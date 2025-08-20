„Cointel“ surinko 7,4 mln. JAV dolerių strateginiame etape, kurį vedė „Avalanche“ ir „Sugafam Inc.“

„Avalanche“, AI pagrįsta platforma kriptovaliutų švietimui, žvalgybai ir realaus laiko prekybos paramai, surinko 7,4 mln. JAV dolerių strateginiame finansavimo raunde, kurį vedė „Avalanche“, JAV įsikūręs aukštos kokybės „Layer 1“ blokas, žinomas dėl realaus pasaulio įrangos, „Sugafam Inc“, viena iš Japonijos patikimiausių „Web3“ inovacijų firmų, ir kiti prestižiniai investuotojai. Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- Kontūrai Kontūrai Šis finansavimas sustiprina „Cointel“ poziciją AI, kriptografijos ir švietimo sankirtoje, kuriant pasauliniu mastu skalbiamą platformą, atitinkančią naujų vartotojų, duomenų varomų prekybininkų ir visų tarpusavyje poreikius. \n \n „Cointel“ yra ne tik dar vienas įrankis, bet ir naujos kartos skaitmeninių investuotojų kompasas. „Japonijoje, kur svarbus pasitikėjimas ir tikslumas, tai jau tampa kasdieniu įpročiu.“ – Sugafam Inc. „Cointel“ yra ne tik dar vienas įrankis, bet ir naujos kartos skaitmeninių investuotojų kompasas. „Japonijoje, kur svarbus pasitikėjimas ir tikslumas, tai jau tampa kasdieniu įpročiu.“ – Sugafam Inc. Cointel ir kriptografijos priėmimas Pasaulinis kriptografijos priėmimas išlieka žemiau 7%, o mažiau nei 3% žmonių visame pasaulyje turi bet kokį Bitcoin. Nuo 2021 m. Daugiau nei 30 milijardų dolerių buvo prarasta sukčiavimui, pabrėžiant kritinį vartotojų švietimo, saugumo ir patikimų įrankių trūkumą. „Cointel“ šalina šį trūkumą, pateikdama vieną prenumeratos platformą, kuri sujungia AI pagrįstas įžvalgas, žaidimų mokymąsi ir patikrintą žvalgybą, skirtą palaikyti naujus vartotojus ir patyrusius prekybininkus. Šiaurės Amerika – toliau. „Avalanche“ investicijos rodo daugiau nei techninį derinimą – tai pasitikėjimo pareiškimas dėl „Cointel“ Šiaurės Amerikos plėtros strategijos. Lokalizuotas įdiegimas, regioninis turinys ir AI pagerinti švietimo įrankiai bus pradėti naudoti ketvirtąjį ketvirtį visoje Šiaurės Amerikoje, o KOL aktyvacijos ir tarpininkų integracijos jau yra kuriamos. Įspūdingi partnerystės įsipareigojimai „CoinTel“ pradėjo strateginį bendradarbiavimą su KuCoin išsiskiria dėl savo tvirtų pamatų pažangiausioje blockchain infrastruktūroje, puikių likvidumo sprendimų ir išskirtinės vartotojų patirties, visa tai pirmenybę teikiant aukščiausio lygio saugumui ir atitikčiai. Kojė Kojė Su pasauline naudotojų baze, kuri dabar viršija 41 milijoną daugiau nei 200 šalių ir regionų, „KuCoin“ teikia visą skaitmeninio turto paslaugų paketą. Visi jų partnerystės duomenys bus dalijamasi netrukus, tačiau jos pagrindinis tikslas yra didinti prieinamumą, skatinti švietimą ir skatinti pasaulinę plėtrą kriptovaliutų erdvėje. ly. yra AI gimtoji kriptovaliutų platforma, skirta remti naujos kartos skaitmeninio turto vartotojus. Kontūrai Kontūrai Kontūrai Per žaismingą mokymąsi, prognozuojančią analizę ir realaus laiko rinkos žvalgybą platforma siūlo patikrintą, interaktyvią įžvalgą vartotojams visais lygmenimis.Nuo pirmosios prekybos iki pažangios strategijos Cointel teikia įrankius ir informaciją, kuria siekiama padėti vartotojams kurti žinias ir labiau pasitikėti besikeičiančiu skaitmeniniu turto kraštovaizdžiu. Gyvi ir artėjančios funkcijos: Pradedantys gyvūnai: \n \n \n \n \n \n „Cointel Campus“: žaidžiamos mokymosi kelionės su atrakinamais įrankiais ir ženkleliais „Daily Briefs“: 3 kartus per dieną atnaujinami AI generuojami vaizdo įrašai Balso prieiga: garso perdavimas mažo pralaidumo ir daugiakalbystės palaikymui Interaktyvus mokymasis su AVA: daugiakalbės, AI vadovaujamos kriptografijos pamokos iš animacinio instruktoriaus Oracle Chatbot: gebėjimas užduoti bet ką, gauti realaus laiko atsakymus, pagrįstus rinkos duomenimis Už gyvūną: \n \n \n \n \n \n Predictive Analytics: rinkos atnaujinimai kas 6 valandas, įskaitant momentumą, žetonų nuotaiką ir prognozių pokyčius Išmanieji įspėjimai: realaus laiko kainų pokyčiai, banginių piniginės sukėlėjai, žetonų sąrašai ir pritaikyti pranešimai AI ataskaitos: moksliniais tyrimais pagrįstas pagrindinių pasakojimų, ekosistemų ir veiklos tendencijų aprėptis Ekspertas 1:1 Klausimai ir atsakymai: asmeniniai atsakymai iš patikrintų analitikų, o ne anoniminiai pokalbiai Sukčiavimo radaras: įspėjimai ir duomenys apie piniginės išnaudojimą, žetonų sukčiavimą ir įtartinus sąrašus Ekosistemos palaikymas: $COLS žetonai pastatytas ant avalancho, Jis valdo Cointel ekosistemą. Jis atveria prieigą prie aukščiausios kokybės funkcijų, leidžia taikyti apdovanojimus ir palaiko produktų kūrimą. Pajamų grąžinimo mechanizmas ir kontroliuojamas degimo modelis sukuria ilgalaikę naudą be spekuliacinės infliacijos. doleriai doleriai Vartotojai gali užsidirbti per rekomendacijas, švietimo įnašus ir aktyvų platformos dalyvavimą. doleriai doleriai Pasaulinis augimas su vietiniu tikslumu „Cointel“ plečia savo regionines strategijas ir demonstruoja bendruomenės įsipareigojimą. \n \n \n \n \n Japonija – bendradarbiaujant su „Sugafam Inc.“ daugiau nei 30 000 vartotojų šiuo metu yra įdiegti per tiesioginę registraciją, KOL vadovaujamą turinį ir vietinę prieigą prie platformos. Turkija – nacionalinis kriptovaliutų naudojimas viršija 50%, o Cointel skatina priėmimą per įtakingųjų kampanijas, išverstą turinį ir gyvus švietimo renginius. Šiaurės Amerika – Pirmasis diegimo etapas numatytas 2025 m. Ketvirtąjį ketvirtį, remiant „Avalanche“ ekosistemos partnerius, švietimo iniciatyvas ir kūrėjų vadovaujamą platinimą. Besiformuojančios rinkos – įdiegimas vyksta Lenkijoje, Pietryčių Azijoje ir Viduržemio jūros regione, o visi regioniniai diegimai planuojami iki 2026 m. Pirmojo ketvirčio. „Cointel“: palaikome kitą „Web3“ priėmimo bangą Didėjant pasauliniam susidomėjimui skaitmeniniais ištekliais, vartotojai vis dažniau ieško patikimų įrankių, įžvalgų ir patikrinamų rezultatų.Su aktyviomis investicijomis, regionine trauka ir jau vykstančiu kelių rinkų diegimu, „Cointel“ yra pozicionuota kaip pagrindinis išteklius kitame „Web3“ augimo etape. Tai atspindi vykdomą plėtrą ir įgyvendinimą, o ne ateities prognozes. Apie Cointel yra IA gimtoji kriptovaliutų žvalgybos ir švietimo platforma, kurios misija yra įdiegti ir suteikti galimybę kitam 100 milijonų vartotojų skaitmeniniams turtui. „Avalanche“ ir „Sugafam Inc.“ parama „Cointel“ sujungia žaidimų mokymąsi, prognozuojamą analitiką ir realaus laiko rinkos žvalgybą į sklandžią prenumeratos ekosistemą. Kontūrai Kontūrai Sujungdama įdomią švietimą su institucinio lygio įrankiais, „Cointel“ peržengia atotrūkį tarp mažmeninių vartotojų ir profesionalių investuotojų – teikia patikimas įžvalgas, sukčiavimo apsaugą ir duomenų pagrįstas prognozes. Vartotojai gali susisiekti su Cointel dėl žiniasklaidos užklausų, partnerystės prašymų ar interviu adresu: www.cointel.io Svetainė www.cointel.io Kontaktai Kontūrai Įmonė@cointel.io \n \n Ši istorija buvo paskelbta kaip „Chainwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo dienoraščių programą. Ši istorija buvo paskelbta kaip „Chainwire“ pranešimas spaudai pagal „HackerNoon“ verslo tinklaraštį . programą programą