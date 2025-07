Oasis Protocol Foundation, AI 앱을 위한 ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework

**Cayman Islands, Grand Cayman, 2025년 7월 2일/Chainwire/--**Oasis Protocol Foundation Launches ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework Powering AI Applications

“신뢰할 수 없는 AWS”로 자리 잡은 ROFL은 개발자가 Trusted Execution Environments (TEEs)를 활용함으로써 개인 정보를 보호하는 소비자 및 금융 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 해줍니다.

오아시스 프로토콜 재단 AI 중심의 Oasis Layer 1 블록체인의 관리자는 개발자가 블록체인 수준의 신뢰, 검증 및 개인 정보 보호를 유지하면서 복잡한 계산을 실행할 수 있도록 설계된 변형적인 새로운 프레임워크 인 Runtime Offchain Logic (ROFL)의 공식 메인넷 출시를 발표했습니다.

ROFL은 Web3에서 중요한 격차를 완화합니다: AI 모델 훈련, 추론 및 데이터 분석과 같은 집중적 인 워크로드를 실행하는 방법은 분산 또는 신뢰를 희생하지 않고 ROFL을 사용하면 개발자가 보안 앵글라브 내에서 자원 집중적 인 작업을 실행하고 결과를 암호화적으로 검증하고 체인에있는 스마트 계약에 다시 연결하여 AI 및 블록체인 풍경에 걸쳐 완전히 새로운 사용 사례를 해제 할 수 있습니다.

"우리가 디지털 세계의 미래에 대해 생각할 때, 소비자는 무엇보다도 편리함과 사용의 쉬운 가치를 유지할 것입니다."라고 Oasis Protocol Foundation의 공동 설립자 인 Jernej Kos는 말했습니다. "이 때문에 개발자가 이미 인프라에 내장 된 개인 정보와 투명성을 갖춘 응용 프로그램을 구축하는 데 중점을 두는 것이 중요합니다.

ROFL의 초기 빌더들은 이미 가능한 것을 재정의하고 있습니다.

이미 ROFL을 기반으로 한 두 개의 뛰어난 프로젝트는 플랫폼의 유연성을 강조합니다.

프라이버시 AI 파트너 플랫폼인 Zeph는 신뢰할 수 있는 실행 환경을 통해 사용자 데이터의 기밀성을 유지하기 위해 ROFL을 사용합니다.안전 문제로 고통받는 공간에서 2023 년 인도 심리 의학 저널 (Indian Journal of Psychological Medicine)의 연구에 따르면 파트너 앱의 74%가 "중요한"또는 "높은"보안 위험을 나타냅니다.

분산된 거래 전략을위한 자율적인 AI 에이전트 WT3는 ROFL을 활용하여 완전히 개인적이고 신뢰할 수없는 키 관리 및 거래 실행을 제공합니다.이 프로젝트는 개발을 가속화하기 위해 오아시스 프로토콜 재단 (Oasis Protocol Foundation)에서 $100,000의 씨앗 자본으로 자금을 지원합니다.

ROFL은 게임 호스팅, MCP 서버, LLM 오라클, 가격 오라클, AI-powered chatbots 등 다양한 미래 제품을 지원하도록 설계되었습니다.

ROFL: AI 애플리케이션을 위한 “신뢰할 수 없는 AWS”

ROFL을 구별하는 것은 Oasis TEE(Trusted Execution Environment) 클라우드와의 통합이며, 개발자에게 완전한 엔드-to-엔드 TEE-as-a-Service를 제공하는 강력한 인프라입니다.이로 인해 ROFL은 AI 애플리케이션에 대한 “신뢰할 수없는 AWS”로, 개발자가 내장된 개인 정보 보호, 신뢰 및 확장성을 갖춘 강력한 서비스를 배포할 수 있는 백 라벨 컴퓨팅 레이어입니다.

블록체인의 무결성을 오프 체인 컴퓨팅의 처리 능력과 결합함으로써 ROFL은 오늘날 가장 큰 기술 문제 중 두 가지에 대한 획기적인 솔루션을 제공합니다 : 블록체인 생태계의 제한된 응용 층과 AI의 널리 퍼진 신뢰 문제.

건축가는 ROFL을 사용하는 방법을 탐구하기 시작할 수 있습니다.Builders can start exploring how to leverage ROFL at the Oasis.net / 로플 데크 .

오아시스 프로토콜 재단 Oasis Protocol Foundation

Oasis Protocol Foundation Oasis Network, Privacy, Scalability, and Versatility에 초점을 맞춘 Layer 1 블록체인 플랫폼입니다. 그것은 첫 번째 생산 준비가 된 기밀 EVM (Ethereum Virtual Machine), Sapphire를 제공하여 개인 정보 보호를위한 스마트 계약 및 분산 응용 프로그램을 가능하게합니다.

