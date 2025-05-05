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BC.GAME ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ

ໂດຍ Chainwire2m2025/05/05
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

BC.GAME announced the official launch of the second phase of its __$BC mining event. ການໂຄສະນາທີ່ຜ່ານມາມີບັນຊີທັງຫມົດຂອງ $ 1 billion BC, ມີ 50 ລ້ານການຈັດສົ່ງມື້. ນີ້ແມ່ນຫຼັງຈາກການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກປະເພດຄັ້ງທໍາອິດ, ເຊິ່ງລວມເອົາຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃຊ້.
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Belize, Belize, 5 ມິຖຸນາ, 2025 / Chainwire /--BC.GAME ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນທາງດ້ານສອງຂອງຕົນ$BC mining event, ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນ 1 ມິຖຸນາ 2025.

ປະເພດຂອງ $BC Mining Event


ນີ້ແມ່ນຫຼັງຈາກການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກລະດັບຄັ້ງທໍາອິດ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດຊຸດ $ 1 billion BC ແລະລໍຖ້າການເຊື່ອມໂລຫະຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຜ່ານການປະໂຫຍດມື້ແລະການຊຸດຄົ້ນບໍ່ແພງສັງຄົມ.


ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, BC.GAME ໄດ້ຈັດການ $ 400 ລ້ານກ່ອນຫນ້ານີ້ໃຫ້ບໍລິສັດ Solana ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງໂຄງການ AirDrop ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ມີຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ການໂຄສະນາທີ່ຜ່ານມາມີບັນຊີທັງຫມົດຂອງ $ 1 ລ້ານກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີ 50 ລ້ານໂທລະສັບມືຖືທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນມື້ນີ້.

ການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ: ການສ້າງອຸດສາຫະກໍາທີ່ດີເລີດ

BC.GAME ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງອຸດສາຫະກໍາອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມສົນໃຈຈາກການເປີດ $BC Token ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການຮ່ວມເພດທາງດ້ານການຮ່ວມເພດແລະຫຼຸດຜ່ອນອຸປະກອນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມເພດທາງດ້ານການຮ່ວມເພດທີ່ມີການຮ່ວມເພດ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບໍລິສັດ.


ການບໍລິການ CEO ຂອງ BC.GAME Jack ເວົ້າວ່າ: "ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດາວໂຫລດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ, ໄດ້ຮັບປະກັນແລະຮັບປະກັນ."

ການບໍລິການ CEO ຂອງ BC.GAME Jack ເວົ້າວ່າ: "ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດາວໂຫລດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ, ໄດ້ຮັບປະກັນແລະຮັບປະກັນ."


"ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຂະຫຍາຍການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ."

"ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຂະຫຍາຍການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ."

ລະບົບ Airdrop

ສະຫນັບສະຫນູນ Airdrop ໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ.


$BC ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຊໍາລະເງິນໃນເກມ, ການຊໍາລະເງິນສະລັອດຕິງແລະກິດຈະກໍາອິນເຕີເນັດ, ການຂົນສົ່ງໃນ De-Gamble ແລະຄຸນນະສົມບັດອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການມືອາຊີບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ token.


ປະສິດທິພາບ 2 ຂອງການ miningທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 ມິຖຸນາ, 2025, 00:00 (UTC). ສະຫນັບສະຫນູນທັງຫມົດແມ່ນ $ 1 ລ້ານ BC, ມີ $ 50 ລ້ານ BC ສະຫນັບສະຫນູນໃນມື້ນີ້ໃນຕອນແລງ, ການບໍລິການຄັ້ງທໍາອິດ.

ປະສິດທິພາບ 2 ຂອງການ mining


ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ.


ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, inviting a new user who completes basic KYC earns 2,000 points. Points are redeemable at a fixed rate of 10 points per 1 $BC token. Referrers also receive a 5% bonus based on the activity of those they invite.


ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງ:https://bc.game/events/new-mining

https://bc.game/events/new-mining

ກ່ຽວກັບ BC.GAME ແລະ $BC

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017,ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : BC.GAMEນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ crypto ທີ່ສະຫນອງປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການດິນດີຕ້ອນຮັບໂທລະສັບມືຖື. The platform holds multiple international licenses and is committed to building an open, transparent, and community-driven Web3 ecosystem.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : BC.GAME


$BCນີ້ແມ່ນ token ຂອງ BC.GAME, ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນແລະສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການດໍາເນີນການ, lottery drawing, ການຊໍາລະເງິນ, ແລະການຊໍາລະເງິນສ່ວນຫນຶ່ງໃນສະຖາບັນຂອງສະຖາບັນຂອງການນໍາໃຊ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຮູບພາບຕ່າງໆແລະກິດຈະກໍາ.

ຄາສິໂນ

ລະຫັດ QR

Olivia Dixon

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : BC.GAME

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : bcgame.com

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.


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