Nexustorage, Minerva, JobTab : 주간의 HackerNoon 스타트업을 만나보세요

모두들 인사드립니다!

또 다른 HackerNoon Startups of the Week 기능에 오신 것을 환영합니다. 매주 HackerNoon 팀은 우리 회사의 뛰어난 기업을 강조합니다.Startups of the Year 데이터베이스, 모두 그들의 산업 및 지역에서 최고 성과자로 꼽힌다.

이번 주, 우리는 세 가지 흥미 진진한 스타트업에 빛을 비추고 있습니다.미네르바,Nexustorage그리고일자리.

오늘 당신의 스타트업의 이야기를 공유하십시오!

Share Your Startup's Story Today!

주간의 스타트업을 만나보세요.

만나기NexustorageWellington, 뉴질랜드

Industry:비즈니스 정보

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.그것은 자동으로 실시간 사용을 기반으로 계층을 통해 데이터를 배치합니다 - 하위 파일 수준으로 - 더 낮은 비용으로 최고 성능을 제공합니다.By built-in SmartProtect, Nexustorage는 또한 클라우드 기반 복사본을 생성하여 데이터를 보호하여 추가적인 계층화 또는 아카이브 도구없이 손실의 위험을 줄입니다.

만나기미네르바델리, 인도

Industry:교육 및 컨설팅

미네르바helps financial institutions fight money laundering at scale.위험 평가를 위해 특별히 구축된 Minerva는 수십억 개의 데이터 포인트를 활용하고 실시간 기계 학습을 사용하여 각 고객의 스마트하고 컨텍스트가 풍부한 프로필을 구축합니다.

만나기일자리Brisbane, 호주

Industry:소프트웨어 개발

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.명확성과 신뢰를 기반으로 한 고용 플랫폼으로서 JobTab는 각 직업 목록에는 임금 범위, 주요 요구 사항, 혜택 및 고용 과정의 분해와 같은 의미있는 정보가 포함되어 있음을 보장합니다.

처음부터 투명함으로써 JobTab는 고용주가 자격을 갖춘 후보자뿐만 아니라 회사의 가치와 목표와 일치하는 후보자를 유치하는 데 도움이됩니다.

HackerNoon의 Startups of the Week에 소개되기를 원하십니까?

비즈니스 블로그 프로그램을 통해 스타트업의 이야기를 공유하십시오!

HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램그것은 하나의많은 방법들이 프로그램은 기업이 HackerNoon에 직접 콘텐츠를 게시하여 브랜드 인식을 높이고 SEO 권한을 구축하여 우리를 활용할 수 있도록합니다.

Here's what you get:

귀하의 웹 사이트에 대한 백 링크 (예, CTA 포함)

귀하의 로고, intro, call-to-action 및 social를 포함하는 개인화된 Tech Company News Page

당신의 이야기를 빛나게 만드는 완전한 편집 지원

HackerNoon 및 소셜 미디어 프로모션에 대한 다수의 영구 배치

스토리를 오디오 형식으로 변환하고 오디오 RSS 피드를 통해 배포

글로벌 도달을 위한 12개 언어로의 자동 번역

귀하의 브랜드는 또한 캐논 링크를 통해 도메인 권한과 SEO를 얻고 이야기는 더 나은 유기적 발견성을 위해 8 개의 다른 관련 키워드 / 태그 페이지에 배포됩니다.

오늘 당신의 스타트업의 이야기를 공유하십시오!

Share Your Startup's Story Today!