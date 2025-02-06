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HackerNoon Decoded 2024: ສະເຫຼີມສະຫຼອງຊຸມຊົນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ!

ໂດຍ HackerNoon Decoded3m2025/02/06
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ HackerNoon Decoded—ບົດ​ສະຫຼຸບ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ບົດ​ເລື່ອງ, ນັກ​ຂຽນ, ແລະ​ແນວ​ໂນ້ມ​ຂອງ Startups ທີ່​ກຳ​ນົດ​ປີ 2024! ຄົ້ນຫາເລື່ອງລາວຂອງ Startups ອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຈັບໃຈຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາ, ພົບກັບນັກຂຽນຊັ້ນນໍາທີ່ສ້າງບົດສົນທະນາ, ແລະຊົມເຊີຍຜູ້ອ່ານທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ດຳ ເນີນໄປສູ່ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ 2024!
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ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ HackerNoon Decoded: Startups Edition—ບົດສະຫຼຸບສຸດທ້າຍຂອງເລື່ອງລາວ, ນັກຂຽນ ແລະ ແນວໂນ້ມທີ່ກຳນົດປີ 2024 ຂອງທ່ານ!


ການເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ passion ຂອງທ່ານໃນການປະຕິບັດ


ຍ້າຍໄວ, ທໍາລາຍສິ່ງຕ່າງໆ, ຮ້ອງໄຫ້ເລັກນ້ອຍ, 8 ຈອກກາເຟຕໍ່ມື້. ລ້າງອອກ ແລະເຮັດຊ້ຳ. ທ່ານກໍາລັງດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບການ grind, ອ່ານເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນເຊັ່ນ: ເປັນ vet Silicon Valley ກັບກາເຟ IV.


ຖ້ານີ້ແມ່ນປະເພດເທກໂນໂລຍີຊັ້ນນໍາຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ 1.68% ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງ Startup ຫຼຸດລົງໃນປີ 2024.



ເຂົ້າໄປເບິ່ງ HackerNoon 2024 ຂອງທ່ານທີ່ຖອດລະຫັດແລ້ວ—ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງເຈົ້າດຽວນີ້!

ສ່ວນໃຫຍ່ອ່ານເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນ

ນີ້ແມ່ນ 10 ເລື່ອງອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຄອບງຳໝວດ Startups:

  1. ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບວິທີການກໍານົດ MVP ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານແລະປະຫຍັດເວລາແລະເງິນ ໂດຍ Anastasia Faizulenova
  2. ຍຸດທະວິທີທາງອອກສຳລັບຜູ້ປະກອບການເທັກໂນໂລຍີ: ຮູ້ຈັກເວລາ ແລະວິທີການຂາຍ ໂດຍ Anastasia Faizulenova
  3. 5 ການເລີ່ມຕົ້ນການນໍາໃຊ້ການຕະຫຼາດ Funny ເພື່ອໂດດເດັ່ນ ໂດຍ Jon Evans
  4. ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນສໍາລັບການປະຕິບັດ OKRs ໃນການເລີ່ມຕົ້ນການປັບຂະຫນາດຂອງທ່ານ ໂດຍ Markov Victor
  5. ຂຸມສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Frontend ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ: ບົດຮຽນຈາກປະສົບການ ໂດຍ Iaroslav Sobolev
  6. ປົດປ່ອຍທ່າແຮງຂອງເຈົ້າ: ການຮຽນຮູ້ແບບຫ້າວຫັນກັບ David Novak ໂດຍ Scott D. Clary
  7. Harnessing AI ເພື່ອ Democratize Data Analysis: ການສໍາພາດກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ANDRE ໂດຍ Jillian Godsil
  8. ຄວາມລໍາອຽງທາງເພດໃນເທກໂນໂລຍີ: 73% ຂອງແມ່ຍິງລາຍງານປະສົບການການຈໍາແນກ ໂດຍ ເດືອນເມສາ Miller
  9. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 2024 ມີຊີວິດຢູ່ກັບ 150k+ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໃນທົ່ວ 100+ ອຸດສາຫະກໍາ, ການສະເໜີຊື່ໃນປັດຈຸບັນເປີດ ໂດຍ Startups ຂອງປີ
  10. 9 ບົດຮຽນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການຕະຫຼາດການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີ ໂດຍ Rachele Carraro


10 ຜູ້ອ່ານ Startups ອັນດັບຕົ້ນ

ຜູ້ອ່ານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເນື້ອຫາ Startups ພຽງພໍ:

  1. Markov Victor
  2. Alexander Alkor
  3. Prakash
  4. Frankie Ferrao
  5. SimZero
  6. @hacker-cm4ubmcxh000ibz0fal4j11av
  7. SiteSkite
  8. Kirill Baranov
  9. @multivac
  10. @brendaclv6y6hev00003b6szmby8yel


Top 10 Startup Writers

ນັກຂຽນທີ່ເກັ່ງກ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງພູມສັນຖານເນື້ອຫາຂອງພວກເຮົາ:

  1. ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ
  2. ExitStrategy
  3. Scott D. Clary
  4. ຊູຊີລີວ
  5. NewsByte.Tech
  6. Jon Stojan Media
  7. Markov Victor
  8. John Rush
  9. ອອສຕິນ
  10. ຮາຣູກາຕາຄາໂມຣີ


ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບົດສະຫຼຸບນີ້ ແລະຕິດຕາມບາງເລື່ອງທີ່ອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ສະໝັກເປັນນັກຂຽນທີ່ທ່ານມັກ, ຫຼື ເລີ່ມຂຽນດ້ວຍຕົວເອງ — ລອງໃຊ້ ແມ່ແບບການຂຽນນີ້ . ເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຊື່ນີ້ໄດ້ພາຍໃນປີໜ້າ!


ຂອບໃຈ, ແຮກເກີ!

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານແລະສໍາລັບການເລືອກ HackerNoon ເປັນເວທີໄປ-to ຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັກໂນໂລຊີ. ການມີສ່ວນພົວພັນ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ແລະຄວາມມັກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ HackerNoon ເປັນແນວໃດໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ມີເຈົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນອັນໜ້າເຊື່ອຖືນີ້, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະບັນລຸໄດ້ກັບພວກເຮົາໃນປີ 2025 ແລະ ຕໍ່ໄປ!

ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບການຖອດລະຫັດທົ່ວໂລກຂອງ HackerNoon? ກວດເບິ່ງບົດຄວາມ blog ທີ່ນີ້ !

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Happy HackerNoon ຖອດລະຫັດ!

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