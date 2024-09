Ndenge nini bokundoli ya bato esalaka?

PKC iota/lambda, CaMKII, WWC1/KIBRA, PKMzeta, mpe basusu





Ndenge nini bamolekile ebongisamaka mpo na kolimbola mémoire moko na mosusu? Pourquoi emonanaka lokola entrée sensorielle nionso elukaka interprétation oyo ekokani to ekokani, na ebandeli to na suka? Nini esalaka ete bokundoli nyonso ezala mayele? Mpo na nini bokundoli ya likambo moko ekoki kokóma moboko ya bokebi —to kosala —na likambo mosusu? Ndenge nini basuvenire mosusu eumelaka nzokande mosusu esilaka? Bokeseni ezali kati na bamolekile oyo ebongisaka oyo ezali na bokundoli uta na oyo esalaka ete ezala libela?







Ezali na biloko mibale oyo ezali kolimbola yango na bɔɔngɔ na boyekoli mingi ya bokundoli, gène ya molécule mpe molécule. Soki gène yango emonisami —mpo na bozali ya molécule —bongo bokundoli elingaki kosala, soki tokoki koloba bongo.







Sikawa, soki esengeli kosala mwa architecture conceptuelle ya mémoire, elingaki kozala prédisé na gène to na molécule? Balobaka ete ba gènes —lokola ba neurones —ezali ba hôtes, nzokande ba molécules esalaka na masini. Bobele, ba neurones mpe ba gènes esengelaki kozala wana mpo molécule yango ezala, kasi ezali molécule nde esalaka ete ba souvenirs ezala possible. Ezali lokola ndako mpe biloko oyo ezali na kati oyo ezali na ntina mpo na bato.







Yango elingi koloba ete na kolukaluka moboko ya bokundoli ya moto, ba molécules ezali liboso ya ba gènes mpe ba neurones, na makanisi. Synapse nyonso, ya makasi to ya bolɛmbu, ezalaka na bamolekile na esika oyo ekabwani. Ezali théorie que formation ya ba molécules wana na ndenge ekeseni, na ensemble, na cluster ya ba neurones, e préciser mémoire moko na oyo elandi. Na bopete, ba synapses ekoki kolimbolama lokola ba poulies ya provision, kasi ezali configuration ya ba molécules nde e définir mémoire.







Ezali na ba molécules ya mémoire ebele oyo babengaka, WWC1 [to KIBRA], PKC iota/lambda[PKCι/λ], CaMKII, PKMzeta [PKMζ], cGMP/PKG, cAMP, PKA, CRE, CREB-1, CREB-2, . CPEB mpe bongo na bongo. Motuna ezali ya koluka koyeba ba molécules nini ebongisi mémoire mpe ba molécules nini esalaka ete eumelaka.







Eyebani ete mpo makundoli mosusu eumelaka, mbala mingi esengeli kozongela yango. Lisusu, makambo oyo ekoki kobima ekoki kosala ete bákeba na boumeli ya ntango molai. Na nsima, ekoki kozala na likambo moko oyo ekokani na yango, tóloba mwa mpasi to likambo mosusu oyo ekoki kosala ete bokundoli eumela. Ekoki mpe kozala na bososoli ya yango.







There is a recent paper in Science , KIBRA anchoring the action of PKMζ mainten the persistence of memory , koloba ete, "Ndenge nini ba molécules ya ntango mokuse ekoki kobatela na ndenge ya kopona potentiation ya ba synapses activées mpo na ko soutenir mémoire ya ntango molai? Awa, tozali kokuta rein mpe proteine adaptateur exprimée par cerveau (KIBRA), proteine échafaudage postsynaptique oyo ezali na lien génétique na performance ya mémoire ya mutu, e complexes na proteine kinase Mzeta (PKMζ), e ancrer action potentiative ya kinase mpo na ko maintenir potentiation longue durée ya phase tardive (LTP tard) na ba synapses activés Ba antagonistes mibale oyo ekeseni na oyo ya Kibra-PKMζ ba déranger mémoire spatiale oyo esili kofandisama, nzokande ezala te na ndenge ya komeka transmission synaptique. ; mpe bokundoli ya ntango molai."







Soki KIBRA na PKMζ esengeli kosala interaction mpo na ko résulter na mémoire ya longue durée, provenance nini ya mémoire ya longue durée ekoki kozala yango? Kozongela, mbano, likambo oyo ekokani na likambo moko, to bososoli ya likambo moko?







Ezali mbala mingi te ete ba molécules mpo na permanence ya mémoire mpe configuration ya mémoire ezali totalement indépendantes mpo eloko ya liboso ezali mbala mingi forme ya mémoire avant ekoki kozala permanent to temporelle.







Na ndakisa, mituka, baporte, maninisa, sapato, mikanda, baaparɛyi, mpe bongo na bongo ezali na mitindo mikeseni, mpe mémoire elimbolaka nyonso. Mémoire ebombaka mituka nyonso ekeseni te, kasi mbala mingi esangisaka oyo ezali mingi kati na mibale to koleka na nsima esangisaka yango na oyo tokoki kobenga ensemble ya monene. Ezali ensemble épaisse oyo ekoki kokoma base permanente ya interprétation ya ba souvenirs ya ndenge moko, conceptuellement.







Donc motuna ezali ndenge nini ba ensembles épaisse esalaka? Na nsima mpo na ba ensembles mince —epai wapi ba informations oyo ekeseni mingi ebombami —ekoki kozala ya ntango moke lokola makambo ya sikisiki na ntina ya porte nyonso ekanisamaka mpenza te, kasi oyo ya baporte mbala mingi eyebani mpe ekanisamaka.







Ba molécules oyo ezali na formation e mécaniquer ba souvenirs, na conceptuellement . Botiami na bango ya mémoire ekoki kozwa ekateli soki ba molécules ya libela ekoki kosala na bango, na makanisi. Ezali bofungoli na nzela ya formation [to configuration] ba molécules oyo ekoki kopesa nzela na basusu kosala, na makanisi.







Ezali mpe na rôle ya ba relais kobanda na eteni moko ya ensemble ya épaisseur kino na eteni mosusu, to eteni moko ya mémoire kino na mosusu na ba signaux électriques oyo ekoki mpe ko déterminer allowance ya ba molécules permanentes, conceptuellement. Ezali théorie que ba signaux électriques na set frappe na ba signaux chimiques, mpo na ko correspondre to ko correspondre na oyo ekoki kozala disponible mpo na interprétation, na ebandeli to na suka. Possibilité ya interaction ya liboso mpe ya suka ezali mpo ba signaux électriques ekabwani, na ensemble, na misusu kokende liboso ya misusu, conceptuellement.







Bolukiluki na neuroscience cellulaire mpe moléculaire ezali na ntina mpo na neuropharmacologie. Kasi, neuroscience théorique ekoki kokamba nzela ya kobongisa ndenge ya kotia boyekoli lokola ezali kobima mpo na ba options perpendiculaires contre ba problèmes ya esprit.







Ezali na mokanda moko ya sika na Nature , Processus ya concurrence e shape plasticité multi-synapse along segments dendritiques , elobi que, "Ba neurones ezuaka ba nkoto ya ba entrées na arbour dendritique na yango, esika ba synapses individuelles e subir plasticité dépendante ya activité. Ba changements ya longue durée na ba forces postsynaptiques ezo corréler." na mbongwana ya volume ya mutu ya mokuwa ya mokɔngɔ Bonene mpe nzela ya plasticité structurelle ya ndenge wana - potentiation (sLTP) mpe dépression (sLTD) - etali motango mpe bopanzani ya esika ya ba synapses stimulées Kasi, ndenge nini ba neurones ekabolaka makoki mpo na kosalela mbongwana ya makasi ya synaptique mpe ntango kati na ba synapses voisines etikali polele te Awa tosangisi ba approches ya expérimentation mpe ya modélisation mpo na ko explorer ba processus élémentaires oyo ezali sous-jacente ya plasticité multi-spine mpo na ko induire sLTP na nombre varié ya ba synapses oyo ekabolaka branche dendritique moko composante ya rôle mibale oyo etali Ca2+ oyo e induire croissance to rétrécissement ya mokuwa ya mokɔngɔ. Ba résultats na biso ezo lakisa que concurrence entre ba spines pona ba ressources moléculaires ezali moteur clé ya plasticité multi-spines mpe que distance spatiale entre ba spines stimulées simultanément ezali na impact na dynamique ya colonne vertébrale oyo ezuami."







Ezali na mokanda mosusu oyo euti kosalema kala mingi te na Nature , Bililingi oyo ezali na bililingi ya komona oyo ezali mpasi mpo na kotonga lisusu etikaka bilembo ya bokundoli ya makasi koleka , oyo elobaka ete, "Mingi ya makambo oyo tomikundoli ezali te mpo na koponama na nko, kasi bobele mbuma ya sekele ya kososola. Yango etomboli a motuna ya moboko na oyo etali architecture ya makanisi : ndenge nini perception e interfacer mpe e influencer mémoire? ya bilili mpe kolakisa ete ba résidus ya reconstruction oyo ewutaki na modèle oyo esakolaka ndenge nini bilili ezali encodé na mémoire Na ensemble ya ba données ya mémorabilité ouverte ya bilili ya scène, tozali kolakisa que erreur ya reconstruction e expliquer kaka te précision ya mémoire, kasi mpe ba latences ya réponse na tango ya récupération, subsumer, na cas ya suka, nionso ya variance oyo e expliqué na ba modèles ya puissant vision-seul To confirmer pe prédiction ya compte oyo na ‘psychophysique dirigée par modèle’. Mosala oyo e établir erreur ya reconstruction lokola signal important interfacing perception na mémoire, peut-être na nzela ya modulation adaptative ya traitement perceptif."