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Tether ອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສະຫງວນຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງອາເມລິກາ

ໂດຍ Juan C. Guerrero3m2025/02/07
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Tether ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຖືໜີ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍລິສັດ stabilitycoin - ມັນກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສະຫງວນຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງອາເມລິກາ. Tether ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນ U.s. - ມັນຂະຫຍາຍອໍານາດທາງດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາໄປທົ່ວໂລກ.
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ເມື່ອ Tether ປະເຊີນກັບ FUD ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດກ່ຽວກັບສະຫງວນໄວ້ໃນປີ 2022, ນັກວິຈານເອີ້ນວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ crypto. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນປີ 2025, ມັນອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ຊັບສິນຍຸດທະສາດທີ່ສຸດຂອງອາເມລິກາ.


ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ສະບາຍ: ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນໄດ້ສຸມໃສ່ Bitcoin ເປັນຄໍາດິຈິຕອນ, Tether ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຖືຫນີ້ສິນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.


ຄິດກ່ຽວກັບມັນ. ດຽວນີ້:

  • Tether ຖື 98 ຕື້ໂດລາໃນບັນຊີລາຍການຄັງເງິນສະຫະລັດ
  • ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການຖືຄອງຂອງເຢຍລະມັນ
  • ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຖືໜີ້ສິນສູງສຸດ 20 ຄົນຂອງສະຫະລັດ
  • ແລະພວກເຂົາກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນ


ແຕ່ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນພາດກ່ຽວກັບເລື່ອງ Tether: ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ crypto ອີກຕໍ່ໄປ.

ວິກິດການຄັງເງິນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບໍ່ມີໃຜເວົ້າກ່ຽວກັບ

ໃຫ້ພວກເຮົາທໍາລາຍສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆ:

  • ຈີນ​ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຄີຍ​ຖື 22% ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຄັງ​ເງິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ
  • ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ພຽງ​ແຕ່ 7%
  • Fed ບໍ່ໄດ້ຊື້ອີກຕໍ່ໄປ
  • ແລະສະຫະລັດຕ້ອງການອອກ 2 ພັນຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ


ນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຕື້ໂດລາ: Tether ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍລິສັດທີ່ຫມັ້ນຄົງ - ມັນກາຍເປັນຜູ້ຊື້ສະຫງວນຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງອາເມລິກາ.

Paolo Paradox

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິຈານບໍ່ຫວ່າງທີ່ຈະໂທຫາ Paolo Ardoino ເປັນການສໍ້ໂກງ, ລາວບໍ່ຫວ່າງ:

  • ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບ 180+ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
  • ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊື້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫນີ້ສິນຂອງສະຫະລັດ
  • ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍເງິນໂດລາທົ່ວໂລກ
  • ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ


ແຕ່ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ມັນຫນ້າສົນໃຈ: ຜູ້ວິພາກວິຈານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນພັນທະມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.


ພິຈາລະນາຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້:

  • ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Tether: $140B+ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ
  • ການຖືຄອງຄັງເງິນ: $100B+ ແລະຂະຫຍາຍ
  • ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກ: ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ
  • ຄູ່ຮ່ວມມືບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ: 45 ປະເທດ

Pivot ຍຸດທະສາດ

ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ແມ່ນ​ດີ​ເລີດ​:

  1. ສ້າງຫຼຽນທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
  2. ກັບຄືນມັນກັບຄັງເງິນສະຫະລັດ
  3. ແຜ່ຂະຫຍາຍການຄອບຄອງເງິນໂດລາທົ່ວໂລກ
  4. ກາຍເປັນຍຸດທະສາດເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ


ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ crypto ອີກຕໍ່ໄປ. ມັນກ່ຽວກັບ:

  • ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
  • ການຄອບຄອງເງິນໂດລາ
  • ສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດຄັງເງິນ
  • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ

David Sacks ການເປີດເຜີຍ

ເມື່ອ Crypto Czar David Sacks ຂອງ Trump ເອີ້ນວ່າ stabilitycoins ເປັນບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າກ່ຽວກັບກົດລະບຽບເທົ່ານັ້ນ. ລາວໄດ້ຮັບການຍອມຮັບການຫັນປ່ຽນຂອງ Tether ຈາກບໍລິສັດ crypto ໄປສູ່ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານກາງຍຸດທະສາດ.


ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ Sacks ເຂົ້າໃຈ:

  • Stablecoins ສາມາດຂັບລົດຫຼາຍພັນຕື້ໃນຄວາມຕ້ອງການຄັງເງິນ
  • ພວກເຂົາຂະຫຍາຍການຄອບຄອງເງິນໂດລາສະຫະລັດໄປທົ່ວໂລກ
  • ພວກເຂົາກໍາລັງກາຍເປັນໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ
  • ພວກເຂົາເປັນອາວຸດທາງດ້ານການເງິນອັນໃໝ່ຂອງອາເມລິກາ

ເກມທົ່ວໂລກ

ແຕ່ນີ້ແມ່ນອັດສະລິຍະຍຸດທະສາດທີ່ແທ້ຈິງ:

  • ທຸກໆ USDT ອອກ = ຄວາມຕ້ອງການຄັງເງິນຫຼາຍ
  • ທຸກໆຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ = ເງິນໂດລາທີ່ເດັ່ນກວ່າ
  • ທຸກໆທຸລະກໍາ = ອິດທິພົນທາງດ້ານການເງິນຂອງສະຫະລັດ
  • ທຸກໆການຮ່ວມມື = ຄວາມເລິກຍຸດທະສາດ

Tether ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນການຂະຫຍາຍອໍານາດທາງດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາໄປທົ່ວໂລກ.

ອະນາຄົດມີຢູ່ແລ້ວ

ພິຈາລະນາການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້:

  • ຜູ້ເບິ່ງແຍງຂອງ Tether: Cantor Fitzgerald (ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທີມງານຂອງ Trump)
  • ການຖືຄອງຄັງເງິນ: ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາເດືອນ
  • ການຮັບຮອງເອົາທົ່ວໂລກ: ເລັ່ງ
  • ຄວາມຊັດເຈນຂອງລະບຽບ: ມາຜ່ານກະສອບ

ຜົນກະທົບທາງຍຸດທະສາດ

ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ:

  • ຫນີ້ສິນຂອງສະຫະລັດກາຍເປັນຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ການຄອບຄອງເງິນໂດລາໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງ
  • ຕະຫຼາດຄັງເງິນໄດ້ຮັບຜູ້ຊື້ທີ່ສໍາຄັນ
  • ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ

ຄໍາສອນຂອງ Paolo

ສິ່ງທີ່ Ardoino ເຂົ້າໃຈກ່ອນຄົນອື່ນ:

  • ການປະຕິບັດຕາມນີ້ຕີຄວາມຕ້ານທານ
  • ໃບເກັບເງິນຂອງຄັງເງິນໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານ
  • ການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກເກີນລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ
  • ມູນຄ່າຍຸດທະສາດເກີນ ideology crypto


ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຫຼຽນທີ່ຫມັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ. ພຣະອົງໄດ້ສ້າງອາວຸດທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ໄປຂອງອາເມລິກາ.

ອະນາຄົດ

ໄລຍະຕໍ່ໄປແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ:

  • ຂະຫຍາຍການຊື້ຄັງເງິນ
  • ການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
  • ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່
  • ການເຊື່ອມໂຍງຍຸດທະສາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ

The Ultimate Irony

ການບິດເບືອນການວາງແຜນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ crypto? ບໍລິສັດທີ່ທຸກຄົນມັກກຽດຊັງກາຍເປັນຊັບສິນທີ່ອາເມລິກາບໍ່ສາມາດສູນເສຍໄປ.


ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບຄໍາສັ່ງທາງດ້ານການເງິນໃຫມ່. Tether ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ.


ມັນເປັນຍຸດທະສາດເກີນໄປທີ່ຈະລົ້ມເຫລວ.


ຄໍາຖາມບໍ່ແມ່ນວ່າ Tether ຈະຢູ່ລອດ. ຄໍາຖາມແມ່ນ: ມັນຈະກາຍເປັນສູນກາງແນວໃດຕໍ່ການຄອບຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາ?


Bitcoin ອາດຈະເປັນຄໍາດິຈິຕອນ. ແຕ່ Tether ພຽງແຕ່ກາຍເປັນຄັງເງິນດິຈິຕອນຂອງອາເມລິກາ.


ແລະ Paolo Ardoino? ລາວອາດຈະເປັນທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.

Spacecoin
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