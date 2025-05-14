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ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Reach 400K+ Tech Readers with HackerNoon Newsletter Ads

ໂດຍ Hack Marketing with HackerNoon for Businesses3m2025/05/14
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

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ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Dear Marketer


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ດາວນ໌ໂຫລດ Theຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNewsletterທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມຍາວຂອງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ - ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກຂະຫຍາຍຕົວ.ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNewsletter

Why Our Newsletter Works

ໂທລະສັບມືຖື Newsletterevery dayປະເພດopt-in audience of 400,000+ subscribersຜູ້ທີ່ເປັນ passionate ກ່ຽວກັບtechnology, startups, AI, software engineering, Web3ແລະສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລະຫວ່າງ.


  • Open Rate: 13–15%

  • Click-to-Open Rate (CToR): 10%

  • Cost per Click (CPC): ~$0.50 — significantly lower than typical PPC platforms

  • 500-1000 leads per newsletter sent!

  • Trusted by 4,000+ tech brands and startups


What You Get

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

ລະຫັດ QR3 different exclusive ad placements, ລວມທັງອຸປະກອນ Ad Form Long
ລະຫັດ QRdirect linkສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ຜະລິດຕະພັນຫຼືໂຄສະນາ
ການເຂົ້າເຖິງ Ahighly engaged tech audience

ດາວໂຫລດ Track Record1,300,000+ newsletters sentຂ້າ ພະ ເຈົ້າ85% of our audience based in the U.S.

ລະຫັດ QRPerformance insightsດາວນ໌ໂຫລດ Dashboard
✅ ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບstorytelling, transparency, and tech thought leadership


ລະຫັດ QRຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Sample Newsletter


Who Advertises With Us?

ຈາກ startups ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ YC ກັບບໍລິສັດ Fortune 500, ຜູ້ຕະຫຼາດເລືອກ HackerNoon ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຕອບສະຫນອງ:

  1. ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ
  2. ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ target ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?
  3. ຜູ້ຊ່ຽວຊານນີ້ຈະ resonate ກັບ brand ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?


ເບິ່ງສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:


Pricing & Booking

ຫນ້າທໍາອິດ / Newsletter Ads Start at$1,000ໂດຍທົ່ວໄປ, ແລະ $ 3000 ສໍາລັບການສະລັອດຕິງ. ສະລັອດຕິງມີຢູ່ໃນfirst-come, first-servedຫນ້າທໍາອິດ / ທ່ານສາມາດ:

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ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

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ຫນ້າທໍາອິດ / Top Stories Of The Day

ວັດສະດຸ Top ຂອງມື້ນີ້ curated ໂດຍ HackerNoon editors, ບໍ່ມີ paywall!


ບໍລິສັດ Tech & Coins

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງ HackerNoon ກັບທັນສະໄຫມອິນເຕີເນັດ, ຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ບໍລິສັດ Trendingການປັບປຸງສະຫນອງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃຊ້ເວລາແລະ data-driven ໃນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລູກຄ້າ.

ການລະຫັດ QRການປັບປຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາຍັງ.



ການທົບທວນຄືນຂອງອາທິດ

ສ່ວນ "Poll of the Week" ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ.


ໃນມື້ນີ້

The “On This Day” section of the HackerNoon Newsletter takes you on a journey down the memory lane, highlighting significant events in the world of technology that happened on the current date in years past.



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ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະເປັນ iconic!
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ວາງປ້າຍ

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