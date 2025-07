ເງິນຝາກ, Scams, ແລະ Blockchain Way Out

Focus Plant ເປັນຫນຶ່ງໃນ app ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໄດ້ຮັບການຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຕົວແທນຟຣີ, ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ. ປະຫວັດສາດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ປະມານ 80% ຂອງການໂຄສະນານີ້ແມ່ນສໍາລັບການໂຄສະນາເງິນ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາ, ຂໍ້ມູນທີ່ນີ້ app ໄດ້ຊອກຫາກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການການລົງທຶນ?

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ບໍລິສັດເງິນເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.ປະເພດ? ຫຼືພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ້ເຮັດວຽກຂອງ scam? ທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສະເຫນີຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເງິນຝາກ, ສາມາດເປັນວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ຍັງ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເງິນຝາກຕ່ໍາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ: ບໍ່ມີອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນທີ່ແທ້ຈິງ, ອັດຕະໂນມັດຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະຊອກຫາເງິນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດໃນການຊອກຫາເງິນ, ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະຊອກຫາເງິນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຈະຊອກຫາເງິນ.

ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເງິນ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບມັນໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຫຼື app suspicious, ຫຼັງຈາກນັ້ນສິ່ງທີ່?

ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ: Blockchain Technology.

Blockchain ແລະເງິນ

A word everyone seems to have heard, but fewດາວໂຫລດBlockchains ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນເອກະສານທົ່ວໄປ, ໃນຖານະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ການລົງທະບຽນການຂົນສົ່ງໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Bitcoin ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ blockchain, ການຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານສາມາດສົ່ງເງິນໂດຍຜ່ານການຕໍ່ໄປທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງຄົນໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບธนาคาร. ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງຕົນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ cryptocurrency.

ປະເພດຫນຶ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປິ່ນປົວໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການລົງທຶນແລະການລົງທຶນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີກັບທຸກຄົນ, ທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບໍລິສັດຢືນຢັນສໍາລັບທ່ານ?

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ.

ນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງຄວາມສາມາດທີ່ blockchain ສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ແລະມັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມການຂອບໃຈທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ: ມີວິທີທີ່ blockchain ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຄອມພິວເຕີ, ດັ່ງນັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ເງິນຫຼັງຈາກນັ້ນມີປະສິດທິພາບ?

ລະບົບການເຄື່ອນໄຫວ Credit Infrastructure

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ World Bank, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ World Bank, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ

Banks ບໍ່ ເຮັດ ການ ທີ່ ງ່າຍ ທີ່ ນີ້.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມຮ້ອນ massive Creditcoin ໄດ້ຊອກຫາເພື່ອຕັດ.





Creditcoin ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປ່ຽນແປງນີ້. ມັນເປັນເຄືອຂ່າຍ blockchain public ທີ່ສະຖາບັນເງິນແລະຜູ້ລົງທຶນສາມາດກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງເງິນ, ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຫຼືບໍ່. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນແລະຊໍາລະເງິນມັນ, ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນດາວໂຫລດໃນ blockchain permanently, tamper-proof, ແລະສາມາດເບິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ.





ໃນໄລຍະເວລາ, ມັນໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະຫວັດສາດຄອມພິວເຕີທີ່ແທ້ຈິງ, ການທົດສອບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ. ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ມັນหมายความວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກວ່າແລະເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຄົນ.

ໃນຖານະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຫຼັງຈາກການຊໍາລະເງິນ, Creditcoin ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການ evaluating ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ມັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຫຼາຍແລະລະດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຫຼາຍແລະລະດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະດັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ລະບົບປົກກະຕິບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.





ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ cryptocurrency ທັງຫມົດສາມາດໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນໃນเครือข่าย Creditcoin, ມີ token Native (CTC) ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະເງິນສໍາລັບການຊໍາລະເງິນແລະການຊໍາລະເງິນ.

Creditcoin ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບເງົາ Proof of Stake (NPoS) Nominated, ທີ່ validators ໄດ້ລົງທະບຽນ tokens ເພື່ອຮັບປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດແລະການປັບປຸງ block. All validators ມີສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ວ່າມີຂະຫນາດຂອງການລົງທະບຽນຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດ nod ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີການເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນ nominator, ການລົງທະບຽນການລົງທະບຽນຂອງທ່ານກັບ validators ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັບປະກັນຂອງພວກເຂົາ.













ຜູ້ທີ່ສ້າງ Creditcoin?

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019 byພາສາລາວການຮ່ວມມືກັບອາເມລິກາ, Creditcoin ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ EVM ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລົງທຶນ decentralized. Aella, ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງງ່າຍດາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລົງທຶນອຸດສາຫະກໍາ, ສະຫນັບສະຫນູນການລົງທຶນ, ການຊໍາລະເງິນ, ການຊໍາລະເງິນແລະຜະລິດຕະພັນການລົງທຶນໃນໄລຍະເສດຖະກິດທີ່ພັດທະນາ. ການປະຕິບັດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການເງິນງ່າຍ, ຄວາມໄວ, ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

Gluwa, ໂດຍທົ່ວໄປ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ blockchain ການກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກໍາເງິນແລະອຸປະກອນດ້ານຮ່າງກາຍ decentralized. ນອກຈາກ Creditcoin, ມັນຍັງພັດທະນາປະເພດ Spacecoin, ລະບົບໄຮໂດຼລິກ decentralized ຂອງ nanosatellites ທີ່ຄາດວ່າຈະສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ blockchain ຂອງ Creditcoin.





Creditcoin ໃນການເຮັດວຽກ

ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ, Creditcoin ມີການປິ່ນປົວຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານການຂົນສົ່ງແລະເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບธนาคารຕົ້ນຕໍຂອງ Nigeria ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້eNaira, ໂທລະສັບມືຖື Digital Bank of Nigeria (CBDC)ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ.

ໃນປັດຈຸບັນ, Creditcoin ໄດ້ຈັດການຫຼາຍກ່ວາ 100B Naira ກັບຫຼາຍກ່ວາ 2 ລ້ານ Nigerians alongside its partner Aella ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງການຮັບປະກັນການຄອມພິວເຕີແລະໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ. ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງສິ່ງທີ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຊື່ວ່າການຮັບປະກັນ on-chain.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : On-Chain Lending

ການລົງທຶນ on-chain ແມ່ນປົກກະຕິການລົງທຶນແລະການລົງທຶນໂດຍຜ່ານການລົງທຶນ Smart Contracts ໃນ blockchain, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍຜ່ານການລົງທຶນປົກກະຕິ. ມັນເປັນ Open, without permission, and transparent by design. Big players in this sector include Aave, Compound, and Yearn.

ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄວບຄຸມຕົວແທນທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດ, ການປົກປັກຮັກສາທຸລະກິດ smart ຈາກ bugs, ການປິ່ນປົວການຮັບປະກັນ crypto volatile, ແລະ navigating ລະບົບການປົກປັກຮັກສາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ວິທີການ Creditcoin ສ້າງຄວາມປອດໄພ

Creditcoin ການປິ່ນປົວຈໍານວນຫຼາຍຂອງຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປົກປັກຮັກສາບັນຊີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການຊໍາລະເງິນ. ຜູ້ຊໍາລະເງິນສາມາດສ້າງບັນຊີລາຍລະອຽດທີ່ຮູ້ຈັກ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊໍາລະເງິນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນ.

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ fintechs ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, Creditcoin ສາມາດທົດສອບ identities ຂອງປະຊາຊົນ off-chain ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນຂອງພວກເຂົາໃນຊໍາລະເງິນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈແລະການປົກປັກຮັກສາ. Plus, ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກ blockchain ແມ່ນປະທັບໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ, ມັນເປັນປະສິດທິພາບທີ່ສວຍງາມສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະກວດສອບກັບພວກເຂົາ.

ໃນຂະນະທີ່ປະຫວັດສາດຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໃນທົ່ວໂລກ, Creditcoin ຍັງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ cross-border ຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. ຜູ້ລົງທຶນແລະຜູ້ລົງທຶນໃນປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ.

ເປັນຫຍັງ On-Chain Lending ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ

ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງການຊໍາລະເງິນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ການຢັ້ງຢືນ, ແລະລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການຊໍາລະເງິນ on-chain ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດຍໃຊ້ການນໍາໃຊ້ໂຄງການທັງຫມົດໃນ blockchain, ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນສາມາດເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.

ສໍາລັບສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີລະບົບການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ, ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ.

ມັນຍັງหมายความວ່າໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນ "idea ການປ່ຽນແປງໂລກ" ທີ່, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຝາກຈາກທົ່ວໄປ, ມີຄວາມປອດໄພທີ່ຜູ້ໃຫ້ເງິນກໍາລັງຊອກຫາບັນຊີລາຍລະອຽດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄາດຄະເນດຽວກັນ.

ອຸດສາຫະກໍາ Innovations to Watch

ເປັນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Creditcoin ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ EVM ຂອງຕົນ, ມັນສາມາດເຮັດວຽກກັບອັບໂຫລດແລະມາດຕະຖານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສໍາລັບ Ethereum, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະຜູ້ພັດທະນາ. ຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະປັບປຸງແລະຍັງຄົງຄ້າຍຄືກັບໂລກການເຄື່ອນໄຫວ.

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ Creditcoin ກັບເຄືອຂ່າຍ nanosatellite ຂອງ Spacecoin ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂໍຂອບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຫນຶ່ງໃນເມືອງທີ່ບໍ່ມີທ້ອງຖິ່ນແລະບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ via satellite ກັບ blockchain.

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາ

ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຈາກການຊອກຫາທັງຫມົດຂອງໂຄສະນາເງິນເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສາມາດເປັນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Blockchain ບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວສິ່ງທຸກຢ່າງ, ແຕ່ມັນສະຫນອງປະເພດຂອງຄວາມປອດໄພທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກທົດສອບໃນຂະນະທີ່ປະຫວັດສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະຫັດສາມາດມີ bugs ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນເປັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກຄົນເພື່ອທົດສອບ.

ໃນຕອນແລງ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Creditcoin ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ມີ, ມັນໃຫ້ທ່ານບັນຊີລາຍໄດ້. ໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດຮັບປະກັນ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະກັນຄຸນນະສົມບັດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເປີດໃຫ້ການລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນ. ໃນໂລກທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຫຼາຍກ່ວາພວກເຮົາ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Creditcoin Whitepaper

ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍ World Bank

ປະເພດ Spacecoin