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DegenLayer ແນະນໍາ Memecoin ທໍາອິດທີ່ສຸມໃສ່ Blockchainໂດຍ@chainwire
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DegenLayer ແນະນໍາ Memecoin ທໍາອິດທີ່ສຸມໃສ່ Blockchain

ໂດຍ Chainwire2m2024/11/21
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DegenLayer, ຊຸດ app terminal blockchain ແລະການຊື້ຂາຍ memecoin ທີ່ເປີດຕົວໃຫມ່, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ testnet ຂອງຕົນ. token ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂຄງການ $DELAY ໄດ້ຖືກເປີດຕົວຢ່າງຍຸດຕິທໍາໃນ Uniswap ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຫນຶ່ງໃນ 15 ການແລກປ່ຽນອັນດັບ CoinGecko ໃນອາທິດຫນ້າ. DegenLayer ຊອກຫາການສະຫນອງປະຕູສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຕົ້ນຕໍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ blockchain.
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** LUXEMBOURG, Luxembourg, ວັນທີ 21 ພະຈິກ, 2024/Chainwire/--** DegenLayer, ຊຸດແອັບ app ທີ່ເນັ້ນ blockchain & trading terminal memecoin ເປີດຕົວໃໝ່, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍ testnet ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເປີດຕົວ mainnet ທີ່ຈະມາເຖິງ. ແພລະຕະຟອມມີຈຸດປະສົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ memecoin ທີ່ບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ, ນໍາໃຊ້ສະພາບຄ່ອງ 20 ຕື້ໂດລາພາຍໃນລະບົບນິເວດ Optimism Superchain.


ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຄາດຄະເນລາຍຮັບປະຈໍາວັນຂອງ $ 1 ລ້ານໃນ ETH, ສົມມຸດວ່າປະລິມານການຊື້ຂາຍ DEX ປະຈໍາວັນຂອງ $ 200 ລ້ານ. ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຕໍ່າແລະການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, DegenLayer ຊອກຫາຊ່ອງທາງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ blockchain.


token ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂຄງການ $DELAY ໄດ້ຖືກເປີດຕົວຢ່າງຍຸດຕິທໍາໃນ Uniswap ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ແລະຖືກກໍານົດໄວ້ໃນຫນຶ່ງໃນ 15 ການແລກປ່ຽນອັນດັບ CoinGecko ໃນອາທິດຫນ້າ, ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ token ກັບຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ 10 ລ້ານ+ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍທີມງານ 60+ ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດລວມທັງ PunksClub.io ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ CryptoPunk, Music.com (ພັດທະນາດ້ວຍ Pharrell Williams), ແລະເກມ AAA ເຊັ່ນ The Witcher 3 ແລະ Dying Light 2. ທີມງານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງໂດດເດັ່ນກັບ SuperBid, ຂັບລົດມູນຄ່າໂທເຄັນຈາກ $0.01 ຫາ $12 ໃນປີ 2021.


Jacob Rylko, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ & CEO ກ່າວວ່າ "ບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດແລ້ວຂອງພວກເຮົາໃນ Web3 ແລະເກມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ," Jacob Rylko, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ & CEO ກ່າວ. "ດ້ວຍ DegenLayer, ພວກເຮົາກໍາລັງນໍາໃຊ້ການເຂົ້າເຖິງ 3 ລ້ານ+ ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານ Telegram mini-app, Firecoin ຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາ."


ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ແລະ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​:

  • ນະວັດຕະກໍາ "ເທກໂນໂລຍີປັ໊ມ" ດ້ວຍ 50% ຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຈັດສັນໃຫ້ກັບຮາງວັນຜູ້ໃຊ້ໄວຣັສ, $DELAY ແລະການຊື້ຄືນ memecoin
  • ໂຄງ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໄວຣ​ັ​ລ​ຄາດ​ຄະ​ເນ $100,000 ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ລາງ​ວັນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​
  • ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຖານ​ຜູ້​ໃຊ້ 1B+ ຂອງ Telegram ຜ່ານ​ແອັບ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ
  • ການສ້າງ memecoin ຄລິກດຽວ ແລະການໂຕ້ຕອບການຄ້າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນ crypto
  • ຄ່າທຳນຽມທຸລະກຳຕ່ຳກວ່າ $0.01 ທີ່ມີຄວາມຈຸ 2,000 TPS


ການເປີດຕົວຂອງ DegenLayer ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ memecoin ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Optimism ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ອັນດຽວກັນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ BASE Layer 2 ຂອງ Coinbase.

ກ່ຽວກັບ DegenLayer

DegenLayer ເປັນສະຖານີການຄ້າແລະ Ethereum Layer 2 blockchain ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ memecoin ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ສ້າງຂຶ້ນໃນເທກໂນໂລຍີ Optimism, ແພລະຕະຟອມສະຫນອງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຄວາມໄວສູງແລະການໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າສູນສໍາລັບການຊື້ຂາຍແລະການສ້າງ memecoin. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນ Web3, ເກມ, ແລະການບັນເທີງ, DegenLayer ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາເອົາວິທີແກ້ໄຂ blockchain ທີ່ມີນະວັດກໍາມາສູ່ຕະຫຼາດໂລກ.


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DegenLayer ແລະວິທີການປະຕິວັດຂອງຕົນໃນການຊື້ຂາຍ memecoin, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ https://degenlayer.wtf . ສື່ມວນຊົນສາມາດສອບຖາມໄດ້ [email protected] .

ຕິດຕໍ່

CEO

Jacob Rylko

DegenLayer

[email protected]

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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purcat-imgweb3 #web3 #degenlayer #chainwire #degenlayer-announcement #memecoin #blockchain-development #crypto-exchange #good-company

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