ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Nexustorage, Minerva, and JobTab: HackerNoon Startups of the Week

ຂໍຂອບໃຈທັງຫມົດ!
ຫນ້າທໍາອິດ / HackerNoon / HackerNoon Startups of the WeekStartups of the Year database, ທັງຫມົດຊອກຫາເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ອຸດສາຫະກໍາ Startups ຂອງປີ Database
ອາທິດນີ້, ພວກເຮົາມີການແສງສະຫວ່າງໃນສາມ startups ທີ່ດີເລີດ -ດາວໂຫລດ Minervaຂໍຂອບໃຈລະຫັດ QR, ແລະຫນ້າທໍາອິດ.
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Share Your Startup's Story Today
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Startups of the Week
ຊອກຫາລະຫັດ QRທີ່ຢູ່ Wellington, New Zealand
Industry:ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Business Intelligence
Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Nexustorage ອັດຕະໂນມັດຕິດຕັ້ງຂໍ້ມູນໃນໄລຍະອຸດົມສົມບູນ - ໃນໄລຍະອຸດົມສົມບູນ - ໂດຍການນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການສະຫນອງການປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ມີ SmartProtect ອຸດົມສົມບູນ, Nexustorage ອັດຕະໂນມັດປ້ອງກັນຂໍ້ມູນໂດຍການສ້າງໂປຼລິກໂປຼລິກໂປຼລິກ, ອັດຕະໂນມັດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພໂດຍບໍ່ມີອຸດົມສົມບູນເພີ່ມເຕີມຫຼືອຸປະກອນ archiving.
ຊອກຫາດາວໂຫລດ Minervaຈາກ Delhi, ອິນເດຍ
Industry:ການຝຶກອົບຮົມ & Consulting
ດາວໂຫລດ Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Minerva ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພແລະການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີກວ່າ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີກວ່າແລະໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາອຸປະກອນປົກກະຕິ.
ຊອກຫາຫນ້າທໍາອິດຈາກ Brisbane, ອົດສະຕາລີ
Industry:ການພັດທະນາ Software
JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.ໃນຖານະເປັນໂຄງສ້າງການຊື້ຂາຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພ, JobTab ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເຫັນວ່າການຊື້ຂາຍທັງຫມົດປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການຊື້ຂາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍ, ຄວາມປອດໄພແລະຜົນກະທົບຂອງການຊື້ຂາຍ.
ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
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ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Share your startup's story with our Business Blogging Program
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Business Blogging
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNoon Business Blogging Programມັນເປັນຫນຶ່ງໃນປະເພດພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
Here's what you get:
- backlinks ກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ (ມີ, ລວມທັງ CTAs)
- ເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຊື່ສຽງ, intro, call-to-action ແລະ social ຂອງທ່ານ
- ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ
- ດາວໂຫລດ HackerNoon
- ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Stories converted into audio format and distributed via audio RSS feeds
- ການອັບໂຫລດອັດຕະໂນມັດໃນ 12 languages ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກ
- ຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ domain ແລະ SEO ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ canonical ແລະບົດຄວາມແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ 8 ຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ / tagged ສໍາລັບການຊອກຫາ organic ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
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