„Tea-Fi“ iš naujo apibrėžia „DeFi: One SuperApp. Infinite Yield“.

Honkongas, Honkongo SAR, lapkričio 3 d. 2025/Chainwire/-- „DeFi SuperApp" nustato naują DeFi ateities standartą, sujungiant paprastumą, mastą ir tvarumą į vieną nepriekaištingą patirtį. Su daugiau nei milijonu susietų piniginių, daugiau nei 650 milijonų dolerių sandorių apimtimi ir daugiau nei 20 milijonų grandinės sąveikos, „Tea-Fi" įrodo, kad „DeFi" gali būti galingas ir prieinamas. Šios ekosistemos centre yra $TEA žetonas, kuris palaiko savarankišką tinklą, pagrįstą realiu pelnu, bendra verte ir tikra decentralizacija, ir amžiną atlygio variklį, kurį palaiko TeaPOT. Tea-Fi vizija: DeFi, kuri jaučiasi be pastangų Didžiausias „DeFi" iššūkis visada buvo sudėtingumas: keletas piniginių, dujų mokesčiai ir suskaidytas likvidumas. „Tea-Fi" tai išsprendžia visiškai abstrakčia, daugiasluoksne patirtimi, todėl ji yra tokia pat intuityvi kaip „Web2" programa, tačiau išlieka visiškai decentralizuota. Vartotojai gali apsikeisti, statyti, išleisti ir užsidirbti daugiau nei 40 blokų grandinių, nesijaudindami dėl tiltų ar natūralių dujų. Pagrindinės inovacijos, skatinančios ekosistemą TeaPOT - apdovanojimai, kuriuos teikia realus pelnas "TeaPOT" yra "Tea-Fi" protokolo turima likvidumo dėžutė, užfiksuojanti platformos mokesčius ir partnerių pajamas, kad jas nukreiptų atgal į $TEA pirkimus, naudotojų apdovanojimus ir ekosistemos augimą. Tai tvarus našumo variklis, pagrįstas realiomis protokolo pajamomis, o ne emisijomis. „Yield Engine" – optimizuotos premijos visiems Nuo statymo iki sintetinio turto, vartotojai gali užsidirbti optimizuotų apdovanojimų per „Tea-Fi" grandinės našumo programas, kurios visos skaidriai susietos su protokolo pajamų srautais. SuperSwap - kryžminiai apsikeitimai, pagaminti paprastai „Tea-Fi" „SuperSwap" funkcija leidžia vartotojams apsikeisti ir perjungti daugiau nei 40 grandinių vienu paspaudimu, paverčiant tai, kas kažkada buvo daugelio žingsnių procesas, į vieną sklandžią operaciją. Easy-Gas - be dujų pagal dizainą Vartotojai gali mokėti mokesčius stablecoins arba bet kuris iš palaikomų žetonų savo piniginėje, atverti tikrai be dujų DeFi patirtį per daugiau nei 40 blokų grandinės, pašalinant vieną iš didžiausių kliūčių patekti kasdieniams vartotojams. 5 savarankiškos piniginės „Tea-Fi" savarankiškas išmanusis piniginė užtikrina, kad vartotojai išlaikytų visišką savo turto kontrolę, derindami „web2" patogumą su „Web3" saugumu. 06 Mokyklos Naudodamiesi „TeaCard", vartotojai gali išleisti kriptografiją realiame gyvenime, o vertė grįžta į „Tea-Fi" ekosistemą, jungiant „DeFi" lankstumą su realaus pasaulio programine įranga. Protokolo susijusios programos (PAA) Trečiųjų šalių dApps, pavyzdžiui, , integruojami tiesiogiai į „Tea-Fi" ekosistemą, prisidedant prie protokolo pajamų ir plečiant „Tea-Fi" aprėptį keliose „DeFi" vertikaliose vietose. $TEA žetonas: žiedinės ekonomikos šerdis Kiekvienas sandoris, integracija ir vartotojo veikla patenka į TeaPOT, sukuriant nuolatinius pirkimus, sudarančius apdovanojimus ir tvarią vertės surinkimą. $TEA atlieka tris pagrindinius vaidmenis: Naudingumas: galios visos grąžinimo, lažybų ir atlygio sistemos. Valdymas: Kai užrakintas kaip vTEA, jis suteikia balsavimo galią ir padidina APY. Vertės surinkimas: protokolo pajamos grąžinamos į pirkimus ir paskatas. Rezultatas yra defliacinė žetonų ekonomika, pagrįsta naudojimu, o ne spekuliacija. Augimas, partnerystė ir trauka „Tea-Fi" augimą paskatino integracijos su „Polygon Labs", „Katana" ir „NOGA", leidžiančios sklandžiai plėstis visose ekosistemose. Skaičiai kalba patys už save: Daugiau nei 2 milijonai susietų piniginių 20+ milijonų sandorių $560+ milijonų bendras tūris 5 milijonai TVL 1 milijonas vartotojų visame pasaulyje Kelias į priekį: aktyvinti $TEA ekonomiką TGE vyksta gyvai 12 val. UTC, 2025 m. Lapkričio 3 d. „Kraken", „Kucoin" ir „MEXC" atveria kitą „Tea-Fi" misijos etapą, skirtą naudotojams suteikti įgaliojimus per valdymą, pelno dalijimąsi ir „vTEA" derinimą. „Tea-Fi" tikslas yra aiškus: padaryti „DeFi" taip pat paprastą, kaip tradicinis finansavimas, priklausantis vartotojams, varomas realaus pelno ir pastatytas ilgai. Apie „Tea-Fi" Per naujoves, tokias kaip sąskaitų abstrakcija, daugiasluoksnis suderinamumas ir jos protokolo valdomas likvidumo seifas (TeaPOT), Tea-Fi leidžia vartotojams patirti DeFi taip, kaip jis buvo skirtas: paprastas, tvarus ir naudingas. Ši istorija buvo paskelbta kaip „Chainwire" pranešimas spaudai pagal „HackerNoon" verslo dienoraščių programą.