Solana는 고성능 블록체인의 얼굴이되었지만 Dogecoin은 가장 오래된 커뮤니티 주도 토큰 중 하나로서의 메메 상태를 계속 유지하고 있습니다.그러나 인기가 있음에도 불구하고 AI 주도 분석은 2025 년에 진정한 고성장을위한 기회보다 방해 역할을 할 수 있다고 제안합니다. 진정한 블록체인 유틸리티와 미메 문화를 결합하는 프로젝트, 지속적인 사전 판매 성공, 레이어 2 기술 및 폭발적인 커뮤니티 성장으로 LILPEPE는 다음 100x 실행을 지켜볼 수있는 동전이 될 수 있습니다. 리틀 페페 (Lilpe) Dogecoin (DOGE): Legacy Meme Power but Limited Upside Dogecoin (DOGE) : 전통적인 메메 파워, 그러나 제한된 상승 Dogecoin은 상당한 시장 자본화와 헌신적 인 커뮤니티를 자랑합니다. 모든 Bull Run에서, 그것의 미친 브랜드 및 Elon Musk 스폰서가 그것을 현재로 유지했습니다. DOGE의 크기는 투자 잠재력을 제한합니다. 그것은 150 억 토큰의 순환 공급으로 인해 가격에 영향을 미치기 위해 수십억 달러의 새로운 흐름이 필요합니다. 이것은 DOGE를 징수적 인 투자자들에게 덜 매력적으로 만듭니다. AI 연구는 강력한 이야기와 유틸리티를 가진 새로운 meme 프로젝트가 2025 년에 그것을 뛰어넘을 것이라고 제안합니다. Solana (SOL): Strong Fundamentals but Slowing Growth Solana (SOL): 강한 기초, 그러나 느린 성장 Solana는 DeFi, NFT 및 BONK 및 WIF와 같은 meme 동전을위한 선택 블록체인입니다. SOL이 다음 번에 가격을 두 배 또는 세 배로 늘리더라도, 그것은 여전히 낮은 캡 토큰에 비해 제한적인 상승을 제공 할 것입니다.AI 예측은 제도적 인 채택이 Solana가 장기적인 플레이어로 남아있을 수 있음을 보여줍니다; 그러나 "큰 이익"을 추구하는 소매 투자자에게는 LILPEPE와 같은 작고 혁신적인 프로젝트가 훨씬 더 매력적인 기회를 제공합니다. Little Pepe (LILPEPE): The Meme Energy Driving Huge Potential Little Pepe (LILPEPE): 거대한 잠재력을 운전하는 메메 에너지 Solana 또는 Dogecoin과 달리, Little Pepe는 meme 문화와 블록체인 혁신의 본질을 포착하기위한 새로운 힘으로 등장하고 있습니다.이 레이어 2 블록체인은 저렴한 수수료, 빠른 거래, 그리고 meme 친화적 인 생태계를 가지고 있습니다. LILPEPE의 확장 가능한 블록체인 솔루션은 meme 문화의 코미디 및 바이러스 잠재력과 결합하여 그것을 분리합니다. 프리셀은 이미 그 진동을 증명했습니다. 단계 12는 잠재력에 대한 투자자 신뢰를 신속하게 판매하고 26.2 백만 달러를 상승시켰으며 프로젝트는 현재 $0.0022의 단계에 있습니다. 초기 사전 판매 가격보다 더 많이. 16.08 억 토큰이 판매되었으며 Co Why AI Favours LILPEPE Over SOL and DOGE 왜 AI는 태양과 개보다 LILPEPE를 선호합니까? AI가 주도하는 예측은 Little Pepe가 2025 년에 Solana와 Dogecoin 모두를 뛰어넘을 수있는 몇 가지 이유를 강조합니다. 0.01 달러 이하의 낮은 입장 가격은 투자자에게 엄청난 상승 잠재력을 제공합니다. 확장성과 유틸리티는 meme 프로젝트에 전념하는 Layer 2 블록체인입니다. 판매 전동력은 26 백만 달러 이상을 모았으며 수요는 각 단계에서 계속 증가하고 있습니다. CoinMarketCap 목록 및 CertiK 감사 덕분에 보안 및 합법성. 추측적인 3 억 달러의 시장 자금으로 LILPEPE 토큰은 현재 사전 판매 가격의 100 배 이상의 수익을 가져올 수 있습니다.이 시나리오는 2025 년에 상당한 이익을 추구하는 사람들을위한 가장 매력적인 meme 동전 중 하나로 자리 잡습니다. Conclusion: The Real Play for 2025 Gains 결론 : The Real Play for 2025 이익 AI 모델은 Little Pepe (LILPEPE)가 사전 판매 성공, 강력한 도로지도 및 유틸리티 및 메미 문화의 독특한 조합 덕분에 폭발적인 성장을 위해 잘 위치하고 있다고 제안합니다. 다음 큰 이익 기회를 찾는 투자자들을 위해 LILPEPE는 측면 베팅과 같지 않으며 주요 이벤트처럼 보입니다. . 리틀피페.com For more information about Little Pepe (LILPEPE) visit the links below: Website: https://littlepepe.com https://littlepepe.com Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf 에 대한 정보 https://littlepepe.com/whitepaper.pdf 에 대한 정보 Telegram: HTTPS://t.me/마을에 위치 HTTPS://t.me/마을에 위치 Twitter/X: HTTPS://x.com/이미지 HTTPS://x.com/이미지 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Kashvi Pandey에 의해 출시로 배포되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Kashvi Pandey에 의해 출시로 배포되었습니다.