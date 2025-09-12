188 ການອ່ານ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Dirty Pirate Metrics: How to Measure the Success of Your Open-Source Dev

by
byMilica Maksimovic@mmaksimovic

co-founder of Literally.dev

2025/09/12
featured image - ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Dirty Pirate Metrics: How to Measure the Success of Your Open-Source Dev
Milica Maksimovic

About Author

Milica Maksimovic HackerNoon profile picture
Milica Maksimovic@mmaksimovic

co-founder of Literally.dev

Read my storiesສຶກສາເພີ່ມເຕີມ

ຄຳເຫັນ

avatar

ວາງປ້າຍ

programming#devtools#open-source#startup#business-growth#saas-startups#dirty-pirate-metrics#hackernoon-top-story#what-are-pirate-metrics

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories