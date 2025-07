70 mln. JAV dolerių įsipareigojo Boba tinklui, nes fondas sudaro BOBA žetonų sutartį su FTX Recovery Trust

**Grand Cayman, Kajmanų salos, liepos 1, 2025/Chainwire/--**Boba Governance Foundation šiandien paskelbė reikšmingą etappą su 70 mln. JAV dolerių kapitalo įsipareigojimu, užtikrintą iš Awaken Foundation ir LDA Capital, kad būtų finansuojamas tęstinis Boba Network plėtra ir ekosistemos plėtra, pirmaujanti "Layer-2 blockchain" AI varomoms decentralizuotoms programoms (dApps), kurias leidžia unikali "HybridCompute" technologija.

Finansavimas bus strategiškai paskirstytas siekiant sustiprinti pagrindinę tinklo infrastruktūrą, išplėsti jos kūrėjų ekosistemą ir skatinti naujoviškų decentralizuotų programų (dApp) kūrimą platformoje, ypatingą dėmesį skiriant AI varomų dApp įgalinimui.

„Šis finansavimas paspartins „Boba Network“ ekosistemos plėtrą, pritrauks aukščiausio lygio talentus ir paskatins plačiai paplitusį „Boba Network“ kaip pirmaujančio „Layer-2“ sprendimo, skirto AI varomiems „dApps“, naudojimą. „Mes džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su „Boba Network“ partneriais, kad formuotume AI varomą, decentralizuotą žiniatinklio ateitį“, – sakė „Enya Labs“ generalinis direktorius Alan Chiu.

„Šis didelis „Awaken“ fondo ir „LDA Capital“ kapitalo įsipareigojimas liudija „Boba Network“ transformacinį potencialą“, – sakė „Boba Governance Foundation“ direktorius Davidas Acuttas.

"Awaken Foundation", kuris yra pagrindinis decentralizuotos infrastruktūros ir skaitmeninio suverenumo gynėjas, mato "Boba Network" kaip svarbų kitą "Web3" evoliucijos etapą.

„Džiaugiamės galėdami remti „Boba Governance Foundation“ savo atvirų inovacijų siekį“, – sakė „Awaken Foundation“ direktorius Nattaphol Vimolchalao. „Boba gebėjimas susieti pažangias sutartis su ne grandinės skaičiavimais, ypač AI, atskleidžia didžiulį potencialą įvairiose pramonės šakose.“

LDA Capital, žinomas dėl didelio augimo technologijų įmonių ir skaitmeninių turto ekosistemų rėmimo, atsiliepė į šį sentimentą.

„Boba Network“ kuria esminę infrastruktūrą decentralizuotų skaičiavimų ateičiai, – sakė „LDA Capital“ vadovas Warrenas Bakeris. – Manome, kad „Boba“ atliks svarbų vaidmenį plėtojant naujos kartos pažangias „dApps“, ir mes didžiuojamės galėdami paremti jų misiją, nes jie peržengia galimų blockchain technologijų ribas.“

Strateginė partnerystė su „Awaken Foundation“ ir „LDA Capital“ yra kur kas platesnė nei finansinė parama.Tai yra galingas vizijos, patirties ir pasaulinės žinios derinys.Naudojant gilias pramonės žinias, verslo plėtros galimybes ir platų strateginių partnerių tinklą, abi bendrovės yra unikaliose pozicijose, kad paspartintų „Boba Network“ augimą.

Be to, LDA Capital siūlo diferencijuotą vertę per LDA Velocity, savo institucinio lygio likvidumo ir rinkos kūrimo platformą, kuri palaiko sveikas, skalbiamas žetonų ekosistemas visose pasaulinėse biržose.

Pagrindinės investicijų sritys

Infrastruktūros tobulinimas: finansavimas bus naudojamas Boba tinklo infrastruktūrai stiprinti, užtikrinant didelį pralaidumą, mažą vėlavimą ir tvirtą saugumą vartotojams ir kūrėjams.

Ekosistemos plėtra: dalis kapitalo bus skirta Boba tinklo ekosistemos plėtrai pritraukiant kūrėjus, projektus ir naudotojus per dotacijas ir švietimo iniciatyvas.

dApp plėtra: Finansavimas padės sukurti novatoriškus dApps Boba tinkle, daugiausia dėmesio skiriant AI varomiems dApps, nuo decentralizuoto finansavimo (DeFi) protokolų iki realaus pasaulio turto (RWA) programų.

Bendruomenės dalyvavimas: „Boba Governance Foundation“ ir toliau puoselės gyvybingą ir įsipareigojusią bendruomenę, teikiant išteklius, paramą ir bendradarbiavimo galimybes.

FTX atkūrimo patikimumas

Be to, „Boba Governance Foundation“ įvykdė susitarimą su „FTX Recovery Trust“, pagal kurį visi „BOBA“ žetonai, kuriuos turi „Boba Governance Foundation“, buvo perleisti fondui. „FTX Recovery Trust“, be kitų apsvarstymų ir abipusio reikalavimų atleidimo, per artimiausius 18 mėnesių gavo teisę pirkti iki maždaug 29,4 mln. „BOBA“ žetonų iš „Boba Governance Foundation“ už 0,09 JAV dolerio už žetoną.

„Šis susitarimas yra svarbus Boba tinklo etapas, nes jis pašalina didelį neapibrėžtumo šaltinį dėl BOBA žetonų ir stiprina Fondo gebėjimą remti tolesnį Boba tinklo ir jo ekosistemos vystymąsi“, – sakė Acuttas.

Boba valdymo fondas

Boba valdymo fondas Boba yra ne pelno organizacija, skirta Boba tinklo plėtrai ir augimui.Ji remia tinklo technologijų plėtrą, skatina bendruomenės dalyvavimą ir skatina Boba tinklo priėmimą įvairiose pramonės šakose.Boba tinklas yra pirmaujanti "Layer-2 blockchain" AI varomoms decentralizuotoms programoms (dApps), kurias leidžia unikali "HybridCompute" technologija.

Apie Awaken fondą

Atsibudęs fondas yra privati investicinė įmonė, įsteigta patyrusių kriptovaliutų, rizikos kapitalo ir viešosios rinkos investuotojų.Firma siekia investuoti į nustatytus blockchain protokolus, kad padėtų toliau plėtoti savo technologijas.Awaken teikia strateginį kapitalą, pagreitintą verslo plėtrą ir inžinerinius išėjimus protokolams, kurie, Awaken mano, turi perspektyvią ateitį šiuolaikinėje ekonomikoje.

Vartotojai gali aplankyti Žymos archyvas.xyz Norėdami daugiau informacijos.

Apie LDA Capital

LDA Capital yra pasaulinė alternatyvių investicijų grupė, turinti patirties tarpvalstybinių sandorių srityje visame pasaulyje. komanda kartu įvykdė daugiau nei 350 sandorių tiek viešosiose, tiek privačiose vidutinėse rinkose 43 šalyse, kurių bendra sandorių vertė viršija 11 mlrd. JAV dolerių.

Vartotojai gali sužinoti daugiau ldacap.com

Spaudos kontaktai

Ši istorija buvo paskelbta kaip „Chainwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą.

