Tether ອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສະຫງວນຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງອາເມລິກາ

ເມື່ອ Tether ປະເຊີນກັບ FUD ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດກ່ຽວກັບສະຫງວນໄວ້ໃນປີ 2022, ນັກວິຈານເອີ້ນວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ crypto. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປີ 2025, ມັນອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ຊັບສິນຍຸດທະສາດທີ່ສຸດຂອງອາເມລິກາ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສະບາຍ: ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນໄດ້ສຸມໃສ່ Bitcoin ເປັນຄໍາດິຈິຕອນ, Tether ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຖືຫນີ້ສິນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ຄິດກ່ຽວກັບມັນ. ດຽວນີ້:
- Tether ຖື 98 ຕື້ໂດລາໃນບັນຊີລາຍການຄັງເງິນສະຫະລັດ
- ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການຖືຄອງຂອງເຢຍລະມັນ
- ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຖືໜີ້ສິນສູງສຸດ 20 ຄົນຂອງສະຫະລັດ
- ແລະພວກເຂົາກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນ
ແຕ່ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນພາດກ່ຽວກັບເລື່ອງ Tether: ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ crypto ອີກຕໍ່ໄປ.
ວິກິດການຄັງເງິນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບໍ່ມີໃຜເວົ້າກ່ຽວກັບ
ໃຫ້ພວກເຮົາທໍາລາຍສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ:
- ຈີນແລະຍີ່ປຸ່ນເຄີຍຖື 22% ຂອງຄວາມຕ້ອງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ
- ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 7%
- Fed ບໍ່ໄດ້ຊື້ອີກຕໍ່ໄປ
- ແລະສະຫະລັດຕ້ອງການອອກ 2 ພັນຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ
ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຕື້ໂດລາ: Tether ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍລິສັດທີ່ຫມັ້ນຄົງ - ມັນກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສະຫງວນຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງອາເມລິກາ.
Paolo Paradox
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິຈານບໍ່ຫວ່າງທີ່ຈະໂທຫາ Paolo Ardoino ເປັນການສໍ້ໂກງ, ລາວບໍ່ຫວ່າງ:
- ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບ 180+ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
- ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊື້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫນີ້ສິນຂອງສະຫະລັດ
- ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍເງິນໂດລາທົ່ວໂລກ
- ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາ
ແຕ່ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ມັນຫນ້າສົນໃຈ: ຜູ້ວິພາກວິຈານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນພັນທະມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ພິຈາລະນາຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້:
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Tether: $140B+ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ
- ການຖືຄອງຄັງເງິນ: $100B+ ແລະຂະຫຍາຍ
- ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກ: ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ
- ຄູ່ຮ່ວມມືບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ: 45 ປະເທດ
Pivot ຍຸດທະສາດ
ປື້ມບັນທຶກແມ່ນດີເລີດ:
- ສ້າງຫຼຽນທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
- ກັບຄືນມັນກັບຄັງເງິນສະຫະລັດ
- ແຜ່ຂະຫຍາຍການຄອບຄອງເງິນໂດລາທົ່ວໂລກ
- ກາຍເປັນຍຸດທະສາດເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ
ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ crypto ອີກຕໍ່ໄປ. ມັນກ່ຽວກັບ:
- ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
- ການຄອບຄອງເງິນໂດລາ
- ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດຄັງເງິນ
- ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ
David Sacks ການເປີດເຜີຍ
ເມື່ອ Crypto Czar David Sacks ຂອງ Trump ເອີ້ນວ່າ stabilitycoins ເປັນບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າກ່ຽວກັບກົດລະບຽບເທົ່ານັ້ນ. ລາວໄດ້ຮັບການຍອມຮັບການຫັນປ່ຽນຂອງ Tether ຈາກບໍລິສັດ crypto ໄປສູ່ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານກາງຍຸດທະສາດ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ Sacks ເຂົ້າໃຈ:
- Stablecoins ສາມາດຂັບລົດຫຼາຍພັນຕື້ໃນຄວາມຕ້ອງການຄັງເງິນ
- ພວກເຂົາຂະຫຍາຍການຄອບຄອງເງິນໂດລາສະຫະລັດໄປທົ່ວໂລກ
- ພວກເຂົາກໍາລັງກາຍເປັນໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ
- ພວກເຂົາເປັນອາວຸດທາງດ້ານການເງິນອັນໃໝ່ຂອງອາເມລິກາ
ເກມທົ່ວໂລກ
ແຕ່ນີ້ແມ່ນອັດສະລິຍະຍຸດທະສາດທີ່ແທ້ຈິງ:
- ທຸກໆ USDT ອອກ = ຄວາມຕ້ອງການຄັງເງິນຫຼາຍ
- ທຸກໆຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ = ເງິນໂດລາທີ່ເດັ່ນກວ່າ
- ທຸກໆທຸລະກໍາ = ອິດທິພົນທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ
- ທຸກໆການຮ່ວມມື = ຄວາມເລິກຍຸດທະສາດ
Tether ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນການຂະຫຍາຍອໍານາດທາງດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາໄປທົ່ວໂລກ.
ອະນາຄົດມີຢູ່ແລ້ວ
ພິຈາລະນາການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້:
- ຜູ້ເບິ່ງແຍງຂອງ Tether: Cantor Fitzgerald (ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທີມງານຂອງ Trump)
- ການຖືຄອງຄັງເງິນ: ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາເດືອນ
- ການຮັບຮອງເອົາທົ່ວໂລກ: ເລັ່ງ
- ຄວາມຊັດເຈນຂອງລະບຽບ: ມາຜ່ານກະສອບ
ຜົນກະທົບທາງຍຸດທະສາດ
ການຫັນປ່ຽນນີ້ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ:
- ຫນີ້ສິນຂອງສະຫະລັດກາຍເປັນຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ
- ການຄອບຄອງເງິນໂດລາໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງ
- ຕະຫຼາດຄັງເງິນໄດ້ຮັບຜູ້ຊື້ທີ່ສໍາຄັນ
- ອາເມລິກາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ
ຄໍາສອນຂອງ Paolo
ສິ່ງທີ່ Ardoino ເຂົ້າໃຈກ່ອນຄົນອື່ນ:
- ການປະຕິບັດຕາມນີ້ຕີຄວາມຕ້ານທານ
- ໃບເກັບເງິນຂອງຄັງເງິນໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານ
- ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກເກີນລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ
- ມູນຄ່າຍຸດທະສາດເກີນ ideology crypto
ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຫຼຽນທີ່ຫມັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ. ພຣະອົງໄດ້ສ້າງອາວຸດທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ໄປຂອງອາເມລິກາ.
ອະນາຄົດ
ໄລຍະຕໍ່ໄປແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ:
- ຂະຫຍາຍການຊື້ຄັງເງິນ
- ການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
- ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່
- ການເຊື່ອມໂຍງຍຸດທະສາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
The Ultimate Irony
ການບິດເບືອນການວາງແຜນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ crypto? ບໍລິສັດທີ່ທຸກຄົນມັກກຽດຊັງກາຍເປັນຊັບສິນທີ່ອາເມລິກາບໍ່ສາມາດສູນເສຍໄປ.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບຄໍາສັ່ງທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່. Tether ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ.
ມັນເປັນຍຸດທະສາດເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ.
ຄໍາຖາມບໍ່ແມ່ນວ່າ Tether ຈະຢູ່ລອດ. ຄໍາຖາມແມ່ນ: ມັນຈະກາຍເປັນສູນກາງແນວໃດຕໍ່ການຄອບຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາ?
Bitcoin ອາດຈະເປັນຄໍາດິຈິຕອນ. ແຕ່ Tether ພຽງແຕ່ກາຍເປັນຄັງເງິນດິຈິຕອນຂອງອາເມລິກາ.
ແລະ Paolo Ardoino? ລາວອາດຈະເປັນທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.