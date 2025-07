Shheikh.io, Blockchain-Backed Real-World Asset Investments를 위한 SHHEIKH 토큰 사전 판매를 시작합니다.

Zurich, 스위스, 6월 30일, 2025/Chainwire/-- 샤오미.io 두바이, 리스본, 로마 및 발리의 재산을 포함한 실제 세계 고급 자산에 대한 토큰화 플랫폼을 소개하고 고급 차량 및 농장.

SHHEIKH 실제 세계 자산 소유권을 허용하는 AI-동성 재산 정보에 의해 구동되는 세계 최초의 Ethereum 기반 토큰은 오늘 제한된 기간의 사전 판매를 시작합니다.

샤오미.io AI-powered Web3 플랫폼은 럭셔리 부동산 및 기타 높은 가치 자산의 부분 소유를위한 시장 출시를 발표했습니다.The platform aims to facilitate access to tokenized real-world assets through blockchain-based infrastructure.

“우리는 부의 장벽을 제거하고 프리미엄 시장에 대한 접근을 열고 있습니다.”라고 Shheikh.io 팀은 말했습니다. “럭셔리 소유권은 더 이상 상위 1 %를위한 것이 아니라 99%를위한 투자 기회가되고 있습니다.”

출시는 토큰화된 실제 자산에 대한 분산화된 액세스를 지원하도록 설계된 플랫폼의 도입을 표시합니다.사용자가 디지털 노마드가 임대 수익을 내고 있거나 빌라 단독을 지배하는 DeFi 고래이든, SHHEIKH는 당신을 지휘합니다.

단지 $ 100의 최소 입력 포인트로 사용자는 이제 하이 엔드 부동산, 컬렉션 차량, 미술 및 더 많은 것에 투자 할 수 있으며 모든 것이 실제 자산과 블록체인 자동화에 의해 지원됩니다.

예측적인 수익률 점수 및 자동 KYC/AML을 활용함으로써, SHHEIKH 글로벌 부동산 투자에 대한 장벽을 깨고 모든 암호화폐 애호가에게 럭셔리 자산을 이용할 수 있도록합니다.

블록체인 기반 토큰화를 사용하여 Shheikh.io는 사용자가 블록체인 기반 소유권, AI 기반 거래 및 포괄적이고 국경없는 재산 경제를 가능하게함으로써 글로벌 고급 부동산 (지산, 자동차, 희귀 예술 작품 등)을 투자하고 소유 할 수 있습니다. SHHEIKH Phase 1에서 $0.0027 USDT로 구입할 수 있습니다.

각 SHHEIKH 토큰 (ERC-20)은 물리적 자산에 대한 검증 된 점유율을 나타내며 소유자에게 임대 또는 자본 가치를 통해 자동으로 배포되는 수동적 소득에 대한 권리를 부여합니다.

Forbes와 Cointelegraph에 따르면, 토큰화된 실제 자산 (RWA) 시장은 2025 년에 260 % 이상 증가했으며 6 월 중순까지 총 가치가 23.9 억 달러에 도달했습니다. BCG의 분석가들은 RWA 시장은 2030 년까지 16 억 달러로 성장할 수 있다고 추정합니다.

이 플랫폼은 자산 성과와 위험을 실시간으로 분석하고, 미래 수익률과 시장 가치를 예측하고, 매크로경제 신호를 기반으로 포트폴리오를 재균형화하고, 수익을 stablecoins 또는 ETH로 자동으로 분배합니다.

SHHEIKH 전망 :

● 총 공급량 : 50 억 달러 10,000,000,000 SHHEIKH 사전 판매 (20 %)

● ICO 가격 시작: $0.0027

● 허용되는 통화: ETH, USDT, BNB

● 최소 투자: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● 보너스 및 추천: 사용자는 각 거래에 대해 추가적인 5% 보너스 및 5% 추천 보상을 얻을 수 있습니다.

● 자산 : 모든 종류의 부동산 - 빌라, 상업 공간 또는 창고 - 고급 자동차, 상업용 함대 및 승객 운송을 포함한 차량에 이르기까지.

● 지불: 분기, stablecoins 또는 ETH

SHHEIKH 생태계 :

● SHHEIKH No-Code Builder: 직관적 인 UI를 통해 몇 분 안에 모든 속성을 토큰화 – Solidity 코딩이 필요하지 않습니다.

SHHEIKH DeFi: 암호화폐 거래를위한 강력한 분산 솔루션으로 사용자가 여러 네트워크에서 암호화를 쉽게 교환 할 수 있습니다.

● SHHEIKH 부동산 : SHHEIKH와 함께 부동산에 투자하여 실제 부동산을 공동 소유

● SHHEIKH Returns Maximiser : 사용자가 암호화 예금에 복합 보너스를 얻을 수있는 다중 체인 AI-powered return optimizer.

SHHEIKH Apart Key 특징

AI-Powered Analytics: 기계 학습 모델은 임대 수익률, 자산 평가 및 위험 점수를 예측하므로 자신감 있게 투자할 수 있습니다.

AI-Powered Portfolio Optimizer: 동적 자산 할당, 예측 자산 분석, 자산 평가 예측 및 위험 점수를 지원하는 AI-assisted portfolio optimization

● AI-Powered Investment: 플랫폼은 AI를 투자 인프라의 기초 구성 요소로 통합하여 토큰화 된 부동산 경제에 더 지능적이고 데이터 기반 참여를 가능하게합니다.

● NFT-Backed Property Acts: 각 SHHEIKH 토큰은 귀하의 법적 행동을 나타내는 체인 NFT에 링크합니다.

● DAO-Governed Syndicates: Pool SHH는 해변 리조트에서 모듈형 주택에 이르기까지 프리미엄 부동산에 공동 투자합니다.

● 멀티 체인 비전: 오늘 Ethereum에 출시 - 레이어-2 및 크로스 체인 확장 도로지도에.

보안 및 규정 준수:

● 15+ 관할권에서 KYC/AML

● MetaMask, Trust Wallet 및 Ledger와 호환

● Non-custodial 아키텍처는 사용자 제어를 보장합니다

Shheikh.io는 글로벌 접근성에 전념하며, 전통적으로 고급 투자 기회에서 제외된 라틴 아메리카, 아프리카, 동남 아시아 및 동유럽 지역의 사용자에게 특별한 초점을 맞추고 있습니다.

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

Shheikh.io에 대한 정보

Shheikh.io 블록체인, 인공 지능 및 부분 소유권을 결합함으로써, 회사는 글로벌 투자자들이 프리미엄 부동산, 차량 및 미술에서 수익을 창출할 수 있도록하여 기관 자본을 필요로하지 않고도.

사용자는 RWA에 가입하여 SHHEIKH를 소유할 수 있습니다:

방문하기 https://www.shheikh.io

Whitepaper 읽기

이메일: [email protected]

[email protected]

사우디아라비아

[email protected] 에 대한 정보

이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다.

