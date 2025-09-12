ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Dirty Pirate Metrics: How to Measure the Success of Your Open-Source Dev

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອຸປະກອນການທົດລອງມີຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄອມພິວເຕີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ: ການລົງທະບຽນ, ການຄາດຄະເນ MRR, ກາຕູນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລັກສະນະທີ່ລັກສະນະທີ່ລັກສະນະ. ນີ້ແມ່ນປະສິດທິພາບ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າອຸປະກອນແລະບໍລິສັດແມ່ນໄປສູ່ມືທີ່ແທ້ຈິງ. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຮູ້ວິທີການກວດສອບ ທີ່ຢູ່ທີ່ Metrics Pirate, ແລະທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ, Metrics Pirate Dirty, ມີ. ປະເພດ Real ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Pirate Metrics: The Starting Point The Pirate Metrics framework (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Dave McClure ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນ SaaS ດໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ vanity (ເຊັ່ນ: impressions ແລະ likes) ແລະກວດສອບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການພັດທະນາ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງເຄື່ອງມືຜູ້ພັດທະນາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ GitHub Stars, ທ່ານຈະຊອກຫາຢ່າງງ່າຍດາຍ AARRR ບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງງ່າຍດາຍ. ດາວໂຫລດ Dirty Pirate Metrics ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຜ່ານມາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, Stefan Verkerk (ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສ້າງຕັ້ງ WeTransfer, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Angel Investor), ໄດ້ຂະຫຍາຍ Metrics Pirate ໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດເຮັດໄດ້ He broke down the funnel further so you could measure not only “users coming in and paying,” but also the stages where your product, your community, and your team determine whether you live or die. ດາວໂຫລດ Their Companies ລະຫັດ QR (ລັກສະນະຂອງຕົນແມ່ນ FAAAAARRRT). Dirty Pirate Metrics ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນ: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ສະຖານທີ່ & Scaling ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Addressable Market ຄວາມຄິດເຫັນ ຄວາມຮູ້ສຶກ ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ ຄົ້ນຫາ ການເກັບຮັກສາ ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ມັນຄ້າຍຄືກັບຫຼາຍ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ, ມັນໃຫ້ທ່ານຮູບພາບງາມຫຼາຍກວ່າວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແມ່ນຄຸນນະພາບສູງ, ຫຼືວ່າທ່ານພຽງແຕ່ dress up ຂອງທ່ານສໍາລັບການ pitch deck. ວິທີການທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າ. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄວາມຄິດເຫັນທີ່: ວິທີການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມໄວແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມັນ scales ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້? Market Addressable: ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງໃນສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງມີຄ່າ? ການທົບທວນຄືນແລະຄວາມຮູ້ສຶກ: ຜູ້ພັດທະນາບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກ? Activation & AHA: ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາມັນ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມັນ? ການເກັບຮັກສາ: ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ໄປ, ຫຼືພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກການທົດສອບຫນຶ່ງ? ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ວິທີການຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ: ສະຫນັບສະຫນູນ, ສະຫນັບສະຫນູນ Enterprise, ສະຫນັບສະຫນູນ? ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Are my users doing my marketing for me? ທີມງານ: ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຂ້າພະເຈົ້າ, ຫຼືຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ? ການທົບທວນຄືນ Reality If your current “metrics deck” is mostly GitHub stars, Discord sign-ups, and a hockey stick drawn in Excel, you’re not measuring success; you’re performing for investors. Dirty Pirate Metrics ເຮັດໃຫ້ທ່ານຍິນດີ: \n \n \n \n ໃນຖານະເປັນຫຍັງ Devs ໄດ້ຫຼຸດລົງ? ສ່ວນໃດຂອງ funnel ແມ່ນຫມັ້ນຄົງ, ແລະຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດ? ບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ substance, ຫຼືພຽງແຕ່ optics ທີ່ດີ? ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາ \n \n \n \n 0-1,000 ຜູ້ໃຊ້: Attention & Activation, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອທົດສອບເຄື່ອງມືຂອງທ່ານ. 1000-10,000 ຜູ້ໃຊ້: Retention, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພ. 10,000+ ຜູ້ໃຊ້: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະທີມງານ, ການສ້າງຄວາມປອດໄພແລະຂະຫຍາຍຕົວບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້: Dirty Pirate Metrics ເຮັດໃຫ້ທ່ານວິທີການທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວ Investors might still get their pretty charts, but you’ll finally know if what you’re building is real or just theater. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Real Health