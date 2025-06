Pepeto ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນ Exchange ຫຼັງຈາກ Pre-Sale Wrap-Up ແລະ Platform milestones

Dubai, Emirates, 5 ມິຖຸນາ, 2025 / Chainwire / - Pepeto, ວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໂດຍທົ່ວໄປເປັນ "God of Frogs," ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເປັນຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາ meme ອັດຕະໂນມັດອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍກ່ວາ meme tokens ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງແລະການຄ້າ short-term, Pepeto ແມ່ນມັກກ່ຽວກັບການສ້າງອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກ່ວາທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ແທ້ຈິງ.





ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຫຼາຍ meme coins centers around short-term trading and community hype, Pepeto ສະຫນັບສະຫນູນອຸດສາຫະກໍາທີ່ສາມາດສະຫນອງການບໍລິໂພກເພີ່ມເຕີມ. ໂຄງການໄດ້ຄາດວ່າຈະສະຫນອງສະຫນັບສະຫນູນພື້ນຖານສໍາລັບ tokens emerging ໃນປະເພດ meme coin, ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງປະເພດການນໍາໃຊ້ແລະທົດລອງການຂົນສົ່ງ token ໃນໄລຍະເຄືອຂ່າຍ.





No-Fee Exchange: ໂທລະສັບມືຖືທີ່ memcoins ໃຫມ່ແລະທີ່ຮູ້ຈັກສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະການຄ້າໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນແລະຜູ້ສ້າງ token ທັງຫມົດ.





Cross-Chain Bridge: ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໃຫ້ການປ່ຽນແປງ tokens ໃນລະຫວ່າງ blockchains ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ Pepeto ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແລະ liquidity ໃນທົ່ວໂລກ crypto.





ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ໂດຍ holding ແລະ betting $PEPETO, ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດຊອກຫາລັກສະນະເພີ່ມເຕີມ, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຊ່ຽວຊານໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມປອດໄພໃນໂຄງການ.





Value 1: Pepeto ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ token ສໍາລັບການລົງທະບຽນໃນ Pepeto Exchange

https://pepeto.io/en#bridge





ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2: PepetoSwap Tech – Technology Bridge ເຮັດໃຫ້ການ adoption crypto ແລະເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຂອງອຸປະກອນແລະຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງ cross-chain ທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Pepeto ເປັນເອກະລັກ

ທີມງານຂອງ Pepeto ໄດ້ຈັດການທົດສອບກ່ຽວກັບການທົດສອບ Pepeto ໂດຍຜ່ານ Socials Official, ການທົດສອບແມ່ນຕິດຕໍ່ກັບໂຄງການ noncorrupt:





ການເຂົ້າເຖິງ Exchange - Pepeto ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຕົນທີ່ຈະລະຫັດ tokens ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ Pepeto Exchange, ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ການປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບ meme coins.





ເຕັກໂນໂລຊີ Bridge Advanced - PepetoSwap Bridge ອະນຸຍາດໃຫ້ adoption crypto ແລະການຂົນສົ່ງ cross-chain, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ blockchains ຄວາມໄວ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະສິດທິພາບ.

ການທົດສອບ Vision Pepeto ແລະ Dynamics Market

Pepeto ມີການສະຫນັບສະຫນູນ token total ຂອງ 420 trillion ແລະປະຫວັດສາດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການຊອກຫາຄຸນນະພາບທີ່ສົມບູນແບບ - Power, Energy, Precision, Efficiency, Technology, ແລະ Optimization.





ໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງໂຄງການ Pepeto, Pepeto ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ.





ໃນປັດຈຸບັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ $ 0.000000126 ໃນປັດຈຸບັນ, ການຄາດຄະເນ Pepeto ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນ





ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ crypto ຍັງບໍ່ຄວນຄາດຄະເນດິນ, tokenomics structured Pepeto, ການປິ່ນປົວ narrative, ແລະ positioning ໃນອຸດສາຫະກໍາ meme coin continues to attract interest from observers and early supporters both.





https://www.youtube.com/embed/z6bd557hhgY





https://www.youtube.com/watch?v=z6bd557hhgY

PEPETO Presale ໃນຕອນທ້າຍຂອງຕົນ Ahead of Exchange Launch

ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດຮັບປະກັນ $PEPETO ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ pre-sale ຂອງ $0.000000126 ປະເພດ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊໍາລະເງິນປະກອບມີ USDT, ETH, BNB, ແລະບັດໂດຍຜ່ານ MetaMask ຫຼື Trust Wallet.





ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາຂອງ PepetoSwap ມີຄວາມປອດໄພກັບການປິ່ນປົວແລະການຊື້ຂາຍໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຄວາມປອດໄພແລະການເຂົ້າເຖິງທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ Pepeto ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ, PEPETO ແມ່ນ emerging ເປັນ token ທີ່ຮູ້ຈັກໃນໄລຍະຕະຫຼາດຕະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນ.

ກ່ຽວກັບ Pepeto

ພາສາລາວ Pepeto ເປັນໂຄງການ cryptocurrency Innovative ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂລກຂອງ memecoins ກັບອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ. Designed to support the next generation of tokens, Pepeto integrates a zero-fee exchange, a cross-chain bridge for seamless token swaps, and staking rewards for long-term investors.





ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, users can visit the official Pepeto presale at https://pepeto.io/ .

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ :





ຫນ້າທໍາອິດ https://pepeto.io/

ປະເພດ Twitter: https://x.com/Pepetocoin

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://t.me/pepeto_channel

ດາວໂຫລດ Instagram https://www.instagram.com/pepetocoin/

ລະຫັດ QR https://www.tiktok.com/@pepetocoin

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : https://www.youtube.com/@Pepetocoin

ລະຫັດ QR

ປະເພດ Relationship

ລະຫັດ QR

ທີ່ຢູ່: www.protocol.com

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.