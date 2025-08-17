Švietimo pakeitimas: kodėl jūs ne visada galite pasitikėti žetonų kainomis CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko ir panašios svetainės yra vieni iš populiariausių įrankių kriptovaliutų pasaulyje. Jūs įveskite monetos ar žetonų pavadinimą ir „boom“: tvarkingas grafikas ir kaina, žvelgianti atgal į jus, dažnai iki centų. Tai jaučiasi gana oficialiai, tiesa? Kaip ir kaina, kurią matote, yra kaina, kurią gautumėte, jei šiuo metu nusipirktumėte ar parduotumėte tą žetoną. Pažiūrėkime, kodėl šios kainos gali jus suklaidinti ir kaip galite apsaugoti save ir savo lėšas. Kaip agregatoriai apskaičiuoja kainas (ir kodėl tai nėra tobula) Tokios svetainės kaip CoinMarketCap ir CoinGecko nesukuria kainų iš plono oro. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Apskaičiuokite vidurkį Apskaičiuokite vidurkį Apskaičiuokite vidurkį Skamba pakankamai sąžiningai. tačiau jie ne visada sujungia visas biržas, o ne visos biržos tuo pačiu metu rodo tą pačią kainą. kodėl? Dėl pasiūlos ir paklausos, likvidumo skirtumų ir netgi vėlavimų, kaip greitai duomenys atnaujinami. Pavyzdžiui, įsivaizduokite žetoną, kuris prekiauja tik kartais, keliose mažose biržose.Jei vienas asmuo moka neįprastai didelę kainą mažoje biržoje, ta prekyba gali iškreipti „vidutinę“ kainą, kurią matote CoinGecko ar CMC. Tai nereiškia, kad galite parduoti savo žetonus už tą didelę kainą - tiesiog nepakanka realios paklausos. Kai kurie net padidinti prekybos veiklą su netikrų sandorių (vadinamasis „plauti prekybos“) padaryti žetoną atrodo labiau populiarus ir vertingas, nei jis iš tikrųjų yra. Kaip nustatyti klaidinančias kainas ir prekiauti protingai Taigi, kaip jūs galite apsaugoti save? Jei apimtis yra nedidelė, tada kaina yra daug mažiau patikima, nes net viena prekyba gali ją žymiai pakeisti. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. Jei jis yra išvardytas tik neaiškiose ar įtartinose biržose, tai yra aiškus įspėjimo ženklas. jie linkę pasiūlyti sąžiningesnes kainas ir geresnį likvidumą (tai tiesiog reiškia, kad lengviau pirkti ar parduoti, pernelyg nepakeliant kainos). Patikimi mainai Patikimi mainai Taip pat patikrinkite užsakymų knygą.Tai tiesiog dabartinių pirkimo ir pardavimo pasiūlymų sąrašas biržoje. Kita sąvoka, kurią reikia suprasti, yra slydimas: skirtumas tarp paskutinės prekiaujamos kainos ir kainos, kurią iš tikrųjų gaunate, kai prekyba baigiasi. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. Daugiau patarimų Dar vienas praktinis patarimas: jei išbandysite naują žetoną ar naują biržą, pradėkite nuo nedidelės sumos. Nedėkite viso savo biudžeto į savo pirmąją prekybą. Pabandykite prekiauti labai nedidelę sumą, kad patvirtintumėte, kad procesas veikia ir kaina atitinka tai, ko tikėjotės. Negalima jaustis spaudžiama pasirinkti pirmąją valiutą, kurią matote. palyginkite kainas keliose platformose, prieš prekiaudami. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. į ekosistema, keitimasis naudoti priklausys nuo žetonų norite prekiauti. , pavyzdžiui, galite saugiai prekiauti 28 Obyte suderinamais ženklais, įskaitant WBTC, MATIC, BNB, USDC ir neseniai pridėtą Dėl tinklo gimtosios valiutos GBYTE taip pat yra decentralizuotų ir centralizuotų variantų. ir yra centralizuotos biržos, ir jie turi skirtingus reikalavimus ir šiek tiek skirtingas kainas. Keisti Apsiginklavimas.eu Miesto ženklai bikonomijos Nepriklausomybė.io Keisti Apsiginklavimas.eu Miesto ženklai bikonomijos Nepriklausomybė.io Vektorinis paveikslas Freepik Freepik Freepik