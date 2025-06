BC.GAME ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ

Belize, Belize, 5 ມິຖຸນາ, 2025 / Chainwire /--BC.GAME ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນທາງດ້ານສອງຂອງຕົນ $BC mining event , ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນ 1 ມິຖຸນາ 2025.





ນີ້ແມ່ນຫຼັງຈາກການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກລະດັບຄັ້ງທໍາອິດ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດຊຸດ $ 1 billion BC ແລະລໍຖ້າການເຊື່ອມໂລຫະຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຜ່ານການປະໂຫຍດມື້ແລະການຊຸດຄົ້ນບໍ່ແພງສັງຄົມ.





ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, BC.GAME ໄດ້ຈັດການ $ 400 ລ້ານກ່ອນຫນ້ານີ້ໃຫ້ບໍລິສັດ Solana ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງໂຄງການ AirDrop ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ມີຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ການໂຄສະນາທີ່ຜ່ານມາມີບັນຊີທັງຫມົດຂອງ $ 1 ລ້ານກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີ 50 ລ້ານໂທລະສັບມືຖືທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນມື້ນີ້.

ການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ: ການສ້າງອຸດສາຫະກໍາທີ່ດີເລີດ

BC.GAME ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມສົນໃຈຈາກການເປີດ $BC Token ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການຮ່ວມເພດທາງດ້ານການຮ່ວມເພດແລະຫຼຸດຜ່ອນອຸປະກອນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມເພດທາງດ້ານການຮ່ວມເພດທີ່ມີການຮ່ວມເພດ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບໍລິສັດ.





ການບໍລິການ CEO ຂອງ BC.GAME Jack ເວົ້າວ່າ: "ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດາວໂຫລດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ, ໄດ້ຮັບປະກັນແລະຮັບປະກັນ."

"ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຂະຫຍາຍການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ."

ລະບົບ Airdrop

ສະຫນັບສະຫນູນ Airdrop ໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ.





$BC ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຊໍາລະເງິນໃນເກມ, ການຊໍາລະເງິນສະລັອດຕິງແລະກິດຈະກໍາອິນເຕີເນັດ, ການຂົນສົ່ງໃນ De-Gamble ແລະຄຸນນະສົມບັດອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການມືອາຊີບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ token.





ປະສິດທິພາບ 2 ຂອງການ mining ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 ມິຖຸນາ, 2025, 00:00 (UTC). ສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດແມ່ນ $ 1 ລ້ານ BC, ມີ $ 50 ລ້ານ BC ສະຫນັບສະຫນູນໃນມື້ນີ້ໃນຕອນແລງ, ການບໍລິການຄັ້ງທໍາອິດ.





ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, inviting a new user who completes basic KYC earns 2,000 points. Points are redeemable at a fixed rate of 10 points per 1 $BC token. Referrers also receive a 5% bonus based on the activity of those they invite.





ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງ: https://bc.game/events/new-mining

ກ່ຽວກັບ BC.GAME ແລະ $BC

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017, ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : BC.GAME ນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ crypto ທີ່ສະຫນອງປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການດິນດີຕ້ອນຮັບໂທລະສັບມືຖື. The platform holds multiple international licenses and is committed to building an open, transparent, and community-driven Web3 ecosystem.





$BC ນີ້ແມ່ນ token ຂອງ BC.GAME, ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນແລະສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການດໍາເນີນການ, lottery drawing, ການຊໍາລະເງິນ, ແລະການຊໍາລະເງິນສ່ວນຫນຶ່ງໃນສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນຂອງການນໍາໃຊ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຮູບພາບຕ່າງໆແລະກິດຈະກໍາ.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

