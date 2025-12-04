No Need to Mock All the Time: ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອທົດສອບຄວາມປອດໄພຂອງ API ໃນ terminal ຂອງທ່ານ

ມັນເຮັດວຽກໃນເຄື່ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. " ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຫຼາຍດັ່ງນັ້ນສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ . Chaos Engineering directly in the terminal ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ ແລະ proxy Chaos ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ cloud ເພື່ອ inject ຄວາມປອດໄພໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຄືອຂ່າຍທີ່ແທ້ຈິງໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຊຸດຫນຶ່ງຂອງລະຫັດ app ຂອງທ່ານ. curl ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Localhost ໃນເວລາທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ການດໍາເນີນການຂອງເຄືອຂ່າຍແມ່ນປະມານ zero. APIs either work (200 OK) or they don’t (Connection Rejected). ການບໍລິໂພກແມ່ນ busy. : 5% ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ drop. ທີ່ຢູ່: You hit the rate limit High Latency Intermittent Failures Throttling Simulating ນີ້ໃນ terminal ເປັນປົກກະຕິ involves complex ລະຫັດ QR (ການຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງ) ມີວິທີງ່າຍດາຍ. iptables tc ການແກ້ໄຂ: Cloud Chaos Proxy ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຕັ້ງ OS ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະ routing ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດໂດຍຜ່ານການ proxy ທີ່ "ຕັດ" ການຂົນສົ່ງໂດຍຜ່ານການປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາມີ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ chaos-proxy.debuggo.app ສໍາລັບການນີ້, ແຕ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບ proxy ທຸກທີ່ສາມາດໂຄງການ. ວິດີໂອສົນທະນາ (1:27) ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍ? ນີ້ແມ່ນ workflow 90 ວິນາທີ: https://www.youtube.com/watch?v=x_S-guPwPEk&embedable=true Step-by-Step Tutorial ປະເພດ: Definition of Failure ຫນ້າທໍາອິດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ proxy ຂອງພວກເຮົາມີສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີ. \n \n \n \n \n ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : httpbin.org (ຫຼື domain API ຂອງທ່ານ) ການເກັບຮັກສາ: 7 ວິນາທີ (Simulate lag) ປະສິດທິພາບ: 1 (100% of requests will fail) ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Error Code: 503 Service Unavailable 2. Trust ການຢັ້ງຢືນ (The "One-Time" ການຕິດຕັ້ງ) ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີການກວດສອບການຂົນສົ່ງ HTTPS, ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນໃບຢັ້ງຢືນ CA ຂອງ proxy. ດາວນ໌ໂຫລດ The ປະເພດ Dashboard mitmproxy-ca-cert.pem ດາວນ໌ໂຫລດ Keychain Access -> System MacOS: Copy to /usr/local/share/ca-certificates/ ແລະປັບປຸງ. Linux: ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Magic Command ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີ ໂດຍ The (Proxy) ເຟ curl -x curl -v -x http://user:pass@chaos-proxy.debuggo.app:13979 https://httpbin.org/get\n ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Output ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຄໍາສັ່ງນີ້ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງ: scenario A (The Chaos): You will notice the terminal "hangs" for 7 ວິນາທີ (ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ: < HTTP/1.1 500 Internal Server Error\n< content-length: 56\n< content-type: text/plain\n...\nDebuggo Chaos Injection: 500 Error\n : 50% ຂອງເວລາທີ່ອື່ນໆ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈະຜ່ານກັບການບໍລິການທີ່ແທ້ຈິງ: Scenario B (Success) < HTTP/1.1 200 OK\n...\n{\n "args": {}, \n "headers": { ... }\n}\n Real World Use Cases \n \n \n \n ການທົດສອບ CI Pipelines: Verify that your deployment scripts don't crash if a dependency is slow. Cron Jobs: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການດໍາເນີນການ. ການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ: ຫຼັງຈາກການພິມລະຫັດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການປິ່ນປົວຄວາມຜິດພາດ 503 ໃນ API Client. ພາສາລາວ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍ. ການຕິດຕັ້ງ proxy ທີ່ງ່າຍດາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ Chaos ໃນລູກຄ້າ HTTP ທັງຫມົດ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຂໍຂອບໃຈ , ຫຼື script ຂອງທ່ານ Python / Node.js. curl wget ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Happy Breaking!