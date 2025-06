Na blog na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

@cocoindex.flow_def(name="ImageObjectEmbedding") def image_object_embedding_flow(flow_builder: cocoindex.FlowBuilder, data_scope: cocoindex.DataScope): data_scope["images"] = flow_builder.add_source( cocoindex.sources.LocalFile(path="img", included_patterns=["*.jpg", "*.jpeg", "*.png"], binary=True), refresh_interval=datetime.timedelta(minutes=1) # Poll for changes every 1 minute ) img_embeddings = data_scope.add_collector()

@functools.cache def get_clip_model() -> tuple[CLIPModel, CLIPProcessor]: model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) processor = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) return model, processor

@cocoindex.op.function(cache=True, behavior_version=1, gpu=True) def embed_image(img_bytes: bytes) -> cocoindex.Vector[cocoindex.Float32, Literal[384]]: """ Convert image to embedding using CLIP model. """ model, processor = get_clip_model() image = Image.open(io.BytesIO(img_bytes)).convert("RGB") inputs = processor(images=image, return_tensors="pt") with torch.no_grad(): features = model.get_image_features(**inputs) return features[0].tolist()

with data_scope["images"].row() as img: img["embedding"] = img["content"].transform(embed_image) img_embeddings.collect( id=cocoindex.GeneratedField.UUID, filename=img["filename"], embedding=img["embedding"], )









img_embeddings.export( "img_embeddings", cocoindex.storages.Qdrant( collection_name="image_search", grpc_url=QDRANT_GRPC_URL, ), primary_key_fields=["id"], setup_by_user=True, )

def embed_query(text: str) -> list[float]: model, processor = get_clip_model() inputs = processor(text=[text], return_tensors="pt", padding=True) with torch.no_grad(): features = model.get_text_features(**inputs) return features[0].tolist()

@app.get("/search") def search(q: str = Query(..., description="Search query"), limit: int = Query(5, description="Number of results")): # Get the embedding for the query query_embedding = embed_query(q) # Search in Qdrant search_results = app.state.qdrant_client.search( collection_name="image_search", query_vector=("embedding", query_embedding), limit=limit )

# Format results out = [] for result in search_results: out.append({ "filename": result.payload["filename"], "score": result.score }) return {"results": out}

app = FastAPI() app.add_middleware( CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"], ) # Serve images from the 'img' directory at /img app.mount("/img", StaticFiles(directory="img"), name="img")

@app.on_event("startup") def startup_event(): load_dotenv() cocoindex.init() # Initialize Qdrant client app.state.qdrant_client = QdrantClient( url=QDRANT_GRPC_URL, prefer_grpc=True ) app.state.live_updater = cocoindex.FlowLiveUpdater(image_object_embedding_flow) app.state.live_updater.start()

Qdrant Client Setup: Creates a new QdrantClient instance

instance Configures it to use the gRPC URL specified in environment variables

Enables gRPC preference for better performance

Stores the client in the FastAPI app state for access across requests Live Updater Setup: Creates a FlowLiveUpdater instance for the image_object_embedding_flow

instance for the This enables real-time updates to the image search index

Starts the live updater to begin monitoring for changes

Create a collection in Qdrant curl -X PUT 'http://localhost:6333/collections/image_search' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "vectors": { "embedding": { "size": 768, "distance": "Cosine" } } }'

Setup indexing flow cocoindex setup main.py It is setup with a live updater, so you can add new files to the folder and it will be indexed within a minute.

Run backend uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

Run frontend cd frontend npm install npm run dev

Finally - we are constantly improving, and more features and examples are coming soon. If you love this article, please give us a star ⭐ at GitHub to help us grow. Thanks for reading!