ຈາກ 1-on-1s ກັບ Insight: ວິທີການເດີນທາງ motivators ເຮັດໃຫ້ຂັບລົດຂອງທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫມ່ແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າ: ວິທະຍາໄລການຝຶກອົບຮົມ, ການທົດສອບໂຄງການ, ຊອກຫາທີມງານ, ແລະທົດສອບເສັງຈຸດປະສົງ. One of my key goals?
ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກິດຈະກໍາ 1-on-1 ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຂໍຂອບໃຈວ່າສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ motivates ທັງຫມົດຂອງມະນຸດໃຫມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ສິ່ງທີ່ພະລັງງານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ? ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກມື້ຂອງເຂົາເຈົ້າ?
ໃນບົດຄວາມນີ້, ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ Moving Motivators ເພື່ອ evaluating motivation ຂອງທີມງານແລະວິທີທີ່ມັນໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງ.
ຕົ້ນ ຕໍຂອງ motivation: ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ?
ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ - ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາການຄຸ້ມຄອງ 3.0ການຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງ
Gear Up: ວິທີການ preparing ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ
ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຫນ້າທໍາອິດ / Miro Templeທີ່ໄດ້ປະກອບມີບັດ motivator ແລະຂະຫນາດການຄາດຄະເນຂອງພວກເຂົາສໍາລັບທຸກ 1 ກັບ 1 session.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, I:
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ, I:
ຊອກຫາການນໍາສະເຫນີຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອລັກສະນະຂອງຈຸດປະສົງແລະສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງ motivator
ຊອກຫາການນໍາສະເຫນີຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອລັກສະນະຂອງຈຸດປະສົງແລະສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງ motivator
ສະຫນັບສະຫນູນການທົບທວນຄືນແລະອຸປະກອນການຄັດເລືອກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Google Calendar
ສະຫນັບສະຫນູນການທົບທວນຄືນແລະອຸປະກອນການຄັດເລືອກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Google Calendar
Created neutral card descriptions ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຫຼາຍ
Created neutral card descriptions ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຫຼາຍ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນເອງໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ປະເພດ:ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍປະເພດ:
1-on-1 ຫຼືການຊຸມຊົນ?
ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາໄລ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍໃຫມ່, ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກເອົາການຮ່ວມເພດ 1-on-1 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ, ສ້າງຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະໃຫ້ທຸກຄົນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຂອບໃຈທີ່ແທ້ຈິງ.
ການນໍາໃຊ້ Sessions
ການສົນທະນາກັບການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ
ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງແຕ່ລະ motivator ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກ.ຄວາມຄິດເຫັນພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຂະນະທີ່ motivators ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຈາກຫນ້າທໍາອິດປະເພດຂະຫນາດນ້ອຍຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ The motivators they felt were being met
- ດາວນ໌ໂຫລດ The Lower Those They Feel Were Missing
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການແລະທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ.
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາ
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄົ້ນຄວ້າທີ່ສໍາຄັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຫນຶ່ງ,ວິທະຍາໄລມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ priorizedລະຫັດ QRຂໍຂອບໃຈຄວາມຄິດເຫັນປະເພດລະຫັດ QRປະເພດລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະລັກສະນະ
ໃນປັດຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການປ່ຽນແປງ insights ໃນການເຮັດວຽກ
ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ:
- ວິສະວະກອນ QA ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງ Curiosity ແລະ Mastery, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີປະໂຫຍດ. ຫຼັງຈາກການສອບເສັງຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທະບຽນໃນລະດັບການ QA Automation. A win for him and the team.
- ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຂ້າພະເຈົ້າໃນໄລຍະການເດີນທາງ.
- ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາທີ່ແທ້ຈິງແລະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ.
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ Final
ການເຮັດວຽກ Moving Motivators 1-on-1 ແມ່ນການສອບເສັງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທໍາອິດ. ມັນກໍ່ສ້າງຄວາມປອດໄພ, ສະຫນັບສະຫນູນການຂອບໃຈ, ແລະໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຄະເນ motivational ຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ.
ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ, ຂໍຂອບໃຈວ່າການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Eugene Bandarenka, ຜູ້ຈັດການຂອງ Social Discovery Group