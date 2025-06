Srinath Muralinathan ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມເຕັກໂນໂລຊີ e-commerce ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດແລະຄຸນນະສົມບັດເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ມີຄຸນ

Revolutionizing Voice Commerce: The Alexa Deal Extension Project

Srinath ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງ Srinath ໃນ Amazon ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ Alexa Deal Extension Project ໃນທົ່ວໂລກ. ວິທີການທີ່ສວຍງາມນີ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊື້ໂດເມລ໌ຫຼາຍກ່ວາໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມລ໌ໂດເມ





ໃນຖານະເປັນລະຫັດ QRໃນເດືອນມິຖຸນາ 1, 2022, ໂຄງການໄດ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສາມາດທັນສະໄຫມທີ່ Alexa ສາມາດທັນສະໄຫມລູກຄ້າ Prime ເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມປອດໄພພິເສດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນລາຍລະອຽດຂອງພວກເຂົາ, ແຜ່ນຊື້, ຫຼືພິມເປັນ "ຊອກຫາສໍາລັບຫຼັງຈາກນັ້ນ." ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບການສະເຫນີເຫຼົ່ານີ້ (ກວດສອບໂດຍ ring Yellow ຂອງ Echo ຫຼືຄວາມປອດໄພ pop-up ໃນອຸປະກອນ smart), ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດສະຫນອງ Alexa ເພື່ອຊອກຫາອຸປະກອນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນ.





ການນໍາສະເຫນີຮູບແບບນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂການວິສະວະກໍາທີ່ເຫມາະສົມ, ໃນຂະນະທີ່ທີມງານຂອງ Srinath ຕ້ອງການພັດທະນາແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນທີ່ສາມາດທົດສອບມະນຸດຂອງລູກຄ້າ, ການປິ່ນປົວຂໍ້ມູນອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ຖືກປິ່ນປົວ - ທັງຫມົດພາຍໃຕ້ຄວາມຈໍາກັດຂອງການອອກແບບອຸປະກອນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນ.





ບໍລິສັດຂອງ Srinath ໄດ້ພັດທະນາລະບົບທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແຕ່ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດອື່ນໆເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາຈໍາກັດຈໍາກັດເປັນການຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນຟ້າອຸດສາຫະກໍາ.





ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012.





"What distinguished this project was its focus on creating a truly intuitive user experience while addressing complex technical challenges behind the scenes," noted technology publications including The Verge, which praised the implementation. feature was initially rolled out to US Amazon Prime customers owning fourth-generation or newer Echo smart speakers, demonstrating a strategic phased deployment approach that allowed for careful monitoring of system performance and user feedback before wider release.





ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນຄຸນນະສົມບັດແລະ substantial:

300% ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຊື້ຂາຍໃນມື້ນີ້ໂດຍຜ່ານ Alexa Platform

ການປັບປຸງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ Customer Engagement Metrics

ການຢັ້ງຢືນທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຜູ້ໃຊ້ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ





ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສວຍງາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການຊື້ຂາຍພິເສດໂດຍຜ່ານການອະນຸມັດໂທລະສັບມືຖື, ເຊິ່ງເປັນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນປະສົບການຊື້ຂາຍຂອງ Amazon. ໃນການຄົ້ນຄວ້າຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍກ່ວາຂ້າງຂວາງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດ proactive ຂອງການຢັ້ງຢືນການຊື້ຂາຍໄດ້ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຕະຫຼາດ Amazon, ເຊິ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນດິນເຕີເນັດຫຼາຍກັບການຊື້ຂາຍທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດຊອກຫາສະຖານະການຊື້ຂາຍ spontaneous.





ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນພິເສດສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດການເຂົ້າເຖິງຂອງຕົນ, ການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະໂຫຍດການເດີນທາງຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການປັບປຸງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈໍາກັດ. ການອອກແບບລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະຂອງ Srinath ໄດ້ຮັບປະກັນຂອງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງຕົນ.





ໂຄງການນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງ Srinath ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການທີ່ມີການນໍາສະເຫນີຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືຄວາມຕ້ອງການ dual ຂອງ Amazon ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃຫ້ປະຫຍັດເງິນແລະເວລາ. ນອກເຫນືອຈາກຜົນປະໂຫຍດການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ໂຄງການໄດ້ສ້າງພື້ນຖານການກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມຄິດສ້າງສັນການຄ້າທາງເພດເພີ່ມເຕີມໃນອຸດສາຫະກໍາ Amazon.

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Zero Click Shopping Experience

Srinath ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະສົບການການຊື້ຂາຍ Zero Click ຂອງ Amazon ໂດຍນໍາໃຊ້ປະສົບການຂອງຕົນໃນ algoritms ການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງຈັກເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງຂອງລູກຄ້າ. ອະນຸຍາດນີ້ເປັນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການຂອງ Amazon ເພື່ອທົດສອບການຊື້ຂາຍ repeat ແລະອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນຂອງລູກຄ້າ, ການຄາດຄະເນດຽວກັນກັບວິທີການຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບການຄ້າມື້.





ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Srinath ຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງຮູບແບບການຊື້ຂອງລູກຄ້າ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Amazon ໄດ້ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນການຊື້ຄ່ໍາປົກກະຕິ. ມັນຮູ້ວ່າການຊື້ຄ່ໍາທີ່ຄາດຄະເນດຽວກັນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຈະສ້າງຮູບແບບການຊື້ຄ່ໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ - ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ລູກຄ້າສາມາດສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ Amazon ເພື່ອຄາດຄະເນດຽວກັນແລະຕອບສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຈ່າຍອັດຕະໂນມັດ, ການເກັບຮັກສາເວລາທີ່ດີເລີດແລະ bandwidth ອັດຕະໂນມັດ.





ວິທີການນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສົມບູນແບບ:





ການພັດທະນາແບບການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແລະຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບທີ່ໃຊ້ເວລາການດິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ພິເສດຂອງລູກຄ້າ

ການນໍາໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງ sensitive, ລວມທັງລະບົບການຢັ້ງຢືນ multi-layer ທີ່ balanced ຄວາມປອດໄພກັບຄວາມປອດໄພ

ການເຂົ້າລະຫັດຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍກ່ວາອຸປະກອນແລະຮູບແບບເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງບໍລິການໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌, app mobile, ຫຼື interface vocal

ການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຈະປ້ອງກັນການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼື duplicate ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບປະກັນຂອງ " zero click"





ມີການຄຸ້ມຄອງແລະການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການຂອງ Srinath, ທີມງານໄດ້ປັບປຸງທີ່ດີເລີດ:





ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 20% ໃນລະດັບການ adoption ໃນລະຫວ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເດືອນຕຸລາຄັ້ງທໍາອິດຫຼັງຈາກການເປີດ

ການຫຼຸດລົງ 30% ໃນເວລາການດໍາເນີນການການ, ການຫຼຸດລົງຢ່າງກວ້າງຂວາງຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ປົກກະຕິ

ການເກັບຮັກສາຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຄວາມຜິດພາດແລະການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຈາກ 4.3% ກັບຕ່ໍາກວ່າ 1.2%

ການເພີ່ມຂຶ້ນ 47% ໃນຄຸນນະພາບຂອງລູກຄ້າສໍາລັບການປະສົບການບັນທຶກ repeat

ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ Zero Click

ການທົບທວນຄືນທີ່ດີເລີດຈາກລູກຄ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມປອດໄພ, ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ 4.8 / 5 ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ post-implementation





ການປິ່ນປົວຂອງທີມງານໄດ້ປະກອບດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານການທົດສອບ A / B ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຮູບແບບຂອງການຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ. Srinath ໄດ້ສ້າງທີມງານຂອງ "fraction hunting" ເຫມາະສົມທີ່ກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວແລະ eliminated barriers ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການ adoption, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ.





ການປະສົບການການຊື້ຂາຍ Zero Click ອັດຕະໂນມັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບເງົາຂອງ Srinath ທີ່ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຈະເປັນການປັບປຸງແລະປັບປຸງປະສົບການຜູ້ໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນການປັບປຸງມັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຂອງ Amazon ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດສູງ, "ໂຄງການນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກ -ລູກຄ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄຸນສົມບັດ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ປະສົບຄວາມສົນໃຈຂອງການມີສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການມັນ."

ວິທະຍາສາດແລະການປິ່ນປົວ Leadership

ໃນໄລຍະໂຄງການການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, Srinath Muralinathan demonstrated a consistent leadership approach characterized by:





ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກສະພາບແວດລ້ອມ - ການຄົ້ນຄວ້າທັງສອງຂະຫນາດນ້ອຍດ້ານວິຊາການແລະຜົນປະໂຫຍດການບໍລິການທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຂົາ

ການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ່ວມມື - ການເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດຕ່າງໆແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນສາມາດຍິນດີ

ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ

Focus on measurable outcomes - Ensuring that technical innovation translated to tangible improvements in user experiences and business metrics





ການປິ່ນປົວຂອງຕົນກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລັກສະນະດ້ານວິຊາການແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທີມງານ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ວິສະວະກອນໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າມີປະໂຫຍດແລະສະຫນັບສະຫນູນ.

ທີ່ຜ່ານມາ: Beyond technical excellence

Srinath ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ກ່ຽວກັບ Srinath Muralinathan

Srinath Muralinathan ເປັນວິສະວະກອນຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາ backend, intelligence artificial, ແລະອຸດສາຫະກໍາລະບົບທີ່ສົມບູນແບບ. ມີການຄົ້ນຄວ້າຄອມພິວເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດ 4.0 GPA Master ຂອງ UNC Charlotte, ນາງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການໃນ Amazon, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບວິທີການປິ່ນປົວບັນຫາໃຫມ່.





ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້, ແລະໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າໂດຍທົ່ວໄປຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນໃນຂະນະທີ່ພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ສ້າງສັນສໍາລັບບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວ.





Srinath ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການແລະວິຊາການຂອງຕົນ. Srinath ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການແລະວິຊາການ. Srinath ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປັບປຸງຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິຊາການແລະວິຊາການ.





Srinath Muralinathan ມີປະສົບການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນ, ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມືອາຊີບມືອາຊີບມືອາຊີບ: ມີຄວາມຮູ້ສຶກອົບຮົມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດແລະຜູ້ຊາຍ.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໂດຍ Echospire Media under HackerNoon’s Business Blogging Program. ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.

