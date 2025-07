Vitalik는 블로그 비판 후 ZKP 기반 디지털 ID에 대한 토론을 촉발합니다.

최근 몇 년 동안 Web3에서 zero-knowledge proofs (ZKP)의 상승은 무시하기가 어렵습니다.이 기술을 무시하지 않은 한 사람은 Ethereum의 공동 설립자 인 Vitalik Buterin이 최신 ZKP 기반 디지털 정체성 시스템에 대한 법학적 시선을 훈련했습니다. 블로그 .





ZK 기술은 확장을 지원하기 위해 Zero-Knowledge 롤업의 형태로 특히 Ethereum 생태계에서 널리 사용되지만, Buterin은 드럼을 터치하거나 그의 눈을 ZK 프로젝트를 말하지 않았습니다. 기사의





대신, Buterin은 ZK 포장 된 정체성에 대한 몇 가지 비판을했으며, "인간당 하나의 정체성 소유권을 유지하려는 시도"는 개인 정보의 손실과 강제에 취약한 것과 같은 위험을 초래한다고 주장했다.





세계 ID와 토큰 기반 UBI의 한계





그의 관심을 돌리기 위해 World ID (이전 Worldcoin), 암호를 사용하여 사용자가 눈을 스캔하도록 강요하는 생물학적 기반 프로젝트, 그는 그러한 프로젝트가 우주 기본 소득 (UBI)의 기초를 형성 할 수 있다는 아이디어를 거부했다.





"나는 그러한 토큰이 사람의 생계를 지불하기에 충분히 가치가 있다고 기대하지 않는다"고 그는 솔직히 말했으며 "미니 UBI가 해결하는 현실적인 문제는 사람들이 몇 가지 기본적인 온라인 거래와 온라인 구매를 할 수있는 충분한 양의 암호 화폐에 액세스 할 수 있다는 것입니다."





안전한 디지털 ID를 재정적 또는 인도적 지원 (UBI, 보조금, 보조금)에 연결하는 아이디어는 지원의 기초가 있으며 많은 사람들이 ZKPs가이 아이디어를 현실로 만들 수 있다고 믿습니다. 이미 디지털 ID를 보호하기 위해 Zero-Knowledge Proofs를 활용하면서 Google은 기술을 모바일 지갑에 통합하여 모바일 장치, 앱 (예: Bumble) 및 웹 사이트를 통해 디지털 인증 API를 사용하여 연령 확인을 보장했습니다.





그래서, ZKPs를 갖춘 체인 디지털 정체성 시스템은 실제로 도움이 필요로하는 사람들에게 보다는 봇이나 사기꾼에게 증명 될 수있는 지점에 도달 할 수있는 우리의 최선의 기회입니까? 결국, ZKPs는 최소한의 특권 원칙과 일치하여 사용자가 자신의 정체성을 노출하지 않고 특정 주장을 증명 할 수 있습니다.





"ZKPs는 그 자체로 은총 총알이 아니며, 특히 공공 블록체인에서 인증을 할 때 여전히 데이터 흔적을 남깁니다."라고 Decentralized Identity Project의 공동 설립자 인 Shady El Damaty는 말합니다. Holonym "개인 상태, 링크되지 않은 주소 및 신중한 데이터 관리는 개인 정보 보호를 강화하는 데 도움이 될 수 있지만 취소를 포기하는 위험은 개인 키를 잃을 위험과 동일합니다.





"이것이 우리가 사용자의 장치가 손상되었을 때에도 사용자를위한 보안을 가정하는 2PC 모델을 설계한 이유입니다."라고 Nanak Nihal Singh Khalsa 공동 설립자는 추가합니다. "이것은 사용자가 자금을 청구하거나 거래를 제출하기 위해 여러 개의 독립적 인 방법으로 자신의 신원을 인증해야한다는 것을 의미합니다."





Crypto Rails를 사용하여 스트리밍 지원



Holonym은 세계에 다른 접근 방식을 취하고 있으며, 이론적으로 두 가지를 결합하는 대신에 기존 지원을 정체성과 연결하는 데 사용될 수 있습니다. „여기에 이미 존재하는 인도적 지원 네트워크가 있으므로 왜 UBI를 마케팅 도구로 사용하여 토큰의 유용성이나 평가를 정당화하지 않는가?”라고 El Damaty는 묻습니다.





Singh Khalsa는 "토큰 기반 UBI 모델은 실제 세계와 가장 필요한 기본 수준의 지원을 필요로하는 사람들과 접촉하지 않습니다."그는 말합니다.토큰 가격이 변동적 인 것과 마찬가지로 매일 가격 변동에 따라 구입할 수있는 것을 변화시키는 것처럼 그러한 자산의 가치는 의미있는 유틸리티 또는 수요없이 감소하는 경향이 있습니다.







"다른 문제는 UBI 토큰이 퇴각되고 현금으로 교환되어야하며 토큰을 가장 필요로하는 사람들은 퇴각에 큰 어려움을 겪을 가능성이 있으며, 그렇지 않으면 그렇게하기 위해 큰 수수료를 지불해야합니다."라고 El Damaty는 말합니다.







홀로니즘 » 인간 - 기술 이 프레임워크는 기존의 인도주의 지원이 암호화 철도에서보다 효율적으로 실행되도록 허용합니다 : 지원받는 사람들은 소셜 계정 (WhatsApp, Facebook)에서 디지털 지갑을 만들고 간단한 생물학적 데이터로 보호하고 스테이블 코인 형태로 지불을 직접받을 수 있습니다. human.tech는 또한 도움 프로그램이 영향의 증거를 측정하고 거짓 주장을 줄이기 위해 신원 증거를 요청할 수있게하고 Holonym은 사용자를위한 수수료를 낮추기 위해 지역 오프 램프와 파트너십을 맺습니다.









Buterin의 하나의 사람 - 하나의 ID에 대한 비판은 하나의 ZK-ID 시스템이 시장을 지배한다면,이 모델로의 회귀는 신호 이름을 훼손하고 강제 위험을 증가시킬 것이라는 그의 믿음에서 비롯됩니다. Singh Khalsa는 특히이 관점을 감사하며, "한 사람 - 하나의 ID의 설계는 일반적으로 벽화 된 정원에 정체성의 가치를 제어하거나 캡처하려는 중앙화 된 시스템의 목표를 제공합니다."







즉, 사용자는 하나의 정체성에 잠겨 있지 않고 여러 개의 정체성을 생성 할 수있을 때 더 많은 자유와 유연성을 누릴 수 있습니다. "ZKPs는 사용자를 염두에두고 잘 설계되면 여러 정체성을 생성하는 데 사용할 수 있습니다."라고 El Damaty는 말합니다. " revocation, control over privately linked addresses, and private addresses can all extend the pluralism of ZKPs."







Buterin의 경고는 ZK 포장 된 정체성에 대한 논쟁과 특히 개인 정보 보호와 보안과 관련된 배포에 대한 적용 가능성에 관한 논쟁을 일으켰습니다.이 논쟁이 계속 될 것으로 예상하고, World와 같은 토큰 기반 UBIs에 대한 대안 접근 방식을 계속해서 그들의 경우를 설명하십시오.





이 저자는 비즈니스 블로그 프로그램을 통해 출판하는 독립적 인 기여자입니다.HackerNoon은 품질에 대한 보고서를 검토했지만 여기에 포함된 주장은 저자의 것입니다. #DYO

