Alus 2.0: Meme moneta, kuri Solanoje gaminasi kažką didesnio

Viktorija, Seišelių salos, gegužės 20 d. 2025/Chainwire/--Alus 2.0 siekia būti daugiau nei nostalgiška išraiška savo pirmtakui. Tai šviežia meme kultūros, bendruomenės galios ir tikrosios naudos užtepimas - šaltai patiekiamas Solanoje. Remdamasis viruso kilimu Beercoin (kuris pasiekė įspūdingą 35x), ši antra iteracija siekia paversti tą akimirką kažkuo ilgalaikiu.

Mažiau nei per 48 valandas nuo oficialaus paskelbimo, daugiau nei 10 000 žmonių užregistravo savo susidomėjimą alaus 2.0 išankstiniu pardavimu per oficialią svetainę.

Originalus "Beercoin" buvo atvejo tyrimas, kaip paprastumas ir bendruomenė gali skatinti eksponentišką augimą. bet "Beer 2.0" nėra patenkintas tik geromis vibracijomis ir pelnu.Jis siekia plėtoti meme monetų modelį su integracijomis į NFT, žaidimus ir būsimus DApps, atnešdamas apčiuopiamus naudojimo atvejus prie stalo - išlaikydamas humoro jausmą.

Bendras pasiūla yra apribota 888,8 mlrd žetonų, su 20% paskirstyti visuomenei per išankstinio pardavimo veikia 48 valandas nuo 2025, gegužės 21, 7:00 PM CEST.

Pagrindiniai paskirstymai: 35% pagrindiniam kūrėjui 30% likvidumui 20% viešajam pardavimui 10% rinkodarai 4% patarėjams ir rėmėjams 6% pasidalijimui tarp dviejų filialų grupių Šis žetonų paskirstymas pabrėžia komandos dėmesį tiek tvarumui, tiek bendruomenės apdovanojimui, turint pakankamai likvidumo ir paskatų ilgalaikiam augimui skatinti.

Pirmosios 30 minučių išankstinio pardavimo metu gaunamos lygiagrečios premijos, kuriomis apdovanojami ankstyvieji rėmėjai, nors tikslios procentinės dalys yra jautrios laiku. Dalyvavimas vyksta pirmą kartą, pirmą kartą patiekiamas, todėl svarbu laiko ir paruošimo. Suinteresuotiems dalyviams reikia: Sukurkite Solana piniginę (pvz., Phantom) Pirkite SOL per pagrindines biržas, tokias kaip Binance arba KuCoin Patikrinkite svetainę ir oficialius socialinės žiniasklaidos kanalus išankstinio pardavimo metu už patikrintą išankstinio pardavimo adresą Siųskite SOL į adresą per 48 valandų langą Gaukite BEER 2.0 žetonus po pardavimo - atsekti per Solscan

„Bier 2.0“ į stiklą pilama ilgalaikė vizija, kurią palaiko laipsniškas diegimas, skirtas kultūrai, realaus pasaulio sąveikai ir „Web3“ plėtrai sujungti.

Phase 1: Setting the Table

Phase 2: Strengthening Infrastructure

Strateginės "Web3" partnerystės leidžia "Beer 2.0" išplėsti savo aprėptį - integracijas, bendradarbiavimą ir bendruomenės aktyvavimą su kitais protokolais ar NFT projektais.

Phase 3: Real-World Use Cases Meet Culture

Real-world $BEER payments in bars are being explored. Because what better utility for a beer-themed token than buying an actual pint?

A merch drop helps transform Beer 2.0 from a coin into a cultural symbol, with community members repping the brand IRL.

Exclusive prizes for holders keep the traction going and reward long-term commitment.

Phase 4: Global Takeover (With a Side of Chaos)

More listings and expanded adoption campaigns help Beer 2.0 move beyond niche communities into the broader crypto space.

Meme partnerships — collaborations with creators and communities that shape crypto culture — to fuel another wave of social virality.