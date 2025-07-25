„BioSig Technologies“ ir „Streamex“: JAV rinkoje pirmaujanti realaus pasaulio turto tokenizacija

LOS ANGELES, CA, NEW YORK & VANCOUVER, BC, USA & CANADA, liepos 25 d., 2025/Chainwire/--Didžiuoju žingsniu pasiruošęs transformuoti skaitmeninio turto prekybos kraštovaizdį, Susijungė su , privatus subjektas, orientuotas į realaus pasaulio turto (RWA) tokenizaciją, ypač prekių sektoriuje. BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM) „Streamex Exchange“ korporacija BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM) „Streamex Exchange“ korporacija Šis strateginis susijungimas ne tik įvairina „BioSig“ pasiūlymus, bet ir padeda sujungtai bendrovei vadovauti besiformuojančiai reguliuojamų RWA žetonų rinkai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Henry McPhie: vizionierius lyderis Šio transformacinio kelio vedlys yra „Streamex“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Henry McPhie. Patyręs verslininkas ir technologas, „McPhie“ turi tvirtą patirtį kuriant novatoriškas įmones blockchain ir finansų sankirtoje. Prieš vadovaujant „Streamex“, jis įkūrė „Lynx Web3 Solutions“, kuri teikė kritinę infrastruktūrą ankstyvojo etapo Web3 projektams. Pažymėtina, kad jis taip pat pradėjo „FatCats Capital“, „Solana“ pagrįstą NFT iniciatyvą, kuri greitai įgijo trauką, tapdama trečiu didžiausiu NFT projektu pasaulyje jo paleidimo metu. Siekdama revoliucionuoti realaus pasaulio turto tokenizaciją, „McPhie“ vadovauja „Streamex“ integruojant blokų grandinės sprendimus, kad prekės būtų įtrauktos į grandinę, tokiu būdu didinant 500 milijonų naujų investuotojų įvairiuose sektoriuose patekimą į rinką ir likvidumą. Streamex pagrindiniai pasiūlymai „Streamex“ yra įsipareigojusi plėtoti atitinkančią pirminę emisiją ir decentralizuotą valiutos keitimo infrastruktūrą, kuria siekiama modernizuoti prekių rinkas. \n \n \n \n \n \n Prieiga: Daugiau nei 500 milijonų naujų investuotojų prijungimas prie rinkos, kurioje likvidumas siekia 3 trilijonus dolerių. Diversifikavimas: suteikiant prieigą prie įvairių privačių investicijų tradicinėse kapitalo rinkose. Inovacijos: individualizuotų licencijų ir srautinio srauto sutarčių kūrimas ir turėjimas per tokenizaciją. Teisinė sistema: bendradarbiavimas su reguliavimo institucijomis, siekiant užtikrinti saugią ir stabilią investicinę aplinką. Saugumas: automatizavimo ir blockchain technologijos naudojimas saugiai finansavimo dokumentacijai. Strateginis akcijų mainų susitarimas "BioSig" ir "Streamex" neseniai užbaigė galutinį akcijų mainų susitarimą, todėl "Streamex" yra visiškai priklausanti "BioSig" dukterinė įmonė. Susijungimo užbaigimas žymi svarbų žingsnį siekiant pasinaudoti maždaug 142 trilijonų JAV dolerių vertės pasauline prekių rinka, daugiausia dėmesio skiriant blockchain technologijos naudojimo paspartinimui prekių finansavimo srityje. Reguliuojamo brokerio įsigijimas Be to, „BioSig“ neseniai pasirašė sutartį su „Compliance Exchange Group“ (CXG), kad padėtų įsigyti FINRA ir SEC registruotą brokerio-prekybininką.Šis įsigijimas siekia padėti „Streamex“ tapti viena iš pirmųjų viešai prekiaujamų, visiškai reguliuojamų RWA tokenizacijos bendrovių JAV. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulinė aukso rinka vertinama 22 trilijonais dolerių, šis žingsnis turėtų sujungti tradicinius finansus ir blokų grandinę, suteikiant paprastą ir suderinamą prieigą prie aukso investicijų per skaitmeninius žetonus. Rinkos atsparumas ir perspektyvios prognozės Susijungimai ir įsigijimai jau turėjo teigiamą poveikį „BioSig“ akcijoms, kurios po akcijų biržos paskelbimo išaugo 24,4%. „BioSig“ pereina nuo tradicinės medicinos technologijų bendrovės prie daugialypės blockchain ir skaitmeninio turto arenoje, analitikai prognozuoja, kad bendrovės pelnas žymiai padidės, o 2025 m. tikimasi 73,3 proc. "Streamex" yra įsipareigojusi laikyti reikšmingus fizinio aukso kiekius, saugiai saugomus per aukščiausios klasės bankus.Šie turimai bus išreikšti bendrovės balansą auksu, skatindami pasikartojančią pajamų modelį, suderintą su pasaulinėmis prekių finansavimo tendencijomis. Kadangi „BioSig Technologies“ ir „Streamex Exchange Corporation“ bendradarbiauja, jie ketina pakeisti investuotojų prieigą prie realaus pasaulio turto per „blockchain“ technologiją. „Henry McPhie“ vadovaujant, jų įsipareigojimas atitikčiai, inovacijoms ir rinkos plėtrai leidžia jiems iš naujo apibrėžti tradicinius finansus, suteikiant precedento neturinčias galimybes besiplečiančiame RWA tokenizacijos pasaulyje. Su jų ambicinga ateities vizija ir integruota platforma, pasirengusia vadovauti rinkai, sujungta bendrovė yra gerai pasirengusi tapti pagrindiniu prekių rinkų evoliucijos dalyviu, o jie laukia oficialaus pavadinimo pakeitimo NASDAQ, kuris įtvirtins jų naują tapatybę. Apie „Streamex Exchange Corporation“ Sutelkiant dėmesį į realaus pasaulio turto (RWA) tokenizaciją, „Streamex“ kuria vertikaliai integruotą platformą, kuri sujungia žetonų emisiją, prekybos infrastruktūrą ir fizinį aukso turėjimą, padėdama Bendrovę tapti vienu iš didžiausių „Nasdaq“ aukso bullionų turėtojų. Streamė Streamė Šis strateginis požiūris atitinka „Streamex“ misiją pertvarkyti pasaulinius finansus, sukuriant maždaug 142 trilijonų JAV dolerių vertės pasaulinę prekių rinką grandinėje. „Streamex“ sujungia fizinio aukso saugumą ir pasitikėjimą blockchain efektyvumu ir skaidrumu, sukuria skalbiamą finansinę infrastruktūrą naujai skaitmeninių prekių erai. Bendrovė planuoja laikyti reikšmingus fizinio aukso kiekius, saugiai užstatytus per aukščiausio lygio bullionų banką. „Streamex" savo balanso didžiąją dalį išreikš aukso užstatymu, o ne fiksuota valiuta, palaikydama ilgalaikį, vertės pagrindu pagrįstą finansinį modelį. „Streamex" yra visiškai priklausanti „BioSig Technologies, Inc." dukterinė bendrovė. Daugiau informacijos apie Streamex: https://www.streamex.com