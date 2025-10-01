ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. Vishvesh, Co-founder ແລະ CEO ຂອງ CoreThink AI, ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຕົນ, General Symbolics, ເປັນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ AI. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ neuronal, Vishvesh ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ແຕ່ຍັງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ສິ່ງທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຢູ່ໃນມາດຕະຖານມາດຕະຖານມາດຕະຖານ AI. ມັນເປັນຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຕົນວ່າຄວາມຄິດສ້າງສັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ brute ແຕ່ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນດິນດີ, ອັດຕາ. ລະບົບໄຮໂດຼລິກສົນທະນາໄຮໂດຼລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນສອງປະເພດ: ລະບົບໄຮໂດຼລິກດົນທະນາໄຮໂດຼລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລະບົບໄຮໂດຼລິກມົນທະນາໄຮໂດຼລິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວ. Vishvesh ໄດ້ຊອກຫາປະສົບການທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກທັງສອງ. ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນ General Symbolics, ລະບົບໄຮໂດຼລິກສົນທະນາໄຮໂດຼລິກທີ່ສາມາດປິ່ນປົວ scenarios ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດປິ່ນປົວ. ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ. ມັນ ປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໃນໄລຍະ 6 benchmarks ການຄຸ້ມຄອງ AI ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນທົ່ວໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານ CoreThink AI ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຄຸນນະສົມບັດ. ໃນການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງ, benchmark ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງມື BFCL, General Symbolics ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ 81.5 ປະມານ, ຫຼາຍກ່ວາປະມານ 78 ປະມານຂອງມາດຕະຖານຂອງມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາ. Vishvesh ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ໃນຖານະເປັນ Co-founder ແລະ CEO, Vishvesh ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມສະຖາບັນຂອງບໍລິສັດ, ການກໍ່ສ້າງທີມງານຂອງວິສະວະກອນມີຄຸນນະສົມບັດສູງຂອງ 9 ຜູ້ວິສະວະກອນ, ແລະຮັບປະກັນຊຸດຄຸນນະສົມບັດ 7 ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະຊຸດ pre-seed ແລະ Series A. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອພິຈາລະນາປະສິດທິພາບການຄ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າ AI, ຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການຂອງຕົນ, ໄດ້ລວມເອົາຜູ້ລົງທຶນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງບໍລິສັດ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ການເຮັດວຽກຂອງ Vishvesh ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ CoreThink AI ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການແລະການສອບເສັງອຸດສາຫະກໍາເປັນຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ມາດຕະຖານ, ປະສິດທິພາບສາມາດເຮັດໄດ້. Vishvesh ຂອງຜົນປະໂຫຍດໄດ້ກ່ວາ CoreThink AI. ໂດຍຜ່ານການວາງສະແດງສົນທະນາໃນ AI Dev World ແລະ CogX, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເອກະສານເຕັກໂນໂລຊີແລະເອກະສານເຕັກໂນໂລຊີ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການສົນທະນາທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການສອບເສັງ AI. ການສອບເສັງຂອງຕົນແມ່ນປົກກະຕິກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການສອບເສັງ, ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສອບເສັງ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດກໍາລັງຊອກຫາການນໍາໃຊ້ AI ປະສິດທິພາບ. ການເຮັດວຽກຂອງຕົນກ່ຽວກັບການແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ ໂດຍທົ່ວໄປ Symbolics ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນພຽງແຕ່. ມັນເປັນຮູບເງົາສໍາລັບການແຜ່ນຕໍ່ໄປຂອງການນໍາໃຊ້ AI. ຈາກ robotics ແລະການອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາກັບການຢັ້ງຢືນອຸປະກອນການຄົ້ນຄວ້າແລະການທົດສອບເງິນ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອທົດສອບທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການສອບເສັງຈະເປີດຄວາມສາມາດໃຫມ່. ວິທະຍາໄລຂອງ Vishvesh ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ AI. CoreThink AI ແມ່ນພັດທະນາ modules ການຄົ້ນຄວ້າ prebuilt ແລະ pipe integration ອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າມີບໍລິສັດໃນຕະຫຼາດຂະຫນາດກາງແລະຜູ້ພັດທະນາ. "ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ AI ເປັນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນອຸດສາຫະກໍາ," he says. "ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍ, scalable, ແລະ transparent ເພື່ອບໍລິສັດສາມາດນໍາໃຊ້ມັນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ." ໂດຍທົ່ວໄປ Symbolics, ໂດຍທົ່ວໄປ Symbolics ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Vishvesh ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງ AI. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງອຸປະກອນການຈຸດປະສົງ, ແຕ່ຍັງກໍ່ສ້າງທີມງານ, ອັດຕະໂນມັດ, ແລະການຮ່ວມມືທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຊີວິດ. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສົນໃຈດ້ານວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້ສ້າງ CoreThink AI ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸປະກອນການຈຸດປະສົງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາ. ໂດຍການສອບເສັງຄວາມຄິດສ້າງສັນປົກກະຕິແລະ priorizing ປະສິດທິພາບ, ການຕອບສະຫນອງແລະຜົນປະໂຫຍດ, Vishvesh ແມ່ນ molding future of AI in ways that are both practical and visionary. His work stands as a testament to what can be achieved when innovation is coupled with execution. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໂດຍ Kashvi Pandey under HackerNoon's Business Blogging Program. ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້.