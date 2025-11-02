ARCS 2.0: naujoviškas duomenų suverenumas per realaus pasaulio naudą ir kultūros paveldą

Tokijas, Japonija, 2025 m. spalio 31 d. / Chainwire / - Žymiosios evoliucijos metu (ARX) projektas perėjo nuo vizionieriškų pamatų prie apčiuopiamo, realaus pasaulio poveikio.2019 m. Pradėta drąsi misija suteikti galimybę duomenų suverenitetui, leidžiant asmenims kontroliuoti ir užsidirbti pinigų savo asmens duomenims, gaunant sąžiningą ekonominę vertę, ARCS dabar įėjo į savo ARCS 2.0 fazę. Arkų Arkų Šis strateginis pagrindas integruoja blokų grandinę su fiziniais ištekliais, sukurdamas decentralizuotą ekonominę ekosistemą, jungiančią skaitmenines inovacijas ir kasdienę naudą. Nuo vizijos iki realybės: ARCS 1.0 pamokos ARCS 1.0 pristatė novatorišką "duomenų banko" modelį, apdovanojantį vartotojus ARX žetonų už anoniminį duomenų įnašą. Šios įžvalgos kristalizavo pagrindinę tiesą, kad tikroji vertė reikalauja praktinio taikymo. „ARCS 2.0“ reaguoja ryžtingai, įtvirtindama žetoną aukšto dažnio, patikrinamoje ekonominėje veikloje. Strateginė partnerystė: „Kominka“ atgaivinimas naudojant „Blockchain“ „ARCS 2.0“ pirmauja transformacinė 2025 m. liepos mėn. partnerystė su SSG Holdings Co., Ltd. ir jos dukterine įmone. Co, Ltd, abu įsikūrę Tokijuje, integruoti tradicinius Japonijos kominka namus su blockchain technologija. Sun Sun House Saulės namai Ši partnerystė žymi naujos fazės pradžią ARCS, kur ji sujungia atotrūkį tarp tradicinio nekilnojamojo turto ir blockchain utility.Partnerystė siekiama sukurti ekosistemą, kurioje ARCS žetonai naudojami nekilnojamojo turto sandoriams, nuomos ir lojalumo apdovanojimams, tokiu būdu suteikiant realaus pasaulio naudą žetonui. Šis aljansas iš naujo įsivaizduoja Japonijos istorinius iki Antrojo pasaulinio karo laikų medinius namus kominką kaip pasaulinį investicinį ir svetingumo turtą, o ARX yra išskirtinė atsiskaitymo valiuta. \n \n \n \n Įsigijimas į valdymą: "Sun Sun House" tvarko "end-to-end" operacijas: šių kultūros lobių įsigijimas, restauravimas, pardavimas ir nuoma. Blockchain integracija: investuotojai perka nekilnojamąjį turtą naudodami ARX; nepanaudoti namai tampa atostogų nuoma, maišydami tradicijas su žetonų apdovanojimais. Platesnis poveikis: sprendžiant Japonijos laisvų namų krizę, projektas derinamas su Žemės, infrastruktūros, transporto ir turizmo ministerijos (MLIT) laisvų namų atnaujinimo iniciatyva ir Japonijos Kominkos asociacijos parama. Kominkos patrauklumas, kaimiškas autentiškumas, natūrali harmonija ir įsitraukianti patirtis prisideda prie sparčiai augančių turizmo tendencijų.Japonijos atvykstamosios kelionės išaugo po pandemijos, o atostogų nuomos rinka 2023 m. Išaugo 145% per metus (Japan Tourism Agency). Vertinamas 1,91 mlrd. JAV dolerių, šis segmentas skatina privatumą ir vietovę, o ARCS yra funkcinis tiltas į 2,14 trilijono JAV dolerių vertės nekilnojamojo turto rinką. Pirmasis naudingų žetonų modelis ARCS 2.0 transformuoja ARX į tokeną, sukurtą aktyviam naudojimui, apyvartai ir realaus pasaulio integracijai. Kiekviena funkcija yra susieta su patikrinamomis operacijomis ekosistemoje, užtikrinant, kad vertė būtų sukurta, išleista ir apdovanota savarankiškai. \n \n \n \n \n Mokėjimai ir nuoma: Svečiai, užsisakę kominkos atostogų namus per SSG nuosavybes, gali sumokėti su ARX, kad atlaisvintų išskirtines nuolaidas. Apdovanojimų sistema: ARX yra sukurtas ir platinamas remiantis vartotojų dalyvavimu – užbaigtais buvimais, dalyvavimu vietinėse patirtyse ir savanorišku, anonimizuotu duomenų įnašu kelionės metu. Narystė ir streikas: prieiga prie nekilnojamojo turto remiamų narystės teisių aktyvina ARX apdovanojimus. Duomenų banko sinergija: su kelionėmis susiję naudotojų duomenys (pasidalijami su sutikimu) praturtina ARCS duomenų banką.Partneriai naudojasi šia anoniminė žvalgyba, naudodami ARX, skatindami paklausą, tuo pačiu atlygindami indėlininkus papildomais ženklais. Visi nauji ARX patenka į apyvartą tik per ekosistemos veiklą, pvz., apgyvendinimą, narystę ir duomenų sąveiką, o niekada per spekuliacinį ar vienkartinį paskirstymą. Ši struktūra suteikia dvigubą skrydžio ratą: \n \n \n RWA ekosistema – apgyvendinimas ir svetingumas skatina ARX išlaidas, o vartotojai gauna atlygį už veiklą ir vertės kūrimą. Duomenų ekosistema – vartotojo veikla praturtina duomenų banką, atveria papildomą vertę. Web3 enhances real estate with immutable transparency, democratizing global access and streamlining transactions. Statybos decentralizacija: valdymas ir plėtra Pagrindinės iniciatyvos apima: \n \n \n \n \n Decentralizuotas valdymas: ARCS2.0 siekia decentralizuoto valdymo per fazinį DAO modelį, leidžiantį žetonų turėtojams dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Valiutų augimas: BitMart ir ProBit sąrašai, pagrindinės platformos ruošiasi didesniam likvidumui. Sektoriaus plėtra: nuo turizmo iki maitinimo, mobilumo ir švietimo. Bendruomenės momentas: Įveikus iššūkius, ARCS atnaujino savo oficialią „X“ paskyrą ir pradėjo 2,500 USDT „Airdrop“ ir 2 000 USDT „Bounty“ kampaniją, kad atstatyti bendruomenę ir išplėsti jos ekosistemą. Bitmantas išbandyti Rinkos reakcija pabrėžia pasitikėjimą: ARX nuo 2025 m. birželio mėn. išaugo, atspindėdama pasitikėjimą šiuo į naudą orientuotu modeliu. Kelias į decentralizuotą ateitį ARCS2.0 nuosekliai juda link savo tikslo sukurti decentralizuotą ekonominę ekosistemą, daugiausia dėmesio skiriant realaus pasaulio turtui, duomenų bankams ir tvariam augimui. Sujungiant Japonijos paveldą su blockchain technologija, per partnerystę su SSG Holdings, komanda pateikia naudingą žetoną, kuris cirkuliuoja vertę visose fizinėse ir skaitmeninėse sferose. Palaikoma nacionalinės politikos, rinkos atkaklumo ir suinteresuotųjų šalių paskatų, ARCS yra kelyje, kad pasiektų savo viziją dėl decentralizuotos ir tvarios ekonominės ateities. Apie arklius yra skirta asmenų įgalinimui sukuriant duomenų suverenitetą, kai vartotojai tvarko savo duomenis kaip šventą turtą ir teisėtai naudojasi jo verte. ARCS projektas ARCS projektas „ARCS2.0“ pagrindas yra „Real World Asset“ (RWA) ekosistemos ir saugios duomenų bazės sujungimas, sukuriant tvirtą platformą, kurioje pirmenybė teikiama naudotojų kontrolei ir naudai. ARCS tiki duomenų suverenitetu, kuriame asmenys turi teisę kontroliuoti ir naudotis savo duomenimis. „ARCS“ platforma skirta suteikti naudotojams galių, teikti praktinę vertę ir skatinti augimą per mūsų gimtąjį žetoną ARX. Vietinis žetonas, ARX, atlieka svarbų vaidmenį šioje ekosistemoje, tarnaudamas kaip nuolaidų mokėjimo priemonė apgyvendinimo įstaigose ir kaip atlygis už paslaugų naudojimą. Tai ne tik suteikia aiškią praktinę vertę vartotojams, bet ir skatina dalyvavimą ir augimą platformoje. „ARCS“ paverčia realaus pasaulio ekonominę veiklą savarankiškai stiprinančiu augimo ciklu arba „flywheel“, sukuria dinamišką aplinką, kurioje vartotojai gali klestėti. Per savo novatorišką požiūrį ARCS yra pasirengusi pakeisti duomenų tvarkymo ir vertinimo būdą.Pateikdama vartotojus į centrą ir siūlant apčiuopiamą naudą, ARCS kuria platformą, kuri suteikia galių asmenims ir puoselėja bendruomenę, kuria vadovauja duomenų suverenitetas ir ekonominės galimybės. Vartotojai gali sekti naujienas ARCS socialiniuose tinkluose: Internetinė svetainė: https://www.arcs-chain.com Vidutiniškai : https://medium.com/arcs-arx-official X (anksčiau buvo „Twitter"): https://x.com/ARCS_HQ Išsiųsti telegramą: https://t.me/ARCS_ARX_EN Baltosios knygos: https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Kontaktai Arkos komanda Įmonė IFA Co., Ltd. arcs-info@ifa-aire.co.jp