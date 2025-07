ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nexustorage, Minerva, and JobTab: HackerNoon Startups of the Week

ຂໍຂອບໃຈທັງຫມົດ!

ຫນ້າທໍາອິດ / HackerNoon / HackerNoon Startups of the WeekStartups of the Year database, ທັງຫມົດຊອກຫາເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອາທິດນີ້, ພວກເຮົາມີການແສງສະຫວ່າງໃນສາມ startups ທີ່ດີເລີດ -ດາວໂຫລດ Minervaຂໍຂອບໃຈລະຫັດ QR, ແລະຫນ້າທໍາອິດ.

ຊອກຫາລະຫັດ QRທີ່ຢູ່ Wellington, New Zealand

Industry:ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Business Intelligence

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Nexustorage ອັດຕະໂນມັດຕິດຕັ້ງຂໍ້ມູນໃນໄລຍະອຸດົມສົມບູນ - ໃນໄລຍະອຸດົມສົມບູນ - ໂດຍການນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການສະຫນອງການປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ມີ SmartProtect ອຸດົມສົມບູນ, Nexustorage ອັດຕະໂນມັດປ້ອງກັນຂໍ້ມູນໂດຍການສ້າງໂປຼລິກໂປຼລິກໂປຼລິກ, ອັດຕະໂນມັດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ມີອຸດົມສົມບູນເພີ່ມເຕີມຫຼືອຸປະກອນ archiving.

ຊອກຫາດາວໂຫລດ Minervaຈາກ Delhi, ອິນເດຍ

Industry:ການຝຶກອົບຮົມ & Consulting

ດາວໂຫລດ Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Minerva ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພແລະການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີກວ່າ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີກວ່າແລະໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາອຸປະກອນປົກກະຕິ.

ຊອກຫາຫນ້າທໍາອິດຈາກ Brisbane, ອົດສະຕາລີ

Industry:ການພັດທະນາ Software

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.ໃນຖານະເປັນໂຄງສ້າງການຊື້ຂາຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພ, JobTab ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເຫັນວ່າການຊື້ຂາຍທັງຫມົດປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການຊື້ຂາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍ, ຄວາມປອດໄພແລະຜົນກະທົບຂອງການຊື້ຂາຍ.

