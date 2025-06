ນີ້ແມ່ນການປິ່ນປົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການທົດລອງ Transformers ທີ່ມີຊື່ສຽງການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ »ການເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນບົດຄວາມນີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ທັງຫມົດຈາກ ChatGPT ກັບຮູບແບບການຜະລິດວິດີໂອຂອງ Google.ປະເພດທັງຫມົດໃນລະຫວ່າງ.

The original paper was focused on helping computers (AI models) better understand and generate language.It describes how computers can derive meaning from a sentence by reading it all at once and using a mechanism called “attention” to decide which words are important.

ປະເພດ: ໃນຄໍາສັ່ງ »ກາຕູນທີ່ຂັບລົດຂອງມະນຸດແມ່ນ hungry”, ໂມເລກຸນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຄໍາສັ່ງ “ປະເພດ Catປະເພດປະເພດ Mouse”, ແລະ “ຂ້າ ພະ ເຈົ້າເປັນຫຍັງທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້?

ການນໍາສະເຫນີຂອງ "ຄວາມຮູ້ສຶກ" ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ LLMs ພວກເຮົາມີໃນມື້ນີ້.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ LLMs ຫຼາຍແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາວ່າມີປະໂຫຍດຫນຶ່ງທີ່ຍັງມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງມືແລະມາດຕະຖານ AI ທີ່ດີທີ່ສຸດ ...

ສະພາບອາກາດແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມແລະຂໍ້ມູນທັນສະໄຫມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຫຍັງ.

ມັນອຸປະກອນການຄຸ້ມຄອງວິທີການເຮັດວຽກ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຸກ funny, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ Google Search ໄດ້ຊື້, ມັນເປັນສິ່ງທຸກຢ່າງ.

ຊອກຫາສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບ, ປະສິດທິພາບທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ, ແລະເວລາທີ່ມັນບໍ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍແມ່ນການທົດສອບທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ທີ່ຢູ່ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນກາຕູນທີ່ຂັບລົດຂອງມະນຸດແມ່ນ hungry”, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມາດຕະຖານ AI ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້, ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຕີມຈາກພວກເຂົາໂດຍສະຫນອງຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າ AGI ແມ່ນໄດ້ຮັບ, ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງມື AI ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂນີ້ໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ Memory ແລະ Session awareness, RAG (Retrieval Augmented Generation), fine-tuning, MCP, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະສ້າງວິສະວະກໍາປັດຈຸບັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກປິ່ນປົວຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກປິ່ນປົວຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການປິ່ນປົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກປິ່ນປົວຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາວິທີທີ່ເຄື່ອງມື AI ຈະທົດລອງເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງການເຂົ້າລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊອກຫາສິ່ງ:

Constant presence: General-purpose AI models could start to provide ever-present tools similar to the Limitless AI pendant to constantly track places you visit, things you see, conversations you have, reactions you have to things and apply that in answering questions or performing tasks for you. This could also just be the next evolution of smartphones.

Data import: In this approach, AI tools will provide mechanisms for users to import and sync their data from various platforms into their favourite AI tool. You’ll be able to sync your activity on X (things you see, like, post or repost), your work tools (emails, presentations, meeting recordings), your shopping data (items you’ve liked or bought on Amazon, Asos, etc)