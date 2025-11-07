3 HackerNoon funkcijos, kurias turite pasinaudoti savo kitam straipsniui

Štai ir hakeriai! HackerNoon turi tiek daug Na, tai apgaulė, nes šios funkcijos gali ir pakels jūsų rašymo žaidimą į kitą lygį. Nuostabūs bruožai Štai trys, kuriuos galite pasinaudoti savo kitam straipsniui. Bendradarbiavimo teksto redaktorius Jei esate tas asmuo, kuris mėgsta bendradarbiauti su kitais ir derinti skirtingas idėjas, kad sukurtumėte kažką naujo, bendradarbiavimo teksto redaktorius yra funkcija, kurios tikrai reikia jūsų gyvenime. su , galite sukurti projektą, pridėti bendrų autorių ir bendradarbiauti, kad sukurtumėte puikų straipsnį. nebereikia dirbti kartu su "Google Doc" ir tada importuoti jį į HackerNoon; Chowa leidžia tuo pačiu metu dirbti su tuo pačiu projektu. Chowa Štai keletas papildomų priežasčių, kodėl turėtumėte išbandyti bendradarbiavimo teksto redaktorių: \n \n \n \n Pridėti ir pašalinti bendraautorius yra taip pat lengva, kaip 1,2,3. Galimybė pridėti komentarus į projektą leidžia suteikti atsiliepimus savo bendraautoriui (s) sklandžiai. Visi autoriai gauna tą patį kreditą už istorijos rašymą, o tai reiškia, kad istorija pasirodo visuose bendraautorių HackerNoon profilio puslapiuose. \n \n Išbandykite bendradarbiavimo teksto redaktorių savo kitoje istorijoje! Išbandykite bendradarbiavimo teksto redaktorių savo kitoje istorijoje! Jūsų straipsnio vertimas į 77 skirtingas kalbas Kodėl anglų kalbos žmonės turėtų būti vieninteliai, kurie mėgsta jūsų nuostabų straipsnį? Jūs pernelyg sunkiai dirbote, kad neleistumėte visam World Wide Web (pabrėžiant pasaulį) perskaityti jūsų istorijos. Su HackerNoon vertimo funkcija, jūsų istorija gali būti išversta į 77 skirtingas kalbas. Nuo rusų iki kinų iki afrikiečių, jūsų straipsnis dabar gali pasiekti daugiau žmonių nei bet kada anksčiau, nepriklausomai nuo kalbos ar kultūrinių kliūčių. Štai trys būdai, kaip išversti straipsnį: \n \n \n Eikite į app.hackernoon.com/services ir spustelėdami mygtuką pasirinkite iš 1,6,12 arba 77 kalbų. Eikite į jau paskelbtą straipsnį ir spustelėkite bet kurią iš skirtingų vėliavos piktogramų. app.hackernoon.com/paslaugos \n \n Galiausiai, paskutinis būdas galite išversti savo istoriją yra, jei jis yra pasirinktas būti HackerNoon viršuje istorija. HackerNoon priekinis puslapis yra rezervuotas absoliučiai geriausias, bet nesijaudinkite; naudojant šį vadovą, jūs galėsite padaryti savo kitą straipsnį viršuje istorija medžiagą per trumpą laiką. \n \n Ieškote savo kito mėgstamo naujienlaiškio?Patikrinkite naują HackerNoon: 3 Tech Polls! Ieškote savo kito mėgstamo naujienlaiškio?Patikrinkite naują HackerNoon: 3 Tech Polls! 3.Padidinti savo istoriją Jei tikrai norite pasiimti dalykus į kitą lygį ir įsitikinti, kad jūsų istorija gauna meilę, kurią ji nusipelno, Tai būdas eiti. Sustiprinkite savo istoriją Padidinti istoriją daro du dalykus: \n \n \n Tai leidžia jūsų straipsnį likti HackerNoon pagrindiniame puslapyje iki 48 valandų. kai tik žmonės spustelės HackerNoon.com, jūsų pagerinta istorija bus ten, kad pasveikintų juos ryškiai geltonoje dėžutėje. Ne tik jis pasirodo „HackerNoon“ pagrindiniame puslapyje, bet ir „HackerNoon“ naujienlaiškyje. Koks naujienlaiškis? Jei tai jums skamba kaip geras sandoris ir esate pasiruošę padidinti kaip Žaibas McQueen, čia yra trys būdai, kaip galite tai padaryti. Pirmasis yra eiti į HackerNoon pagrindinį puslapį ir spustelėkite "Padidinti" padidintų istorijų skyriuje. Antrasis yra eiti į bet kurį iš jūsų tiesioginių straipsnių ir spustelėkite didelį žalią "Padidinti šią istoriją" mygtuką puslapio viršuje. Pasirinkite „Boost Your Story“ parinktį. https://app.hackernoon.com/services \n \n Jei norite rimčiau rašyti, tada būkite pasiruošę HackerNoon oficialiam dienoraščių kursui! Jei norite rimčiau apie rašymą, tada būkite ! HackerNoon oficialus tinklaraščio kursas Naudodamiesi šiomis 3 funkcijomis, jūsų straipsnis turi geresnes galimybes būti skaitomas ir vertinamas technologijų mėgėjų visame pasaulyje. Viskas kol kas, iki kitos akimirkos, vaikinai!