교육 바이트 : 비잔틴 장군의 암호화 문제 - 또는 우리 사이에 배신자가 있습니다.

당신은 우리 중에서 연주 한 적이 있습니까? 또는 적어도 그것에 대해 들어 본 적이 있습니까? 여러 우주 비행사가 같은 우주선에있는이 게임이지만 배신자가 그들을 방해하고 살해하고 있으며, 그들은 그것이 누구인지 발견하고 배에서 그들을 쫓아내야합니다.





당신은 우주선에있는 모든 승무원 (그리고 아마도 일부 사기꾼)이며, 긴급 버튼을 누르고 의심 스러운 플레이어를 쫓아낼지 여부를 함께 결정해야합니다.당신은 단지 서로 메시지를 보낼 수 있습니다 - 음성 채팅이없는, 게임 내 채팅 만.더 많은 플레이어가 거짓말을하거나 혼란에 빠지면 전체 그룹이 무엇을해야하는지에 대해 결코 동의하지 않을 수 있습니다 - 또는 더 나쁜, 잘못된 사람을 쫓아낼 수 있습니다.





This is basically the Byzantine Generals 문제 : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messages좋은 장군들은 조정하고 전투를 이기고 싶어하지만, 그들은 누구를 신뢰할 수 있는지 모른다, 그리고 그들은 모두 서로 직접 대화를 할 수 없다.





분산 시스템의 세계에서, 동일한 문제는 발생할 때 컴퓨터 ( 노드 ) 동일한 트랜잭션 목록에 동의하려고합니다. 일부 컴퓨터가 거짓말을하거나 잘못되면 (사기꾼과 마찬가지로), 모든 정직한 노드가 동의하는 데 도움이되는 시스템이 필요합니다.이것은 비잔틴 오류로도 알려져 있으며, 따라서 암호화 네트워크와 같은 분산 시스템은 올바르게 작동하려면 비잔틴 오류 관용 (BFT)이 있어야합니다.

BFT in Crypto 네트워크





BFT는 암호 네트워크가 네트워크의 일부 컴퓨터가 부정직하게 행동하거나 실패할 때조차도 신뢰할 수 있도록 도와주는 핵심 개념입니다.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT는 이러한 문제에도 불구하고 여전히 공유 합의에 도달할 수있는 시스템의 능력이며, 모두가 같은 결과를 신뢰할 수 있도록합니다.





BFT가 없으면 나쁜 일이 일어날 수 있습니다. 가장 유명한 문제 중 하나는 이중 지출이라고 불리는 경우 - 누군가가 동일한 디지털 동전을 한 번 이상 사용하려고 할 때. 예를 들어, 동일한 토큰을 동시에 두 사람에게 보내는 것을 상상해보십시오. 네트워크가 어느 지불이 먼저 왔는지에 대해 합의 할 수 없다면 시스템이 파괴됩니다.





사실, 이중 지출 문제는 분산 된 돈이 더 일찍 출발하지 않았던 주요 이유입니다. 사토시 나카모토 그것은 Bitcoin의 합의 시스템이 중앙 권한을 필요로하지 않고 극복하도록 설계된 도전으로 인해 Bitcoin의 원래 백서에서 직접 언급되었습니다.





합의 메커니즘





암호화 네트워크에서 합의 메커니즘은 노드 그룹이 실제로 일어난 일에 동의 할 수있는 도구입니다 - 누가 누구에게 돈을 보냈는지와 언제 - 심지어 일부 노드가 실패하거나 천천히 행동하거나 사기하려고 할 때조차도.이 메커니즘은 블록체인 및 DAG 시스템의 중심입니다.이 메커니즘은 모든 사람들이 레지던트의 동일한 버전을 볼 수 있도록합니다.





예를 들어, 비트코인은 Proof of Work (PoW)를 사용합니다.이 방법은 컴퓨터가 복잡한 퍼즐을 해결하여 체인에 새로운 블록을 추가하도록 요청하며, 강력한 컴퓨터는 첫 번째로 그것을 해결하기 위해 경쟁합니다.더 많은 블록이 거래 위에 추가되면 누군가가 역사를 다시 쓸 가능성이 적을수록 - 퍼즐을 다시 해결하는 데 필요한 큰 자원 때문에 - 그러나 100 % 확실성은 결코 없습니다. 확률적 최종 빠르고 확실한 확인을 기대하는 사람들에게, 특히 대형 지불에 대해 조금 불편할 수 있습니다.









대조적으로, 교환 , DAG (Directed Acyclic Graph)에 구축되어 다른 방법을 사용합니다.Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by 주문 공급자 .그들은 신뢰할 수있는 공공 노드이며 거래는 다른 거래의 혼란에 질서를 가져 오는 앵커로 작용합니다.





그들의 행동은 결정적인 최종성으로 이어집니다 – 거래가 DAG에서 안정적이면 최종적이며 취소할 수 없습니다. 접근을 통제하거나 서로 합의하는 광부 또는 "확인자"가 없습니다. 모든 종류의 투표 또는 권력 경쟁을 거부하는이 접근 방식은 훨씬 더 나은 분산 및 검열 저항을 제공합니다.이 디자인 덕분에 Obyte는 에너지 굶주린 광산이나 중앙 중개인을 필요로하지 않고도 합의를 달성합니다.





Freepik의 Vector Image