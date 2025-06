Chaindots, Sorintellis 및 WISE.MARKET : 주간의 HackerNoon 스타트업을 만나보세요.

안녕하세요 해커들!

매주 HackerNoon 팀은 우리의 스타트업 목록을 강조합니다.Startups of the Year 데이터베이스이 스타트업은 각각의 범주 또는 지역에서 최고의 기업 중 하나로 선정되었습니다.

이번에 우리는 3 개의 위대한 스타트업을 소개하는 것을 자랑스럽게 생각합니다 :체인,소리치기그리고현명한 마켓.





이번 주의 스타트업을 만나보세요!

기업을위한 위험 관리는 매우 중요하지만 종종 무시됩니다; Chaindots는 그것을 바꾸기 위해 여기에 있습니다.그들은 당신이 당신의 due diligence를 수행하고 있는지 확인하기 위해 많은 제품을 가지고 있습니다.Client Enhanced Due Diligence와 같은 제품은 당신에게 높은 위험 고객에 대해 더 자세히 살펴 줍니다., 그리고 당신이 글로벌 비즈니스 고객을 검증 할 수있는 Know Your Business 제품.





Chaindots는 후보로 선정되었습니다.소프트웨어 개발,IT 서비스그리고WEB 개발범주, 그리고 첫 번째 장소에 도달델라웨어, US그리고 지역.





AI는 많은 좋은 사용 사례를 가지고 있지만 많은 사람들이 알지 못하는 사용 사례 중 하나는 제약 산업에 있으며 Sorintellis와 같은 회사는 AI를 사용하여 고객이 더 나은 제약 포트폴리오 관리를 돕고 있습니다.





Sorintellis는 후보로 선정되었습니다.바이오기술,연구그리고건강 기술분류 및 올해의 스타트업으로 왕관되었습니다Montreal, Quebec, 캐나다.





비즈니스를위한 공급망은 파악하기 어려울 수 있지만 Wise Market의 AI-powered next-generation 플랫폼은 그들을 중앙화함으로써 그것을 바꿀 수 있습니다.It helps you shorten your management time, cut your costs, and gives you easy access to manufacturers.





현명한 시장은 올해의 스타트업이었습니다.Delaware City, 미국지역, 그리고 그것은 또한 후보로 선정되었습니다메시징 & 커뮤니케이션,IT 서비스그리고블로깅분류로





