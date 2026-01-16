Apsaugokite savo kriptografiją: piniginės atsarginės parinktys, kurių niekada nesvarstėte

Užrakintas iš savo skaitmeninį piniginę gali jaustis kaip žiūrėti savo rinkinį namų raktus patenka į vandenyną, kaip jūs stovite ant kranto. Jūs negalite tikėtis, kad tai, bet tai baigėsi, kol jūs suprantate tai ir palieka įkandimą amžinai - jau nekalbant apie finansinius nuostolius. Daugeliu atvejų su kriptografijos, jūs esate vienintelis asmuo, kuris turi kontroliuoti savo privačius raktus. Niekas kitas gali gauti prieigą prie savo lėšų, todėl niekas kitas negali jums padėti. Dėl šios priežasties, tai naudinga žinoti, kokios atsarginės parinktys yra prieinamos prieš prarandant prieigą prie savo skaitmeninį piniginę. Atsižvelgiant į tai, kokio tipo kriptografinį piniginę naudojate, galite turėti keletą galimybių jį atsargiai atsarginti. su šiek tiek skaitymo ir organizavimo, jūs sužinosite, kad planas susigrąžinti savo lėšas avariniu atveju nėra toks sudėtingas. Pažiūrėkime, ką mes galime (ir turėtume) padaryti, kad apsaugotume savo lėšas. Sėklų frazės: bazinė atsarginė kopija Daugumoje piniginių jums suteikiama sėklų frazė, kai pirmą kartą įdiegiate programą.Tai yra 12 arba 24 atsitiktinių žodžių seka, pagrįsta standartais, tokiais kaip BIP39, skirta atkurti visą piniginę kitame įrenginyje tuo atveju, jei prarandamas pagrindinis. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. Tai įmanoma, nes monetos niekada nebuvo jūsų įrenginyje, bet paskirstytame knygyne, kurį sudaro šimtai ar tūkstančiai mazgų (kompiuterių) visame pasaulyje, priklausomai nuo tinklo. Sandėliavimas yra pagrindinis veiksnys dirbant su sėklų frazėmis. Geros galimybės apima jų rašymą ir įrašymo vietą, apsaugotą nuo fizinės žalos (ty drėgmės, gaisro pavojaus) arba smalsūs augintiniai.Kai kurie pasirinko išgraviruoti savo sėklų frazes ant plieninių plokščių, kad apsaugotų juos nuo korozijos, o kai kurie kiti pasirinko laikyti dvi ar daugiau popierinių jų sėklų frazės kopijų atskirai, saugiose vietose. Nuotrauka debesyje arba ekrano nuotrauka, palaidota atsisiuntimo aplanke Tyrimas atkūrimo procesą naudojant "praktika" piniginė laikyti minimalų kiekį valiutos gali padėti užtikrinti, kad visi elementai dirba už jus. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. Daugeliui žmonių sukėlė problemų Daugeliui žmonių sukėlė problemų Hardware Piniginės & Split atsarginės kopijos Įrangos piniginės gali suteikti papildomą saugumo lygį, nes jos saugo naudotojo privatųjį raktą (-us) mažame įrenginyje, kuris nėra prijungtas prie interneto ir kurį vartotojas vis dar gali naudoti (priešingai nei popieriaus gabalas, pavyzdžiui). Tokiu atveju gali būti sukurtos kelios atkūrimo akcijos ir jos turi būti sujungtos, kad susigrąžintumėte savo lėšas.Jūs netgi galite sau leisti prarasti kai kurias atkūrimo akcijas ir vis tiek galėsite susigrąžinti piniginę.Šis mechanizmas leidžia jums paskirstyti atsarginės kopijos atsakomybę keliose vietose ar žmonėms, o tai yra panašu į "atsarginės kopijos jūsų atsarginei kopijai" sistemos kūrimą. Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true Tačiau "Shamir" nėra kažkas, kas būdinga kiekvienam aparatūros piniginei.Kiti pardavėjai turi savo atsarginių kopijų standartus ir metodus, todėl padeda patikrinti kiekvieną modelį prieš perkant.Kiekvienas gamintojas turi skirtingą požiūrį į atkūrimą, ir atlikdami šiek tiek tyrimų, galime rasti alternatyvą, kuri geriausiai atitinka mūsų poreikius. Multisig, socialinis atkūrimas ir globos galimybės Kai kurie vartotojai mėgsta atsargines kopijas, kuriose dalyvauja keli naudotojai ir įrenginiai, o ne pasikliauti vienu šaltiniu. Su daugiasignatūros sprendimu, tam, kad įvyktų sandoris, turi būti keli raktai. Tai reiškia, kad praradus vieną raktą neturėtumėte prarasti prieigos prie visko, ką turite; vietoj to, tai veikia labiau kaip užrakinta dėžutė, kuriai reikia atidaryti kelis raktus. Tuo tarpu Pasiūlykite kitokį požiūrį. Vartotojai, kurie nori gauti paramą iš kitų žmonių, kai kažkas negerai arba jei jie nerimauja prarasti fizinę savo sėklų frazės kopiją, gali lengvai naudoti šį apsaugos tipą. Socialinės atkūrimo piniginės Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Socialinės atkūrimo piniginės Jis yra prieinamas piniginėse, tokiose kaip Ready (anksčiau Argent) ir Safe (anksčiau Gnosis Safe). tačiau reikia atidžiai pasirinkti globėjus, todėl padeda pasirinkti žmones, kurie supranta jų vaidmenį ir saugo savo įrenginius. Dabar žmonėms, kurie pirmenybę teikia naudojimo paprastumui Šios platformos saugo raktus naudotojų vardu ir valdo atkūrimą per savo palaikymo komandas. Pagrindinis trūkumas yra pasitikėjimas: jūs atsisakysite visos kontrolės. Nors tai naudinga vartotojams patogumo požiūriu, tai taip pat įveda papildomą riziką, kad paslauga gali tapti neveiksminga arba sukčiavimo veikla, kuri savo vartotojams kelia nuostolių riziką. Kripto biržos, tokios kaip Binance ar Coinbase, gali veikti kaip saugojimo piniginės. Kai kurie naujokai pradeda tokiu būdu ir vėliau baigia ne saugojimo nustatymus, kai jie jaučiasi patogūs. Pilna savižudybė Pilna savižudybė Atsarginės įrangos keitimas Šiuo atveju tai yra dvylika atsitiktinių žodžių, kuriuos turite parašyti ir saugoti neprisijungus.Nėra kito būdo pasiekti savo piniginę be jų.Be to, jei norite saugoti dalį savo lėšų neprisijungus dėl saugumo priežasčių, galite sukurti (iš esmės, dar vienas privatus raktas) su jais viduje, tada ištrinkite jį iš istorijos piniginėje. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users Keisti Į tekstilę Keisti Keisti Į tekstilę Du ar daugiau pasirašiusiųjų (įtaisai) gali patvirtinti arba nepatvirtinti kiekvienos operacijos iš daugiafunkcinės sąskaitos. Multisignature features Daugiasluoksnis parašas Dabar čia yra triukas, kurį turėtumėte žinoti apie atsargines kopijas "Obyte": pagrindinė sėklų frazė (ir viešieji teksto monetos) gali atsargines kopijas tik ne privačius žetonus. Tai suteiks jums archyvą, kurį turite saugoti savo įrenginyje. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet Juodaodžiai Juodaodžiai Juodaodžiai https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true Be pačios piniginės, "GBYTE", pagrindinis "Obyte" turtas, yra prieinamas prekybai centralizuotose kriptovaliutose, tokiose kaip NonKYC.io ir Kai moneta palieka piniginės programą ir patenka į mainus, ji nustoja būti ne depozitoriumo, ir ji yra visiškai tų kompanijų rankose. bikonomijos bikonomijos Bet kokiu atveju, nesvarbu, koks metodas atrodo teisingas, nedidelė akimirka, praleista sukuriant atsarginę kopiją šiandien, gali išgelbėti ilgą istoriją rytoj. \n \n Vektorinis paveikslas iš pch.vector / Freepik Vektorinis paveikslas pch.vector / Freepik Freepik