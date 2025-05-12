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ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNoon Company of the Week

ໂດຍ Company of the Week2m2025/05/12
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ຊົ່ວໂມງນີ້ HackerNoon Company ຂອງອາທິດແມ່ນ SORA – ການໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການສ້າງລະບົບເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່. ຈາກ curves ການເຊື່ອມຕໍ່ token ກັບການຄຸ້ມຄອງການປະມວນຜົນ multi-body, SORA ມີຈຸດປະສົບການເພື່ອປັບປຸງເງິນສໍາລັບ Earth, metaverse, ແລະອື່ນໆ. Plus, a throwback to its 2022 DeFi Writing Contest with HackerNoon!
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Hey Hackers! Welcome back to another series of HackerNoonບໍລິສັດຂອງອາທິດ,ທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບ Changemakers ອຸດສາຫະກໍາທີ່ກໍ່ສ້າງພະຍາຍາມ, ຫນຶ່ງ block (ຫຼື blockchain) ໃນເວລາທີ່.ພາສາລາວການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ

ບໍລິສັດຂອງອາທິດພາສາລາວ


SORA ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄງການ Blockchain ອື່ນໆ - ມັນເປັນການທົດລອງທີ່ດີເລີດເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນsupranational economic systemການບໍລິການທຸກຄົນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນParity SubstrateການຂະຫຍາຍຕົວKusamaຂໍຂອບໃຈPolkadotໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ, SORA ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມ.Token Bonding Curve(TBC) ທີ່ຄຸ້ມຄອງການສະຫນັບສະຫນູນ token ປະສິດທິພາບ, ການປິ່ນປົວການເຄື່ອນໄຫວ boom-bust ທີ່ປິ່ນປົວຕະຫຼາດ crypto ອັດຕະໂນມັດ.

ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ

ປະເພດdemocratic governanceວິທີການ - ໃນຂະນະທີ່ Parliament SORA ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີອົງປະກອບໃດຫນຶ່ງມີພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ - ແລະການບໍລິການຂອງຕົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນfinancial inclusion for allໂດຍສະເຫນີ XOR ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອການຜະລິດແລະການບໍລິການໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, SORA ສ້າງພະລັງງານການຊື້ທີ່ມີຊື່ສຽງ.


ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນການຊໍາລະເງິນ token, assets cross-chain, ຫຼືພຽງແຕ່ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປິ່ນປົວເງິນຂອງທ່ານ, SORA ຂອງການກໍ່ສ້າງສໍາລັບ Earth, metaverse, ແລະອື່ນໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍ HackerNoon!

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNoon's Company of the Weekມັງກອນ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Fun Fact!


ທຸກໆປີ, SORA hosts theSORA Economic Forumພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ.November 2024SORA ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ SORA


ປະເພດຂອງໂຄງການ crypto ຄຸນນະສົມບັດ, SORA ຄາດໃຊ້multi-body sortition, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບ lottery ເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງແລະ decentralized. ບໍ່ມີພະລັງງານການເກັບຮັກສາ, ພຽງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າ smart, data-driven ໂດຍ Parliament SORA.


Learn More About SORA!

ພາສາລາວ!ພາສາລາວ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : HackerNoon: The DeFi Writing Contest


ໃນປີ 2022, HackerNoon ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ SORA ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນDeFi Writing Contest—ການສຶກອົບຮົມຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ປະຫວັດສາດ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກໃນໂລກຂອງການລົງທຶນ decentralized. ຈາກເດືອນມິຖຸນາເຖິງເດືອນມິຖຸນາ, ການສຶກອົບຮົມໄດ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ຂຽນຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອຂຽນບົດຄວາມຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ crypto, Projects DeFi, ແລະພະຍາຍາມຂອງການລົງທຶນ.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : DeFi Writing Contest


ມີ A$20,000 prize poolແລະmonthly 5,000 XSTUSDທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການ grabs, ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ HackerNoon ກັບ #ພາສາລາວແລະ #ປະເພດ Substrate-submissions tagged. From opinions pieces to deep dive into DeFi technology, ການຮ່ວມມືໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ: storytelling ທີ່ດີແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານການຄອມພິວເຕີ. Read the winner announcement and top storiesຫນ້າທໍາອິດ!

ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ONGOING ຂອງພວກເຮົາ!!

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Want to sponser a Writing Contest?ຫນ້າທໍາອິດ / Visit ourເວັບໄຊທ໌ Business.


ນີ້ແມ່ນທັງຫມົດສໍາລັບມື້ນີ້,

ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະເບິ່ງທ່ານໃນຊຸດທີ່ຜ່ານມາ!

The HackerNoon Team.

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ວາງປ້າຍ

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