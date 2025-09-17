Writing Mode: Less Distractions, Hear Your Draft Read Aloud 및 AI 피드백 액세스

Chowa Widget에 오신 것을 환영합니다. 글을 쓰는 동안 화면의 왼쪽 중간에 새로운 Chowa 위젯이 있습니다. 그것은 작가의 마음을 가지고 구현 된 기능의 집합으로 글쓰기 경험을 향상시키는 데 도움이됩니다. 우리는 우리의 플랫폼을 사용하는 작가들이 블로그 게시물의 개발을 촉진하는 데 필요한 도구를 가지고 있는지 확인하고 싶습니다. Chowa 블로그 편집자 그래서 예, 우리는 당신의 의견을 읽고 있습니다.우리는 세 가지 기능으로 시작했습니다. 1) 글쓰기 패션 위젯의 첫 번째 아이콘을 클릭하면 페이지에서 몇 가지 요소가 제거됩니다.Writing mode는 HackerNoon Footer, 게시물의 이미지, 게시물 주제 선택 등과 같은 글쓰기를 방해 할 수있는 요소를 제거 할 수있는 전환입니다.이 모든 요소는 초안 페이지의 높이를 많이 차지하므로 글쓰기에 집중해야하는 작가를위한 좋은 아이디어가 될 것입니다. 2) Aloud 읽기 위젯의 두 번째 아이콘을 클릭하면 귀하의 초안을 큰 소리로 읽을 것입니다. 귀하의 블로그 게시물을 듣는 것은 어떤 편집이 필요하고 다음에 무엇을 쓰는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 당신의 생각을 조직하고 잘못된 글쓰기를 더 빨리 잡고 문장을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 이것은 또한이 블로그 게시물을 검토 할 때 우리의 위대한 편집자에게 도움이 될 것입니다.이 기능을 얼마나 자주 사용할 수 있는지에 대한 제한이 없습니다.이 기능은 브라우저에 의해 제공되는 합성 음성 API를 사용하기 때문에, 따라서 marginal 비용이 관련되지 않습니다. 3) 피드백 이 하나는 모두를위한 완전히 새로운 위젯의 세 번째 아이콘을 클릭하면 귀하의 초안에 대한 피드백이 생성됩니다.이것은 귀하의 초안이 어떻게 진행되고 있는지 평가하고, 귀하에게 제공함으로써 무엇을 개선할 수 있는지 이해하는 데 도움이됩니다. 이 피드백은 120k+ 블로그 게시물을 통해 얻은 전문 지식을 기반으로합니다. 그리고 우리가 가장 좋아하는 AI 모델 중 하나를 사용합니다 - 당신은 그것이 무엇인지 추측 할 수 있습니까?이 기능은 모든 작가를위한 3 시도 (미래에 변경 될 수 있습니다)로 제한되며 논문이 200 + 단어에 도달하면 활성화되며, HackerNoon에서 라이브로 이동하기 전에 논문에 대한 정교한 평가를받을 수있는 기회를 제공합니다. 해커 작가 Weaknesses and Suggestions, 프로토콜 편집 다른 텍스트 편집자 업데이트 Chowa Editor는 이제 Direct Graphs/Charts를 지원합니다.You can see a Chart Icon on the Toolbar of the editor.You can now enter and organize your data by formatting it in a graph representation.There are 4 types of graph Line, Bar, Area, & Pie. 여기에 간단한 하나 : My top Programming Languages of all time (sample) 차트 차트 또한 편집자 자체에 개선이있다, 이제 그것의 전체 높이와 일부 버그가 수정되었습니다. Chowa 도구 바는 이제 우리의 모든 아이콘을 사용합니다. 그리고 그들은 더 일관된 것처럼 보입니다. Pixel 도서관 오늘 새로운 Chowa 편집자와 함께 블로그 게시물을 시작하십시오!