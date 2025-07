Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຈັດການໂຄງການການອັດຕະໂນມັດ center ການສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງທີ່ກໍານົດການປະຕິບັດ pick / pack ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ GTIN ອັດຕະໂນມັດ, ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍໃນເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຊຸດວິທີການປະຕິບັດການໃຫມ່ຂອງຕົນໄດ້ສະຫນອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສ້າງມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການອັດຕະໂນມັດອຸປະກອນການສົ່ງເສີມການສົ່ງເສີມການສົ່ງເສີມການໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ.

ການປ່ຽນແປງລະບົບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Dr. Chandra Prakash Jaiswal, ຜູ້ທີ່ orchestrated ການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນການອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການປິ່ນປົວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາການປ່ຽນແປງ. ການສອບເສັງແມ່ນປະສິດທິພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບຂອງການສົ່ງເສີມຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການສົ່ງເສີມຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າການປິ່ນປົວຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເປັນບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການປິ່ນປົວເງິນ.

Dr. Chandra Prakash Jaiswal ຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການບໍລິຫານແລະການປິ່ນປົວໂຄງການໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຂອງປະຫວັດສາດທີ່ດີເລີດນີ້. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ການໂຄງການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງການເຮັດວຽກ pick / pack ທີ່ມີຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການປິ່ນປົວຂອງອຸປະກອນເພື່ອຊອກຫາຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບແລະການປິ່ນປົວ. ການປິ່ນປົວຢ່າງງ່າຍດາຍຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ.

ວິທະຍາໄລ Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີການນໍາສະເຫນີ GTINs ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຜະລິດໂດຍຜ່ານການນໍາສະເຫນີໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປ.

ການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການຂອງ Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການສ້າງໂຄງປະກອບການຊອກຫາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງອຸປະກອນຈາກຮູບແບບຊອກຫາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານທີ່. ການໂຄງປະກອບການປະສິດທິພາບທີ່ເປັນປະສິດທິພາບນີ້ໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເລືອກເອົາອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເວລາໃດໆໃນເຂດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນພິເສດ, ໃນຂະນະທີ່ລັກສະນະອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມຂອງລະບົບໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ GTIN ທີ່ໄດ້ຮັບການຊອກຫາກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງການດໍາເນີນການທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຄວາມງ່າຍດາຍນີ້ໄດ້ປັບປຸງເວລາການຊອກຫາໃນຂະນະທີ່

ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຈໍາກັດເປັນການເຂົ້າລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບລະບົບການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ຢູ່. Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຈັດການສະຖານທີ່ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສາມາດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໂຄງສ້າງ. ຈາກການທົດສອບ pilot ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໃນພື້ນຖານການຈັດການຫນຶ່ງ, ທີມງານໄດ້ບັນທຶກຄວາມປອດໄພຂອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ຜ່ານມາກ່ອນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວກັບພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມ. ການປັບປຸງປະສິດທິພາບນີ້ຮັບປະກັນວ່າບັນຫາໃດໆສາມາດຖືກເຂົ້າລະຫັດແລະປິ່ນປົວຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການ

ໃນໄລຍະການນໍາໃຊ້, Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມປອດໄພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ retail. ການແກ້ໄຂໄດ້ປະກອບດ້ວຍການຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນທີ່ດີເລີດທີ່ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນ GTIN ໄດ້ຖືກຂຽນຢ່າງວ່ອງໄວໃນໃບຢັ້ງຢືນການຂົນສົ່ງ UCC-128 ທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄວາມປອດໄພນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປັບປຸງປະສິດທິພາບໄດ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະໂຫຍດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມາດຕະຖານຊຸດສະຫນອງ, ການປົກປ້ອງຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດສໍາລັບການປະຕິບັດການທີ່ດີເລີດກັບລູກຄ້າຕົ້ນຕໍ.

ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ການນໍາໃຊ້ໄດ້ eliminated ປະເພດທັງຫມົດຂອງການເຮັດວຽກ manual ຈາກການ pick / pack, reduced material handling costs dramatically, and established a highly scalable fulfillment model aligned with GS1 global supply chain standards. Productivity metrics showed double-digit percentage improvements in picking rates, while error rates decreased significantly due to the reduction in manual data entry. The project earned industry recognition, including an outstanding praise from the company’s Chief Operating Officer, who praised Dr. Chandra Prak Jaashiswal’s exceptional vision and flawless execution in modernizing the organization’s distribution infrastructure.

ປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງແລະການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ

ປະຫວັດສາດຂອງ Dr. Chandra Prakash Jaiswal ຂອງ GTIN-driven automation ສະຫນັບສະຫນູນສະບັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ.

ການເຮັດວຽກໄດ້ສ້າງຕົວແທນໃຫມ່ສໍາລັບການອັດຕະໂນມັດອຸປະກອນການທີ່ດີເລີດ. ໂດຍ eliminating re-labeling ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ retail, Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກທີ່ສໍາຄັນສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຂອງສາຍການສະຫນອງ. ຫນ້າທໍາອິດທີ່ດີເລີດນີ້ຍັງເປັນຕົວແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບໂຄງການ optimization ການສົ່ງເສີມແລະຊ່ວຍໃຫ້ການປັບປຸງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນວິສະວະກໍາການອັດຕະໂນມັດການສົ່ງເສີມການສົ່ງເສີມ. ການທົດສອບອຸດສາຫະກໍາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປັບປຸງເປັນຮູບແບບສໍາລັບການສູນການສົ່ງເສີມທີ່ຊອກຫາຄວາມປອດໄພກັບການ

ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາ

ວິທະຍາໄລ Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ສ້າງຕົວແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ, ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກແບບລະບົບທີ່ດີເລີດສາມາດປິ່ນປົວປະເພດທັງຫມົດຂອງການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງການເຮັດວຽກ.

About Chandra Prakash Jaiswal

Dr. Chandra Prakash Jaiswal ມີການຝຶກອົບຮົມໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແລະວິສະວະກໍາ, MBA, ແລະ PhD ໃນ AI ແລະ Data Science ຈາກ North Carolina A&T State University ໃນ Greensboro, USA. ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 18 ປີໃນການຄຸ້ມຄອງຊຸດສະຫນອງ, ມັນເປັນ Analyst System Distribution ທີ່ມີປະສົບການທີ່ດີເລີດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີສູງເຊັ່ນ AI, Computer Vision, ແລະ Robotics ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດຊຸດສະຫນອງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນໃນ Robotics ຍັງໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນກັບລະບົບ Autonomy Augmented Reality (AR) ແລະ Virtual Reality (VR), ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ທັນສະໄຫມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ທັນສະໄຫມ. Leadership ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Dr. Chandra Prakash Jaiswal ໄດ້ modernized ລະບົບຊຸດສະຫນອງ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ, ແລະຕັ້ງຄ່າມັນເປັນຜູ້ສະດວກທີ່ຄາດຄະເນໃນຊຸດສະຫນອງແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໂດຍ Echospire Media under HackerNoon’s Business Blogging Program. ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍ Echospire Media under HackerNoon’s Business Blogging Program. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຫນ້າທໍາອິດ.