Masoaka an'ny Gen Z ho an'ny fahombiazana amin'ny Instagram amin'ny taona 2025: Fiaraha-miasa voalohany + Social Proof

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Instagram ໄດ້ພັດທະນາໄປໄກກວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ດີ - ມື້ນີ້ມັນຕ້ອງການຍຸດທະສາດທີ່ສະຫຼາດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນ. ໃນປີ 2025, ເຖິງແມ່ນວ່າການແຜ່ລາມກໍບໍ່ພຽງພໍໃນຕົວຂອງມັນເອງ; ຜູ້ສ້າງ Gen Z ຮູ້ວ່າການເປັນເຈົ້າການຂອງອັນເດີມຂອງ Instagram ແລະການເຂົ້າເຖິງຈິດຕະວິທະຍາທາງສັງຄົມແມ່ນກຸນແຈທີ່ແທ້ຈິງ. ຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້, ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນວິທີທີ່ຊາວດິຈິຕອນພື້ນເມືອງທີ່ອ່ອນກວ່າກໍາລັງ ດ້ວຍຍຸດທະສາດ, ບໍ່ແມ່ນໂຊກ. ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນການເບິ່ງເຫັນໃນປັດຈຸບັນ (ຄຳແນະນຳ: ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕອນຕົ້ນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແທ້ຈິງ) ແລະວິທີເສດຖະກິດຫຼັກຖານທາງສັງຄົມຫຼິ້ນໃນຍຸກດິຈິຕອນນີ້. ພ້ອມທີ່ຈະເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດ? ມາເລີ່ມກັນເລີຍ! ແຮັກການເຕີບໂຕຂອງ Instagram ເມື່ອ “ໂຊກ” ໝົດໄປ - ຍຸດທະສາດອັນເດີມຈະເຂົ້າມາແທນ ໝົດໄປແລ້ວວັນທີ່ໂພສແບບສຸ່ມສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຊື່ສຽງໃນຂ້າມຄືນ. ຕອນນີ້ອັນເດີມຂອງ Instagram ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ອົດທົນແລະເລືອກໄດ້ທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼັງຈາກການໂພສ - ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນເປັນສັນຍານທີ່ມີພະລັງຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ລະບົບ AI ຂອງ Instagram. ເມື່ອເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການມັກແລະຄຳເຫັນຢ່າງວ່ອງໄວ, ອັນເດີມຈະຄິດວ່າ “ ,” ແລະແບ່ງປັນມັນກັບຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ตรงกันຂ້າມ, ຖ້າໂພສອອກໄປຊ້າໆ, Instagram ອາດຈະຝັງມັນໄວ້ພາຍໃຕ້ເນື້ອຫາສົດອື່ນໆຢ່າງງຽບໆ. 70% ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Reel ເກີດຂຶ້ນໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດ ອັນນີ້ຕ້ອງດີ ຈິນຕະນາການເຜີຍແພร่ Reel ໃນເວລາ 5 ໂມງແລງ, ແລະພາຍໃນນາທີຜູ້ຕິດຕາມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ມັກແລະອອກຄຳເຫັນແລ້ວ. Instagram ເຫັນກິດຈະກຳຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນແລະຄິດວ່າ, “ໄດ້ເວລາເພີ່ມມັນໃນການຄົ້ນຫາຕື່ມອີກ.” ການເບິ່ງເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ - ວົງຈອນໃນແງ່ດີທີ່ເສີມສ້າງການເຂົ້າເຖິງຂອງເຈົ້າ. ຜົນກະທົບນີ້ໄດ້ມາແທນຮູບແບບເກົ່າຂອງການຫວັງສຳລັບການແຕກແຍກແບບສຸ່ມ. ຕອນນີ້ມັນເປັນການແລ່ນຄິດໄລ່: ພວກເຮົາວາງແຜນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນເລື່ອງນີ້. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ສັງຄົມສັງເກດເຫັນວ່າອັນເດີມປີ 2025 ຂອງ Instagram ກັບໂພສທີ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມສູງໃນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການເຜີຍແພร่. ເນື້ອຫາໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວໄດ້ຮັບປ່ອງຢ້ຽມສັ້ນໆເພື່ອພິສູດຕົວເອງ. ຕີເຄື່ອງໝາຍນັ້ນ, ແລະInsta ຈະສົ່ງເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຄລິບໄຮໄລຂອງມັນ. ພາດມັນ, ແລະໂພສຂອງເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງຂອງມື້ເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະອ້າງສິດ معجزة, ຜູ້ສ້າງ Gen Z ເຮັດວຽກກັບເກມຕົວເລກ: ໂພສໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ, ໃຊ້ແທັກທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ແລະລະດົມແຟນໆ (ແມ້ແຕ່ບອກໝູ່ສອງສາມຄົນ) ໃຫ້ຕອບໂຕ້ທັນທີ. ມັນກ່ຽວກັບການອອກແບບການເປີດຕົວ. ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຈິດຕະວິທະຍາຂອງຫຼັກຖານທາງສັງຄົມ - ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເປັນສະກຸນເງິນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າ Instagram ເປັນສັງຄົມ - ແຕ່ໃນປີ 2025, ມັນໄດ້ກາຍເປັນ - ສັງຄົມ. ການມັກແລະຜູ້ຕິດຕາມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຄື່ອງປະດັບດິຈິຕອນອີກຕໍ່ໄປ; ພວກເຂົາເປັນສັນຍານຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ. ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນເລື່ອນຜ່ານບັນຊີທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມເປັນສູນຫຼືບໍ່ມີຄຳເຫັນ, ຖືກຕ້ອງບໍ່? ສະໝອງຂອງພວກເຮົາພຽງແຕ່ສົມມຸດວ່າ, “ ” ນີ້ແມ່ນຜົນກະທົບຂອງລົດບັນທຸກຄລາສສິກ: ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມຝູງຊົນ. ຫຼາຍ ຖ້າຄົນອື່ນບໍ່ສົນໃຈ, ມັນເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຄວນ? ການວິເຄາະໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ: “ .” ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ໂພສທີ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນການສຳຫຼວດແລະຈັບຕາທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການ “ເພີ່ມ” ການມັກຢ່າງວ່ອງໄວສາມາດຫຼອກລວງການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຂະຫຍາຍໂພສນັ້ນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກພາຍນອກຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນເປັນຮອບວຽນທີ່ຕົນເອງເປັນຈິງ. ຍີ່ຫໍ້ເອิ้นວ່າການໃຫ້ເນື້ອຫາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ: ການເຄື່ອນໄຫວໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຄຸ້ມຄ່າແກ່ການເບິ່ງ. ໃນ Instagram, ການມັກຮັບໃຊ້ເປັນການຢັ້ງຢືນດິຈິຕອນ. ໂພສທີ່ມີການມັກຫຼາຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມ: ອັນນີ້ມີຄຸນຄ່າ. ຄົນມັກອັນນີ້. ເຈົ້າກໍຄວນເຊັ່ນກັນ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ, Instagram ເອງໄດ້ປະເມີນຄ່າສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຄືນໃໝ່. ໃນປີ 2025, ການມັກໄດ້ — ການສຶກສາໜຶ່ງພົບວ່າການມັກຖືກຈັດອັນດັບເປັນຕົວວັດແທກການມີສ່ວນຮ່ວມສາທາລະນະ . ແທນທີ່ຈະ, Instagram ຕອນນີ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການບັນທຶກ, ການແບ່ງປັນ, ແລະຄຳເຫັນເປັນຫຼັກຖານວ່າຜູ້ຕິດຕາມເອົາໃຈໃສ່ແທ້ຈິງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຖານທາງສັງຄົມໄດ້ພັດທະນາໄປຫຼາຍປານໃດ. ຕົວເລກຍັງຄົງສຳຄັນ, ແຕ່ໃນ Instagram ຕອນນີ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບ . ຫຼຸດລົງໃນຄວາມສຳຄັນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຕົວເລກທີ່ມີຄວາມໝາຍ ຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມກໍເປັນປ້າຍຊື່ສຽງເຊັ່ນກັນ. ເວັບໄຊຂອງ ProflUp ສະຫຼຸບມັນ: ດ້ວຍຜູ້ຊົມຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຜູ້ເບິ່ງໃໝ່ມີແນວໂນ້ມຫຼາຍທີ່ຈະກົດ — ເພາະວ່າຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເຮັດແລ້ວ. ໂດຍຫຍໍ້, ການມັກແລະຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ປ່ຽນເປັນຄ້າຍຄືສະກຸນເງິນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງສັງຄົມ. ພວກເຂົາຊ່ວຍອັນເດີມຂອງ Instagram ໃນການຕັດສິນວ່າຈະເນັ້ນຄົນໃດ, ແລະພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຄົນໄວ້ວາງໃຈເຈົ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ການເຕີບໂຕແລະຫຼັກຖານທາງສັງຄົມ? ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ. “ໃນ Instagram, ຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຈົ້າແມ່ນຊື່ສຽງຂອງເຈົ້າ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແລະເປີດປະຕູສູ່ການຮ່ວມມື, ຂໍ້ຕົກລົງຍີ່ຫໍ້, ແລະອິດທິພົນທີ່ແທ້ຈິງ.” ຕິດຕາມ ເຄື່ອງມືແລະຍຸດທະວິທີ: ການໃຊ້ເວທີອັດຕະໂນມັດຂອງ Instagram ຖ້າຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ revolves ຮອບການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ພວກເຮົາຄວນມີເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເວທີອັດຕະໂນມັດຂອງ Instagram ເຂົ້າມາມີບົດບາດ - ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ປະກອບການ Gen Z ທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່. ຄິດກ່ຽວກັບເວທີເຫຼົ່ານີ້ຄືຜູ້ຊ່ວຍທີ່ອັດຕະໂນມັດສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການເຕີບໂຕຂອງເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ, ແອັບໜຶ່ງແມ້ແຕ່ອ້າງວ່າມັນເປັນ “ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ມີອິດທິພົນ, ແລະນັກການຕະຫຼາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຜູ້ຊົມຂອງພວກເຂົາ…” ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງ DM ຕ້ອນຮັບອັດຕະໂນມັດ, ຕັ້ງຕາຕະລາງໂພສສຳລັບເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼືແມ້ແຕ່ມັກໂພສອັດຕະໂນມັດພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ, ທັງໝົດເພື່ອຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ເວທີອັດຕະໂນມັດຂອງ Instagram ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ເວທີອັດຕະໂນມັດຂອງ Instagram ແຫ່ງໜຶ່ງຄື ProflUp, ເຊິ່ງອັດຕະໂນມັດການສົ່ງເສີມໂພສໃໝ່. ພວກເຂົາໂຄສະນາ “ .” ໃນພຶດຕິກຳ, ລະບົບຂອງ ProflUp ກວດຈັບເມື່ອເຈົ້າໂພສສິ່ງໃໝ່ແລະສົ່ງເສີມມັນທັນທີຜ່ານການໂຄສະນາແລະການກ່າວເຖິງໃນເຄື່ອຂ່າຍສ່ວນຕົວ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າກົດເຜີຍແພร่, ເຈົ້າເລີ່ມໄດ້ຮັບການມັກທີ່ແທ້ຈິງຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງ - ເຮັດໃຫ້ໂພສຂອງເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ນິຍົມແລະໜ້າເຊື່ອຖືຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ບໍ່ຕ້ອງຂໍຮ້ອງໝູ່ອີກຕໍ່ໄປຫຼືໂຫຼດການຄົ້ນຫາຂອງເຈົ້າຄືນໃໝ່; ມັນເປັນການເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທັນທີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຍຸດທະສາດຂອງເຈົ້າ. ການມັກ, ຜູ້ຕິດຕາມ, ແລະການເບິ່ງທີ່ແທ້ຈິງໃນນາທີ - ບໍ່ມີ bot, ບໍ່ມີຂອງປອມ ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນແກ່ເຈົ້າໃນອັນເດີມ. ການທົບທວນການບໍລິການດັ່ງກ່າວສັງເກດວ່າໂດຍການສະໝັກເປັນສະມາຊິກ, “ ”. ອີກຄຳໜຶ່ງທີ່ເວົ້າໄດ້ຄື, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕະໂນມັດຈັດການການມັກແລະຄຳເຫັນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ເຈົ້າສາມາດສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າດີເລີດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຜູ້ສ້າງ Gen Z ຫຼາຍຄົນ (ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນທີ່ຫາວຽກປະຈຳແລະວຽກເສີມ) ເອົາໃຈໃສ່ກັບເວທີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເນື້ອຫາຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ຫາຍໄປໃນສຽງລົບກວນ. ເຈົ້າຮັກສາພື້ນຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພີ່ມຫຼັກຖານທາງສັງຄົມ, ແລະປົດປ່ອຍເວລາເພື່ອສ້າງ… ສັງເກດວ່າມັນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໃນປີ 2025 ເຈົ້າອາດຈະໃຫ້ໂພສຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນເລັກໜ້ອຍ. ການບໍລິການເຊັ່ນ ProflUp ຢືນຢັນ “ບໍ່ມີ bot, ບໍ່ມີຂອງປອມ” ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຫຼອກລວງທີ່ສະແປມ. ຄິດກ່ຽວກັບມັນຄືການຊື້ , ບໍ່ແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມຢ່າງວ່ອງໄວ, ແທ້ຈິງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນການແນະນຳຂອງ Instagram. ແນວນອນ, ອັດຕະໂນມັດຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນຢາວິເສດ - ມັນເປັນພຽງໜຶ່ງໃນສ່ວນຂອງປິດສະໜາ. ເນື້ອຫາຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ດຶງດູດ, ແລະບັນຊີຍັງຄົງຕ້ອງມີການໂຕ້ຕອບທີ່ແທ້ຈິງ. ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ຢ່າງສະຫຼາດ (ແລະພາຍໃນກົດລະບຽບຂອງ Instagram), ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຄ້າຍຄືການເພີ່ມ turbo ສຳລັບຍຸດທະສາດຂອງເຈົ້າ. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ອະນາຄົດຂອງຫຼັກຖານທາງສັງຄົມໃນ Instagram: ຄວາມແທ້ຈິງຊະນະ ດັ່ງນັ້ນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປສຳລັບ ອະນາຄົດຂອງຫຼັກຖານທາງສັງຄົມໃນ Instagram? ຫົວຂໍ້ແມ່ນຊັດເຈນ: . ຫຼັກຖານທາງສັງຄົມຈະບໍ່ຫາຍໄປ, ແຕ່ມັນກຳລັງພັດທະນາໄປໄກກວ່າການຄລິກລາຄາຖືກ. ອັນເດີມຂອງ Instagram ກຳລັງກາຍເປັນທີ່ດີຂຶ້ນໃນການຈັບຄູ່ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ບໍ່ເລິກເຊິ່ງແລະໃຫ້ລາງວັນການໂຕ້ຕອບທີ່ແທ້ຈິງ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼັກຖານທາງສັງຄົມໃນມື້ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເກມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ: ຄວາມສົນໃຈແມ່ນສະກຸນເງິນ, ແລະແນວໂນ້ມສື່ສັງຄົມແມ່ນກົດລະບຽບ. ໂດຍສະເພາະ Gen Z ໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແທ້ຈິງ, ຫຼັງເວທີ, ແລະຜູ້ມີອິດທິພົນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີເລື່ອງເລົ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຂົາໄວ້ວາງໃຈສຽງນ້ອຍກວ່າສາຍຕາຂອງຄົນດັງທີ່ໄດ້ຮັບການຂັດແຍ້ງ. ຄວາມແທ້ຈິງ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ສ້າງຕ້ອງໄດ້ສະແດງດ້ານມະນຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ: ເລົ່າເລື່ອງ, ໄປສົດ, ແລະສົນທະນາໃນກະທູ້ຄຳເຫັນ. ການສຳຜັດທີ່ແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ຍືນຍົງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນແນະນຳວ່າການເພີ່ມຄ່າຈ່າຍ (ເຊັ່ນການມັກທີ່ຊື້) ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການເບິ່ງເຫັນ, ແຕ່ຜູ້ຊະນະໄລຍະຍາວແມ່ນຜູ້ທີ່ລົງທຶນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ໃນທີ່ສຸດ, . ເວທີຕ່າງໆຮູ້ເລື່ອງນີ້. ການວິເຄາະໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ: “ ”. ຫຼັກຖານທາງສັງຄົມບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຕົວເລກ - ມັນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ຫຼັກຖານທາງສັງຄົມບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຕົວເລກ - ມັນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້. ໃນໂລກທີ່ຄວາມສົນໃຈແມ່ນສະກຸນເງິນ, ຍີ່ຫໍ້ຈະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຢູ່ໃນຈຸດເດັ່ນ. ໃນພຶດຕິກຳ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຊຸກຍູ້ Instagram ໃນວິທີໃໝ່: ສ້າງວິດີໂອສັ້ນທີ່ແບ່ງປັນໄດ້ (Reels ກຳລັງຮ້ອນ!), ສົ່ງເສີມເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້, ແລະຮ່ວມມືກັບແຟນໆ. ສຸມໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ຜູ້ຄົນຢາກໄດ້ ຫຼື - ການກະທຳເຫຼົ່ານັ້ນບອກ Instagram “ອັນນີ້ມີຄຸນຄ່າ.” ຜູ້ສ້າງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນມື້ອື່ນຈະເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງແຟນ loyal ທີ່ຮູ້ສຶກມີສ່ວນຮ່ວມ, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ເພີ່ມສະຖິຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນທຶກ ແບ່ງປັນ ຄຳແນະນຳທີ່ໃຊ້ການໄດ້: ຫຼິ້ນເກມອັນເດີມຢ່າງສະຫຼາດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້? ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ສ້າງ Gen Z ສາບານໂດຍ: ປະຕິບັດຕໍ່ທຸກໂພສຄ້າຍຄືການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນຂະຫນາດນ້ອຍ. ໂພສເມື່ອຜູ້ຊົມຂອງເຈົ້າອອນໄລນ໌ທີ່ສຸດ (ກວດສອບການວິເຄາະຂອງເຈົ້າ), ແລະພິຈາລະນາການລີ້ລັບມັນກ່ອນໜ້ານີ້ດ້ວຍການນັບຖອຍຫລັງຂອງ Stories ຫຼືການສະແດງຕົວຢ່າງ. ວາງແຜນສຳລັບການເປີດຕົວ: Instagram ໃນປີ 2025 ໃຫ້ລາງວັນວິດີໂອແລະຄວາມແທ້ຈິງ. ໃຊ້ Reels ກັບເພງທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະ hook ທີ່ແຂງແຮງໃນສອງສາມວິນາທີທຳອິດເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Stories ທີ່ເຮັດໄດ້ດີຫຼື carousel ກໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ - ພຽງແຕ່ຈັບຄູ່ຮູບແບບກັບເນື້ອຫາແລະບັນຍາກາດຂອງຜູ້ຊົມຂອງເຈົ້າ. ເລືອກຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ໃຊ້ hashtags ແລະຄຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງໃໝ່ສາມາດຊອກຫາເຈົ້າໄດ້. Hashtags ແມ່ນວິທີທີ່ Instagram ຈັດປະເພດເນື້ອຫາ, ເຮັດໃຫ້ໂພສຂອງເຈົ້າຊອກຫາໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເບິ່ງຫົວຂໍ້ນັ້ນ. (ປະສົມແທັກປະລິມານສູງກັບແທັກທີ່ນິຊເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການເຂົ້າເຖິງກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ.) Hashtags ຍຸດທະສາດ: ອອນໄລນ໌ໃນທັນທີຫຼັງຈາກການໂພສ. ຕອບຄຳເຫັນແລະ DM ທຳອິດ, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບເນື້ອຫາອື່ນໆເຊັ່ນກັນ. Instagram ສັງເກດເຫັນເມື່ອເຈົ້າຮັກສາການສົນທະນາໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ - ມັນເປັນສັນຍານວ່າເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າຄຸ້ມຄ່າແກ່ການເອົາໃຈໃສ່. ມີສ່ວນຮ່ວມທັນທີ: Stories, ວິດີໂອສົດ, ແລະສະຕິກເກີທີ່ໂຕ້ຕອບໄດ້ (ການລົງຄະແນນ, ຄຳຖາມ) ອອກອາກາດການມີຢູ່ຂອງເຈົ້າໄປຍັງຜູ້ຕິດຕາມ. ການເຂົ້າຮ່ວມສົດຢ່າງວ່ອງໄວຫຼື Story ທີ່ມ່ວນຊື່ນສາມາດພາຄົນໄປກວດເບິ່ງໂພສໃໝ່ຂອງເຈົ້າ, ເພີ່ມຕົວວັດແທກໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນ. ໃຊ້ Stories ແລະ Live: ຮ່ວມມືກັບຜູ້ສ້າງອື່ນໆຫຼືຍີ່ຫໍ້. ແມ້ແຕ່ການກ່າວເຖິງຫຼືການຕິດປ້າຍແບບງ່າຍໆກໍສາມາດເປີດເຜີຍເນື້ອຫາຂອງເຈົ້າໄປສູ່ຜູ້ຊົມໃໝ່ທັງໝົດ. (ຄິດ: ເມື່ອສອງບັນຊີໂຕ້ຕອບກັນ, ເຈົ້າເພີ່ມສອງເທົ່າຂອງຫຼັກຖານທາງສັງຄົມ.) ການເຂົ້າຮ່ວມສົດຫຼືໂພສທີ່ຕິດປ້າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນປີ 2025. ສ້າງການຮ່ວມມື: ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ ProflUp ຫຼື schedulers ສາມາດຈັດການວຽກງານການເຕີບໂຕຕາມປົກກະຕິ. ນຳໃຊ້ພວກມັນເພື່ອສົ່ງ DM ຕ້ອນຮັບຫຼືເພີ່ມການໂພສຂອງເຈົ້າຢ່າງສຸ່ມ - ແຕ່ໃຫ້ເພີ່ມສຳຜັດສ່ວນຕົວສະເໝີເພື່ອໃຫ້ມັນຮູ້ສຶກແທ້ຈິງ. ກຸນແຈແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງແລະຄວາມແທ້ຈິງ. ພິຈາລະນາອັດຕະໂນມັດອັດສະລິຍະ: ໃນຄຳ ສົ່ງເສີມການບັນທຶກ & ການແບ່ງປັນ: