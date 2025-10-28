AI Hype에 먹이를 먹는 것을 멈추자

기술 회사가 AI와 변화, 혁신 및 특별한 성장을 촉진 할 수있는 능력에 대한 거대한 히프 덕분에 마음을 사로 잡는 평가를 달성 할 수있는 시대에, 아마도 AI가 실제로 그것이 주장되는 모든 것인지 평가 할 시간입니다. 기술 거인들이 자신을 위해 부를 무시하는 것에 대한 탐욕, 심지어 훨씬 더 나은 삶의 꿈을 수십억 명의 일반 사람들에게 판매하는 동안, 그것은 소위 AI 혁명을 정의하는 것입니다. 고대부터 다른 기술은 실제로 달성 한 것을 보여주는 것이 거의 없습니다. 단지 기술이 비교할 수없는 효율성으로 무언가를 할 것을 약속하기 때문에 반드시 인류를 위해 더 나은 것을 만드는 것은 아닙니다. 산업 혁명 이후 인간이 만든 모든 물질적 진전은 환경 손상과 식물과 동물 거주지의 상당한 손실의 형태로 상당한 비용으로 왔습니다. 이 기술 회사들은 21 세기의 미국 과일 회사의 동등자가되기 위하여 훌륭한 길을 가고 있으며, 네오 식민지주의 노동 관행으로 과테말라를 괴롭히고 심지어는 전 세계 정부, 미국을 포함하여이 회사가 부당한 무역 관행을 제한하고 억제하기위한 조치로, 구글, 메타, 마이크로소프트와 같은 기술 베메트가 제기하는 위협은 보편적으로 인식되고 있습니다.이 회사들은 새로운 AI 기술을 배포하고 동전화 할 때 다른 사람들을 포함하여 진정한 가치를 제공하는지 확인하는 것이 중요합니다. 의사, 언론인, 기술 전문가, 조종사, 교사, 그리고 오늘날 존재하는 AI 기술에 주로 의존한다면 지옥이 지불 할 것입니다. 가장 기본적인 반복적 인 작업의 경우를 제외하고는 사람들을 대체하기 위해 혼자 남겨 두면 AI는 현재와 예측 가능한 미래에 너무 어리석어서 가치있는 무언가를 달성하거나 성취 할 수 있기 때문에 단순히 인간을 독립적으로 채우기 위해 관리하지 않고 남아있을 수 없습니다. 이것들은 현재 마법사의 작은 트릭과 연기와 거울 속임수보다 우수하지 않습니다. 그들은 일단 에이전트 AI 기능이 달성되면 이것이 가능할 수 있다고 말합니다. 그러나 그것이 일어나지 않을 수도 있습니다. 또는 일어나면 그로부터 수년이 걸릴 수 있습니다. 그래서 그 사이에 AI의 점점 더 많은 채택으로 인해 직업 손실에 대해 걱정하지 마십시오. 우리는 AI가 그러한 두려움을 정당화하기 위해 사용자에게 충분한 신뢰를 불러 일으켰다는 것을 알게 될 것입니다. 기술로서의 AI가 작업 부하를 완화하고 가능한 한 작업을 효율적으로 만드는 능력을 활용해서는 안되는 것은 누구의 경우가 아닙니다.그러나 그것에 대한 눈먼 믿음을 회복하고 그것에 호사나를 노래하는 것은 선도적 인 기술 회사의 미친 평가를 높이는 것 외에는 아무것도하지 않습니다.많은 사람들이 글로벌 주식 시장의 불가피한 대규모 붕괴로 이어질 것이라고 말합니다.기술은 현재 제공하고 앞으로 몇 년 동안 합리적이고 평등한 방식으로 제공 할 수있는 것에 대해 평가해야합니다. \n \n 이미지 출처의 특징입니다. 이미지 출처의 특징입니다.