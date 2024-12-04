Bahamut, ດົນຕີ, ສິນລະປະ, ແລະສື່ມວນຊົນ: ຜູ້ຊະນະປະກາດໃນ ftNFT YoCerebrum Awards 2024, Malta

ລາງວັນ ftNFT International Awards ໂດຍ Fastex ປະກາດຜູ້ຊະນະໃນເຫດການທີ່ງົດງາມໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2024 ທີ່ປະເທດ Malta. ໃນ iteration ທີສາມແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນມາເຖິງຕອນນັ້ນ, ftNFT The YoCerebrum ສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາການສ້າງສັນ Web3.
ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງແລະການລົງຄະແນນສຽງສາທາລະນະໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ສິ້ນສຸດໃນພິທີທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຫຼັງຈາກວັນທີ 14 ພະຈິກ. ຜູ້ຊະນະໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງ blockchain ສາທາລະນະ, ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ ftNFT.com , ແລະການລົງຄະແນນສຽງຂອງ ຄະນະລູກຂຸນ .
ເບິ່ງເຫດການຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ໂຄງການ NFT ຂອງປີ: ເຈົ້າສາມາດທົນທຸກຢູ່ໃນສະຫວັນ
ງານວາງສະແດງສິລະປະທີ່ດີທີ່ສຸດໃນພື້ນທີ່ Phygital: ການເກັບ Joker
ດາວ NFT ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: Anastasia NFTart
NFT ທາງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ: Tempus Impromptu
ການເກັບ NFT ທີ່ສ້າງສັນທີ່ສຸດ: Cacticrew
Best Motion Art NFT: ຈື່ການເລື່ອນຂອງທ່ານ
ສິລະປິນ AKNEYE ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງ Biennale 2024: Satenik Ghulijanyan
ສິລະປິນ AKNEYE ທີ່ດີທີ່ສຸດ: Rafael Megall
ພື້ນທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ YoCerebrum: Dubai Sports Track
ໂຄງການ NFT ຄົນອັບເດດ: ທີ່ດີທີ່ສຸດ: LAGANZA
ໂຄງການຊຸດຄວາມຝັນທີ່ດີທີ່ສຸດ: ຫ້ອງສະແດງສິລະປະ Vardan Tepikyan
ການຄຸ້ມຄອງສື່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເວັບ 3.0: HackerNoon
ຜູ້ຊະນະໄດ້ຮັບລາງວັນ Bahamut ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ 2024 FTN Tokens ໃນລາງວັນ.
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ຊະນະ ທີ່ນີ້ .
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2022, ftNFT ເປັນແພລະຕະຟອມ NFT ຊັ້ນນໍາທີ່ປະກອບດ້ວຍຕະຫຼາດແລະສີ່ສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ດໍາເນີນການພາຍໃນລະບົບນິເວດ Fastex Web3. ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Bahamut ແລະ Ethereum blockchains, ftNFT ສະເຫນີຕະຫຼາດ NFT ໂປ່ງໃສທີ່ຍອມຮັບ cryptocurrencies ຕ່າງໆ. ດ້ວຍສະຖານທີ່ NFT ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Dubai, Yerevan, ແລະ Venice, ftNFT ສະຫນອງການບໍລິການຕ່າງໆຈາກຫ້ອງສະແດງ meta ໄປຫາເຄື່ອງສະແກນ 3D, ປະສົມປະສານໂລກດິຈິຕອນແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ປັບປຸງ.