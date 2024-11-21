DegenLayer ແນະນໍາ Memecoin ທໍາອິດທີ່ສຸມໃສ່ Blockchain

** LUXEMBOURG, Luxembourg, ວັນທີ 21 ພະຈິກ, 2024/Chainwire/--** DegenLayer, ຊຸດແອັບ app ທີ່ເນັ້ນ blockchain & trading terminal memecoin ເປີດຕົວໃໝ່, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ testnet ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເປີດຕົວ mainnet ທີ່ຈະມາເຖິງ. ແພລະຕະຟອມມີຈຸດປະສົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ memecoin ທີ່ບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ, ນໍາໃຊ້ສະພາບຄ່ອງ 20 ຕື້ໂດລາພາຍໃນລະບົບນິເວດ Optimism Superchain.
ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຄາດຄະເນລາຍຮັບປະຈໍາວັນຂອງ $ 1 ລ້ານໃນ ETH, ສົມມຸດວ່າປະລິມານການຊື້ຂາຍ DEX ປະຈໍາວັນຂອງ $ 200 ລ້ານ. ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕໍ່າແລະການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, DegenLayer ຊອກຫາຊ່ອງທາງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ blockchain.
token ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂຄງການ $DELAY ໄດ້ຖືກເປີດຕົວຢ່າງຍຸດຕິທໍາໃນ Uniswap ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ແລະຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຫນຶ່ງໃນ 15 ການແລກປ່ຽນອັນດັບ CoinGecko ໃນອາທິດຫນ້າ, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ token ກັບຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ 10 ລ້ານ+ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍທີມງານ 60+ ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດລວມທັງ
Jacob Rylko, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ & CEO ກ່າວວ່າ "ບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດແລ້ວຂອງພວກເຮົາໃນ Web3 ແລະເກມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ," Jacob Rylko, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ & CEO ກ່າວ. "ດ້ວຍ DegenLayer, ພວກເຮົາກໍາລັງນໍາໃຊ້ການເຂົ້າເຖິງ 3 ລ້ານ+ ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານ Telegram mini-app, Firecoin ຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາ."
ການເປີດຕົວຂອງ DegenLayer ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ memecoin ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Optimism ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ອັນດຽວກັນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ BASE Layer 2 ຂອງ Coinbase.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DegenLayer ແລະວິທີການປະຕິວັດຂອງຕົນໃນການຊື້ຂາຍ memecoin, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ
CEO
Jacob Rylko
DegenLayer
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ