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ຈາກ 1-on-1s ກັບ Insight: ວິທີການເດີນທາງ motivators ເຮັດໃຫ້ຂັບລົດຂອງທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໂດຍ Social Discovery Group4m2025/05/23
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫມ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ Moving Motivators ເພື່ອກວດສອບ motivation ຂອງທີມງານ. ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນວິທີການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງມືອາຊີບທີ່ເບິ່ງການຄຸ້ມຄອງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືແລະ agile.
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ຈາກ 1-on-1s ກັບ Insight: ວິທີການເດີນທາງ motivators ເຮັດໃຫ້ຂັບລົດຂອງທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫມ່ແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າ: ວິທະຍາໄລການຝຶກອົບຮົມ, ການທົດສອບໂຄງການ, ຊອກຫາທີມງານ, ແລະທົດສອບເສັງຈຸດປະສົງ. One of my key goals?

ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກິດຈະກໍາ 1-on-1 ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຂໍຂອບໃຈວ່າສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ motivates ທັງຫມົດຂອງມະນຸດໃຫມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ສິ່ງທີ່ພະລັງງານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ? ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກມື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ?

ໃນບົດຄວາມນີ້, ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ Moving Motivators ເພື່ອ evaluating motivation ຂອງທີມງານແລະວິທີທີ່ມັນໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງ.

ຕົ້ນ ຕໍຂອງ motivation: ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ?

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາການຄຸ້ມຄອງ 3.0ການຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງ


#Gear Up: How to Prep for the Exercise

Gear Up: ວິທີການ preparing ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ

ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຫນ້າທໍາອິດ / Miro Templeທີ່ໄດ້ປະກອບມີບັດ motivator ແລະຂະຫນາດການຄາດຄະເນຂອງພວກເຂົາສໍາລັບທຸກ 1 ກັບ 1 session.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, I:

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, I:

ຊອກຫາການນໍາສະເຫນີຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອລັກສະນະຂອງຈຸດປະສົງແລະສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງ motivator

ຊອກຫາການນໍາສະເຫນີຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອລັກສະນະຂອງຈຸດປະສົງແລະສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງ motivator

ສະຫນັບສະຫນູນການທົບທວນຄືນແລະອຸປະກອນການຄັດເລືອກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Google Calendar

ສະຫນັບສະຫນູນການທົບທວນຄືນແລະອຸປະກອນການຄັດເລືອກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Google Calendar

Created neutral card descriptions ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຫຼາຍ

Created neutral card descriptions ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຫຼາຍ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ປະເພດ:ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍ

ປະເພດ:

Moving Motivators -Find out what really motivates yourself, your team and your boss with this awesome card set.

1-on-1 ຫຼືການຊຸມຊົນ?

ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາໄລ

ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍໃຫມ່, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກເອົາການຮ່ວມເພດ 1-on-1 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ, ສ້າງຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະໃຫ້ທຸກຄົນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຂອບໃຈທີ່ແທ້ຈິງ.

ການນໍາໃຊ້ Sessions

ການສົນທະນາກັບການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ

ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຕ່ລະ motivator ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກ.ຄວາມຄິດເຫັນພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຂະນະທີ່ motivators ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຈາກຫນ້າທໍາອິດປະເພດຂະຫນາດນ້ອຍຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  • ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ The motivators they felt were being met
  • ດາວນ໌ໂຫລດ The Lower Those They Feel Were Missing

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການແລະທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ.

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາ

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄົ້ນຄວ້າທີ່ສໍາຄັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຫນຶ່ງ,ວິທະຍາໄລມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ priorizedລະຫັດ QRຂໍຂອບໃຈຄວາມຄິດເຫັນປະເພດລະຫັດ QRປະເພດລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະ

ໃນປັດຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.

One of the easiest and definitely most fun ways to delve into both your intrinsic motivations is to play Moving Motivators!

ການປ່ຽນແປງ insights ໃນການເຮັດວຽກ

ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ:

  • ວິສະວະກອນ QA ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງ Curiosity ແລະ Mastery, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີປະໂຫຍດ. ຫຼັງຈາກການສອບເສັງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທະບຽນໃນລະດັບການ QA Automation. A win for him and the team.
  • ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຂ້າພະເຈົ້າໃນໄລຍະການເດີນທາງ.
  • ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາທີ່ແທ້ຈິງແລະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ.

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Final

ການເຮັດວຽກ Moving Motivators 1-on-1 ແມ່ນການສອບເສັງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທໍາອິດ. ມັນກໍ່ສ້າງຄວາມປອດໄພ, ສະຫນັບສະຫນູນການຂອບໃຈ, ແລະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຄະເນ motivational ຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ.

ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ, ຂໍຂອບໃຈວ່າການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ.


ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Eugene Bandarenka, ຜູ້ຈັດການຂອງ Social Discovery Group


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ວາງປ້າຍ

purcat-imgmanagement#management-and-leadership#team-management#motivating-and-leading-teams#moving-motivators#1-on-1#startups#social-discovery-group#good-company

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

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