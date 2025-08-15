San Franciskas, Kalifornija, rugpjūčio 15 d. 2025/Chainwire/-- , tarpusavyje susijusių, modulinių blokų tinklų internetas, paskelbė apie partnerystę su „Mawari“, kuri pradeda savo tinklą, kad aprūpintų pasaulinę infrastruktūrą realiuoju laiku transliuojančiam 3D turiniui. Kalėdų Kalėdų Partnerystė taip pat suteikia galimybę „Mawari Network“ prisijungti prie „Caldera“ metalayer“ sąveikos tinklo, stiprindama platformos gebėjimą teikti aukštos kokybės, mažo vėlavimo AR/VR patirtį visame pasaulyje. Revoliucija kosminių kompiuterių infrastruktūroje „Mawari“ tinklas yra atradimas decentralizuotoje fizinės infrastruktūros tinkle (DePIN), organizuojant saugojimo, pralaidumo ir atvaizdavimo galimybes per pasauliniu mastu paskirstytą GPU mazgų tinklą. Platformos patentuota 3D transliavimo technologija sumažina pralaidumo naudojimą 80 proc., tuo pačiu užtikrinant sklandų interaktyvių, įsitraukiančių ir kontekstiniu požiūriu svarbių erdvinių skaičiavimo patirčių pristatymą. \n \n "Caldera leidžia mums išlaikyti srauto kokybės matavimus - vėlavimą, drebulį, nuleistus rėmus ir rėmo tikslumą - beveik realiu laiku", - sakė Luis Oscar Ramirez, "Mawari" įkūrėjas ir generalinis direktorius. "Caldera leidžia mums išlaikyti srauto kokybės matavimus - vėlavimą, drebulį, nuleistus rėmus ir rėmo tikslumą - beveik realiu laiku", - sakė Luis Oscar Ramirez, "Mawari" įkūrėjas ir generalinis direktorius. \n \n „Guardian Nodes“ gamina pasirašytus QoS sertifikatus, kurie yra supakuoti į grupę; šie įrašai praneša apie mazgo reputaciją, maršrutą ir atlygio skaičiavimus, pagrįstus stebėtais rezultatais. „Guardian Nodes“ gamina pasirašytus QoS sertifikatus, kurie yra supakuoti į grupę; šie įrašai praneša apie mazgo reputaciją, maršrutą ir atlygio skaičiavimus, pagrįstus stebėtais rezultatais. \n \n „Mes nepaprastai džiaugiamės, kad „Mawari“ prisijungė prie „Caldera“ ekosistemos, – sakė „Caldera“ generalinis direktorius Matthew Katz. – „Mawari“ pradeda visiškai naują „blockchain“ technologijos taikymą XR turiniui pristatyti.“ „Mes nepaprastai džiaugiamės, kad „Mawari“ prisijungė prie „Caldera“ ekosistemos, – sakė „Caldera“ generalinis direktorius Matthew Katz. – „Mawari“ pradeda visiškai naują „blockchain“ technologijos taikymą XR turiniui pristatyti.“ Įrodytas rinkos priėmimas „Mawari“ „XR“ transliavimo technologiją jau naudoja dvi didžiausios Japonijos „VTuber“ agentūros – „Brave group“ ir „Virtual Avex“. Kartu jie pirmą kartą pristatė „Mawari“ „vTubeXR“ produktą „Expo 2025“ Osakoje, Kanzajuje, Japonijoje gegužės pabaigoje, ir kiekvienas iš jų yra „Mawari“ ankstyvojo prieigos programos dalis, skirta suteikti „Early Access“ partneriams prioritetinę prieigą prie naujų funkcijų, specialios įlaipinimo paramos ir pritaikytos monetizacijos galimybės. "Mawari" planuoja išplėsti "vTubeXR" į platesnį "VTuber" gamybos įmonių ir IP turėtojų spektrą, palaikydama tiek vartotojų patirties, tiek verslo modelių evoliuciją. Inovacijos atitinka rinkos poreikius „Mawari Network“ naudoja dvi pagrindines technologijas: „Mawari“ patentuotą erdvinio transliavimo technologiją, kuri veikia su „Unity“ ir „Unreal Engine“, ir strategiškai paskirstytą galutinių naudotojų netoliese esančių kraštinių skaičiavimo mazgų tinklą. Atsižvelgiant į tai, kad išplėstinės realybės rinka per penkerius metus turėtų viršyti 100 milijonų įrenginių, Mawari DePIN metodas demokratizuoja dalyvavimą, leidžiant visiems, turintiems GPU pajėgumus, prisidėti prie tinklo ir užsidirbti apdovanojimų. Žvilgsnis į priekį „Mawari Network“ pajamų modelis, paremtas fizine infrastruktūra ir augančiomis įmonių partnerystėmis, yra tvaraus augimo platforma visose rinkos cikluose. Apie kalėdas yra blokų grandinių internetas, moduliarių, tarpusavyje susietų ir pritaikomų grandinių ekosistema. „Caldera“ leidžia blokų grandinės įmonėms pradėti savo skalavimo blokų grandines ir sąveikauti su turtu per šimtus kitų ekosistemų. „Caldera“ užtikrina 400 mln. JAV dolerių bendrą vertę ir apdorojo 850 mln. daugiau sandorių 27 mln. unikalių adresų. Kalėdų Kalėdų Norėdami gauti daugiau informacijos, naudotojai gali apsilankyti: Kėdainių Kėdainių Kėdainių Oficiali svetainė X Telegrama Linkediną Oficiali svetainė X Telegrama Linkediną Apie Mawari „Immersive Compute Network“, pirmasis pasaulyje „Immersive Compute Network“, pasauliniu mastu realiu laiku transliuoja AI pagrįstą „XR“ patirtį beveik su nuliniu vėlavimu, sklandžiai sujungdamas skaitmeninį intelektą su fizine realybe, kad pristatytų gyvybingus 3D avatarų agentus. Mauricija Mauricija Norėdami gauti daugiau informacijos, naudotojai gali apsilankyti: Kėdainių Kėdainių Kėdainių svetainė X Discord LinkedIn svetainė X Nesutarimai Linkediną Kontaktai CEO Matė Katytė Žvaigždžių laboratorijos, d/b/a Caldera mat@kalderė.xyz \n