkos situaciją ir tendencijas.





🤖 AI agentai

Jei dabar eisite į bet kurį web3 hakatoną, tikrai rasite bent 3–5 projektus, skirtus AI agentų kūrimui įvairiems naudojimo atvejams.





AI agentai web3 sferoje yra savarankiški programinės įrangos subjektai, sujungiantys AI ir decentralizuotas technologijas, kad galėtų atlikti užduotis, priimti sprendimus ir sąveikauti su decentralizuotais tinklais ar išmaniosiomis sutartimis. AI agentai gali suteikti naujų būdų, kaip gauti pajamų iš duomenų, kūrybiškumo ir paslaugų decentralizuotose ekosistemose.





🪙 Tokenizavimas ir RWA

„Tokenize whatever!“ – toks šūkis kai kuriems web3 projektams. Kartais tai atrodo nereikalinga, tačiau yra daug atvejų, kai tokenizavimas padeda išplėsti esamus verslo modelius ir paversti juos novatoriškesniais ir tinkamesniais, pavyzdžiui, Real-World Assets arba RWA.





RWA yra materialus arba tradicinis finansinis turtas, pvz., nekilnojamasis turtas, prekės, akcijos ar obligacijos, kurie buvo patvirtinti, kad egzistuoja blokų grandinėje. Tokenizavimas apima skaitmeninių žetonų, atspindinčių nuosavybės teisę arba teises į šį fizinį turtą, kūrimą, leidžiantį juos valdyti ir prekiauti DeFi platformose.





⛔️ Trūksta į vartotoją orientuotų programų ir prastas UX

Pramonėje yra per daug L2 tinklų ir kitų infrastruktūros projektų, tačiau vartotojams yra tik keli produktai. Mums vis dar per toli, kad kaimynai naudotųsi „DeFi“ programėlėmis ar decentralizuotais privatumo sprendimais. Infrastruktūros projektai gali surinkti daugiau pinigų, todėl daugelis įkūrėjų nusprendė daugiau dėmesio skirti technologijoms, o ne vartotojams. Štai kodėl daugelis projektų kuriami be UX dizainerių patirties – kūrėjų, kurie kuria sprendimus techniką išmanantiems asmenims.





Mano vyras Andrii, „Web3“ produktų dizaineris, „Devcon“ surengė seminarą apie vartotojų tyrimus ir klientų kelionių planavimą. Buvau nustebintas, kiek žmonių nežinojo apie šiuos „auksinės klasikos“ metodus iš web2 pasaulio. Jei jus domina žiniatinklio 3 naudotojų mokymasis, čia yra nuoroda į jo seminaro vaizdo įrašą.





📲 Paskyros abstrakcija

Ši technologija gali padėti įveikti kliūtis, susijusias su vartotojų prisijungimu prie „Web3“, nes sumažina degalų sąnaudas vartotojams naudojant „Paymaster“, palaiko socialinį atsigavimą (šeimos nariai ar draugai gali būti jūsų piniginės sergėtojai), pagerina lėšų kontrolę ir institucinių subjektų veiklos eigą ir dar daugiau. daugiau.





AA technologija yra gyvybiškai svarbi Ethereum fondui. Organizatoriai sukūrė tam skirtą patalpą – Account Abstraction Hub – aptarti temas, susijusias su išmaniosiomis paskyrų piniginėmis, padidintu saugumu ir web3 naudotojų įtraukimu. Galite perskaityti mano straipsnį apie paskyros abstrakciją ir tai, kaip ji padeda web3 įkūrėjams sukurti įdomią naudotojo ir prekės ženklo patirtį.





🤡 Memecoins

Atėjo nauja memecoin era. Ar jums jie patinka, ar ne, ši didžiulė tendencija tik augs.





Pumpfun (Solanos pagrindu sukurtos memecoinų platformos) sėkmė padidino didelį susidomėjimą memecoinomis iki Mėnulio visose įmanomose blokų grandinės ekosistemose. Jos yra pigesnės ir sparčiai populiarėjančios alternatyvos tradicinėms kriptovaliutų monetoms, kurias gali sukurti bet kas. Tokios memecoins kaip DODGE ir SHIBA dabar yra OG.





Naujausias „Clanker AI“ agentas sukuria žetonus, reaguodamas į „Farcaster“ vartotojų tekstinius nurodymus. Kaip rašo „The Defiant“, lapkričio 26 d. mokesčiai, kuriuos sugeneravo Clanker – dirbtinio intelekto agentas, sukurtas paleisti žetonus „Base“, reaguodamas į tekstinius raginimus, buvo visų laikų didžiausias – 1,2 mln. Nuo lapkričio 8 d., kai jis buvo pradėtas, projektas sukaupė 7,1 mln.





🌎 Blockchain visuomenės labui

Dabartinė socialinių, ekonominių, politinių ir karinių aspektų padėtis pasaulyje mažų mažiausiai kebli. Decentralizuotų technologijų naujovės gali iš dalies įveikti kai kurias socialines ir ekonomines problemas, aktualias daugumai žmonių Žemėje, pavyzdžiui, santaupų trūkumą (finansinio saugumo „maišelį“), prieigos prie akcijų rinkų ir galimybės investuoti į akcijas trūkumą, prekiauti asmens duomenimis centralizuoti socialiniai tinklai, tokie kaip Facebook ar TikTok, autoriaus internete paskelbto turinio nuosavybės trūkumas ir daugelis kitų.





Stani Kulechov iš Avara aprašė, kaip, jo manymu, turėtume panaudoti „blockchain“ ir kriptovaliutų potencialą visuomenės labui.









🧑‍💻 DevRel kaip B2D rinkodaros formatas

Daugelis infrastruktūros projektų samdo ryšių su kūrėjais specialistus, kad jie pasidalintų savo technologijos verte su kūrėjais; šis formatas gali būti vadinamas „Business-To-Developers“.





„DevRel“ bendradarbiauja su kūrėjais per renginius, forumus ir internetines platformas, siekdama puoselėti klestinčią bendruomenę. Jie taip pat kuria mokymosi išteklius, pvz., dokumentus, mokymo programas ir internetinius seminarus, kad mokytų kūrėjus, kaip efektyviai naudoti įmonės produktus. Veiksmingi „DevRels“ ne tik įgalina kūrėjus, bet ir glaudžiai susilieja su įmonės gaminiu, rinkodara ir palaikymo funkcijomis, kad pasiektų bendrą sėkmę.





Neseniai baigiau studijas DevRel Uni kursuose, kuriuos vedė Bianca Buzea iš Chronicle Protocol. Šešias įžvalgias savaites praleidau su puikiais „DevRel“ inžinieriais. Šioje nuotraukoje Bianca, mano kurso draugas Szutungas ir aš esame Devcono vietoje.









„SheFi Summit“ susitikime sutikau Mattą Hamiltoną, Arbitrum fondo „DevRel“ inžinierių. Aptarėme kai kuriuos „DevRel“ dalykus ir net įrašėme trumpą vaizdo įrašą apie mano studentų patirtį „DevRel“ kurso metu .









ETHGlobal hackathon komanda dalijasi pagrindinėmis statybininkų projektų temomis. Vertinimo komisijos sprendimu, tokio tipo projektai yra labai paklausūs.









Devcon vakarėliai ir pramogos

Blockchain ir kriptovaliutų bendruomenė garsėja savo vakarėliais.





Kai kurios partijos išgarsėja ir sukuria ne patį geriausią pramonės įvaizdį. Visi žinome šiuos pašėlusius kriptovaliutų brolių klubus su daugybe gėrimų ir abejotinų pramogų. Aš griežtai prieš tai ir raginu visus, organizuojančius tokius vakarėlius, sustoti.





Tačiau gerai organizuoti ir su gerais ketinimais jie yra puikus būdas atsipalaiduoti po sudėtingų techninių pristatymų ir seminarų. Manau, kad tokia sąveika, kuri sukuria naujus kokybiškus ryšius, turi teisę egzistuoti.





Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti ZK Sante renginyje, kurį organizavo ZKsync bendruomenės projektai. „Clave“, „txFusion“, „Zyfi“ ir „Venus Protocol“ komandos subūrė draugus ir verslo partnerius kokybiškam tinklui ir pasidžiaugti sėkminga konferencija. Nuotraukoje matote mane ir minėtų projektų komandos narius bare ant stogo.





Taip pat buvau pakviestas į „Base/Coinbase“ organizuojamą renginį su šūkiu „The Future is Based“. Tai buvo „Base“ draugų ir ekosistemų partnerių susirinkimas viename konceptualiausių Bankoko barų. Buvo malonu sužinoti daugiau apie šią blokų grandinę ir susipažinti su žmonėmis, kurie kuria vieną sėkmingiausių ekosistemų!





Ten susipažinau su keliais „Base“ sukurtų projektų įkūrėjais ir įžvalgiai pabendravau su Willu, pagrindiniu komandos nariu ir „Base“ bendradarbiu.









Tikiu, kad tokie vakariniai renginiai labai gerai padeda kurti kokybišką tinklą ir galimybę neformalioje aplinkoje susitikti su tais, kurie tave įkvepia arba su tais, kuriems esi pavyzdys ✨





Išvados

Devcon 7 Bankoke buvo ta vieta, kur dirbate blokų grandinės ir kriptovaliutų srityse. 800 ir daugiau šalutinių įvykių (įsivaizduokite šiuos skaičius!) , be pagrindinio įvykio, atspindėjo neįtikėtinai didelį susidomėjimą web3 technologijomis ir karjeros galimybėmis šioje srityje. Žmonės, kurie dalyvavo ankstesniuose „Devcon“ renginiuose, sako, kad šis buvo geriausias iki šiol, ir aš neturiu priežasčių abejoti.





Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti tokiame didžiuliame blockchain renginyje, kur puikūs protai ir entuziastai iš įvairių šalių susirinko į vieną vietą sugalvoti, diskutuoti, kurti, dalytis patirtimi. Buvo nuostabu vėl bendrauti su kai kuriais savo senais draugais ir susitikti su naujais.





Supratau, koks man patinka „DevRel“ ir viskas, kas susiję su produkto ir technologijų pusėmis, palyginti su tradicine rinkodara. Man patinka diskutuoti apie technologijų koncepcijas ir tyrimus bei apie tai, kaip jie veikia individus ir pasaulines visuomenes.





Man patinka ryškus Bankoko seno ir naujo derinys. Tai iliustruoja greitai besivystančią ekonomiką. Esu tikras, kad Devcon teigiamai paveikė Tailando ekonominę sistemą. Taylor Swift savo pasirodymais paveikė regionų ekonomiką įvairiose pasaulio dalyse, o Devcon turėjo įtakos technologijų ir socialiniam vystymuisi.





Mano patirtis Tailande taip pat buvo gera, nepaisant ilgo skrydžio (6 + 6 valandos) iš Europos. Tai buvo mano pirmas kartas Azijoje ir tikriausiai ne paskutinis.





Sekite mane socialiniuose tinkluose: LinkedIn , X ir YouTube .