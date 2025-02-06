HackerNoon Decoded 2024: ສະເຫຼີມສະຫຼອງຊຸມຊົນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ!

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ HackerNoon Decoded: Startups Edition—ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍຂອງເລື່ອງລາວ, ນັກຂຽນ ແລະ ແນວໂນ້ມທີ່ກຳນົດປີ 2024 ຂອງທ່ານ!
ການເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ passion ຂອງທ່ານໃນການປະຕິບັດ
ຍ້າຍໄວ, ທໍາລາຍສິ່ງຕ່າງໆ, ຮ້ອງໄຫ້ເລັກນ້ອຍ, 8 ຈອກກາເຟຕໍ່ມື້. ລ້າງອອກ ແລະເຮັດຊ້ຳ. ທ່ານກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບການ grind, ອ່ານເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນເຊັ່ນ: ເປັນ vet Silicon Valley ກັບກາເຟ IV.
ຖ້ານີ້ແມ່ນປະເພດເທກໂນໂລຍີຊັ້ນນໍາຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ 1.68% ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງ Startup ຫຼຸດລົງໃນປີ 2024.
ເຂົ້າໄປເບິ່ງ HackerNoon 2024 ຂອງທ່ານທີ່ຖອດລະຫັດແລ້ວ—ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງເຈົ້າດຽວນີ້!
ສ່ວນໃຫຍ່ອ່ານເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນ
ນີ້ແມ່ນ 10 ເລື່ອງອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຄອບງຳໝວດ Startups:
- ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບວິທີການກໍານົດ MVP ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານແລະປະຫຍັດເວລາແລະເງິນ ໂດຍ Anastasia Faizulenova
- ຍຸດທະວິທີທາງອອກສຳລັບຜູ້ປະກອບການເທັກໂນໂລຍີ: ຮູ້ຈັກເວລາ ແລະວິທີການຂາຍ ໂດຍ Anastasia Faizulenova
- 5 ການເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ການຕະຫຼາດ Funny ເພື່ອໂດດເດັ່ນ ໂດຍ Jon Evans
- ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນສໍາລັບການປະຕິບັດ OKRs ໃນການເລີ່ມຕົ້ນການປັບຂະຫນາດຂອງທ່ານ ໂດຍ Markov Victor
- ຂຸມສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Frontend ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ: ບົດຮຽນຈາກປະສົບການ ໂດຍ Iaroslav Sobolev
- ປົດປ່ອຍທ່າແຮງຂອງເຈົ້າ: ການຮຽນຮູ້ແບບຫ້າວຫັນກັບ David Novak ໂດຍ Scott D. Clary
- Harnessing AI ເພື່ອ Democratize Data Analysis: ການສໍາພາດກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ANDRE ໂດຍ Jillian Godsil
- ຄວາມລໍາອຽງທາງເພດໃນເທກໂນໂລຍີ: 73% ຂອງແມ່ຍິງລາຍງານປະສົບການການຈໍາແນກ ໂດຍ ເດືອນເມສາ Miller
- ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 2024 ມີຊີວິດຢູ່ກັບ 150k+ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໃນທົ່ວ 100+ ອຸດສາຫະກໍາ, ການສະເໜີຊື່ໃນປັດຈຸບັນເປີດ ໂດຍ Startups ຂອງປີ
- 9 ບົດຮຽນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການຕະຫຼາດການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີ ໂດຍ Rachele Carraro
10 ຜູ້ອ່ານ Startups ອັນດັບຕົ້ນ
ຜູ້ອ່ານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເນື້ອຫາ Startups ພຽງພໍ:
- Markov Victor
- Alexander Alkor
- Prakash
- Frankie Ferrao
- SimZero
- @hacker-cm4ubmcxh000ibz0fal4j11av
- SiteSkite
- Kirill Baranov
- @multivac
- @brendaclv6y6hev00003b6szmby8yel
Top 10 Startup Writers
ນັກຂຽນທີ່ເກັ່ງກ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງພູມສັນຖານເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ:
- ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ
- ExitStrategy
- Scott D. Clary
- ຊູຊີລີວ
- NewsByte.Tech
- Jon Stojan Media
- Markov Victor
- John Rush
- ອອສຕິນ
- ຮາຣູກາຕາຄາໂມຣີ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບົດສະຫຼຸບນີ້ ແລະຕິດຕາມບາງເລື່ອງທີ່ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສະໝັກເປັນນັກຂຽນທີ່ທ່ານມັກ, ຫຼື ເລີ່ມຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ — ລອງໃຊ້ ແມ່ແບບການຂຽນນີ້ . ເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຊື່ນີ້ໄດ້ພາຍໃນປີໜ້າ!
ຂອບໃຈ, ແຮກເກີ!
ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານແລະສໍາລັບການເລືອກ HackerNoon ເປັນເວທີໄປ-to ຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັກໂນໂລຊີ. ການມີສ່ວນພົວພັນ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ແລະຄວາມມັກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ HackerNoon ເປັນແນວໃດໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ມີເຈົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນອັນໜ້າເຊື່ອຖືນີ້, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະບັນລຸໄດ້ກັບພວກເຮົາໃນປີ 2025 ແລະ ຕໍ່ໄປ!
ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບການຖອດລະຫັດທົ່ວໂລກຂອງ HackerNoon? ກວດເບິ່ງບົດຄວາມ blog ທີ່ນີ້ !
ເຂົ້າໄປເບິ່ງ HackerNoon 2024 ຂອງທ່ານທີ່ຖອດລະຫັດແລ້ວ—ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງເຈົ້າດຽວນີ້!
Happy HackerNoon ຖອດລະຫັດ!