새로운 역사

운전 에너지 효율성 : Saatwik Gilakattula의 디지털 공장이 유틸리티 운영을 어떻게 변화시켰는지

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - 운전 에너지 효율성 : Saatwik Gilakattula의 디지털 공장이 유틸리티 운영을 어떻게 변화시켰는지
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories더 알아보기

코멘트

avatar

태그 걸기

tech-stories#digital-factory-innovation#saatwik-gilakattula#energy-efficiency-technology#microsoft-azure-architecture#utility-peak-load-reduction#demand-side-management#digital-factory-platform#good-company

이 기사는 다음에서 발표되었습니다.

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories