ReadWrite
paint-brush
Bahamut, ດົນຕີ, ສິນລະປະ, ແລະສື່ມວນຊົນ: ຜູ້ຊະນະປະກາດໃນ ftNFT YoCerebrum Awards 2024, Maltaໂດຍ@hackernoonevents
180 ການອ່ານ

Bahamut, ດົນຕີ, ສິນລະປະ, ແລະສື່ມວນຊົນ: ຜູ້ຊະນະປະກາດໃນ ftNFT YoCerebrum Awards 2024, Malta

ໂດຍ Hacker and Technology Events2m2024/12/04
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENde-flagDEes-flagESja-flagJAsn-flagSNsk-flagSKmk-flagMKsi-flagSIlo-flagLOhy-flagHYhe-flagHElv-flagLVsv-flagSV
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ໃນ iteration ທີສາມແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ftNFT The YoCerebrum ສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາການສ້າງສັນ Web3. ຮາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະເໜີຊື່ ແລະ ຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງສາທາລະນະໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ສິ້ນສຸດໃນພິທີອັນມີກຽດ ແລະ ພາຍຫຼັງໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ. ຜູ້ຊະນະໄດ້ຖືກກໍານົດຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງ blockchain ສາທາລະນະ, ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ ftNFT.com, ແລະການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະລູກຂຸນ.
featured image - Bahamut, ດົນຕີ, ສິນລະປະ, ແລະສື່ມວນຊົນ: ຜູ້ຊະນະປະກາດໃນ ftNFT YoCerebrum Awards 2024, Malta
Hacker and Technology Events HackerNoon profile picture
0-item

ລາງວັນ ftNFT International Awards ໂດຍ Fastex ປະກາດຜູ້ຊະນະໃນເຫດການທີ່ງົດງາມໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2024 ທີ່ປະເທດ Malta. ໃນ iteration ທີສາມແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ftNFT The YoCerebrum ສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາການສ້າງສັນ Web3.


ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງແລະການລົງຄະແນນສຽງສາທາລະນະໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ສິ້ນສຸດໃນພິທີທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຫຼັງຈາກວັນທີ 14 ພະຈິກ. ຜູ້ຊະນະໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງ blockchain ສາທາລະນະ, ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ ftNFT.com , ແລະການລົງຄະແນນສຽງຂອງ ຄະນະລູກຂຸນ .


ເບິ່ງເຫດການຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ftNFT 2024: ປະເພດການສະເໜີຊື່ ແລະຜູ້ຊະນະ


  • ໂຄງການ NFT ຂອງປີ: ເຈົ້າສາມາດທົນທຸກຢູ່ໃນສະຫວັນ

  • ງານວາງສະແດງສິລະປະທີ່ດີທີ່ສຸດໃນພື້ນທີ່ Phygital: ການເກັບ Joker

  • ດາວ NFT ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: Anastasia NFTart

  • NFT ທາງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ: Tempus Impromptu

  • ການເກັບ NFT ທີ່ສ້າງສັນທີ່ສຸດ: Cacticrew

  • Best Motion Art NFT: ຈື່ການເລື່ອນຂອງທ່ານ

  • ສິລະປິນ AKNEYE ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງ Biennale 2024: Satenik Ghulijanyan

  • ສິລະປິນ AKNEYE ທີ່ດີທີ່ສຸດ: Rafael Megall

  • ພື້ນທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ YoCerebrum: Dubai Sports Track

    ໂຄງການ NFT ຄົນອັບເດດ: ທີ່ດີທີ່ສຸດ: LAGANZA

  • ໂຄງການຊຸດຄວາມຝັນທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຫ້ອງສະແດງສິລະປະ Vardan Tepikyan

  • ການຄຸ້ມຄອງສື່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເວັບ 3.0: HackerNoon


ຜູ້ຊະນະໄດ້ຮັບລາງວັນ Bahamut ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ 2024 FTN Tokens ໃນລາງວັນ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ຊະນະ ທີ່ນີ້ .

ກ່ຽວກັບ ftNFT Marketplace ແລະ Phygital Space

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2022, ftNFT ເປັນແພລະຕະຟອມ NFT ຊັ້ນນໍາທີ່ປະກອບດ້ວຍຕະຫຼາດແລະສີ່ສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ດໍາເນີນການພາຍໃນລະບົບນິເວດ Fastex Web3. ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Bahamut ແລະ Ethereum blockchains, ftNFT ສະເຫນີຕະຫຼາດ NFT ໂປ່ງໃສທີ່ຍອມຮັບ cryptocurrencies ຕ່າງໆ. ດ້ວຍສະຖານທີ່ NFT ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Dubai, Yerevan, ແລະ Venice, ftNFT ສະຫນອງການບໍລິການຕ່າງໆຈາກຫ້ອງສະແດງ meta ໄປຫາເຄື່ອງສະແກນ 3D, ປະສົມປະສານໂລກດິຈິຕອນແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ປັບປຸງ.


Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Hacker and Technology Events HackerNoon profile picture
Hacker and Technology Events@hackernoonevents
Keeping you up to date with all the best events in tech.
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgweb3 #web3 #ftnft-yocerebrum-awards #ftnft-international-awards #ftnft-phygital-space #fastex #bahamut #ftnft-award-winners #best-web3-media-coverage

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
One-Tap Google Signup and Login? Yup, HackerNoon Has It!
by product
Jan 01, 1970
#hackernoon-product
Article Thumbnail
On Building HackerNoon's Pixel Icon Library
by rex12543
Jan 01, 1970
#hackernoon
Article Thumbnail
Your Most Frequently Asked HackerNoon Questions, answered by a Shakespearean Bot
by hackernoon
Jan 01, 1970
#openai
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas