Mab.io vs. Monday, ClickUp, និង Asana: គោលបំណងផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងគម្រោង

The Theme Park Problem ការបើកចំហយ៉ាងហោចណាស់ និងអ្នកអាចត្រូវបានអរគុណដោយការអរគុណថាអ្នកបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ Disneyland ដោយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ។ មានប្លាស្ទិចស្រស់ស្អាត, ប្លាស្ទិចដែលអាចកែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី App ឧបករណ៍ថ្មីរបស់ PM បានក្លាយជាមតិអំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជាច្រើនអំពីការបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេមិនបានគ្រប់គ្រងគម្រោង។ វាគឺជាការ Gamification បានជួបប្រទះជាមួយការបណ្តុះបណ្តាល, ការហ្គីឌីឌីដែលមិនគួរឱ្យដឹងទេទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់បានឈ្នះជាមួយ។ នេះគឺជាស្ថានភាពនៃថ្ងៃសុក្រ, ClickUp, និង Asana ។ ពួកគេគឺធំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូល លក្ខណៈពិសេស ហើយបន្ទាប់មកមាន Mab.io ដែលមានគោលបំណងមួយគត់ផ្សេងទៀត។ The Flexibility Pitch លក្ខណៈពិសេសនៃការលក់សម្រាប់កម្មវិធី PM ជាច្រើនគឺដូច្នេះ: "យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការសុវត្ថិភាពយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការរចនាដំណើរការការងាររបស់អ្នក។" អ្នកអាចបង្កើតស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចបង្កើត roles មិនមានកំណត់។ អ្នកអាចបង្កើត dashboards ដែលរក្សាទុក dashboards របស់អ្នក។ និងជាលើកដំបូង, នេះមានអារម្មណ៍ជាការអនុញ្ញាត។ តើអ្នកមិនចង់កំណត់ឧបករណ៍ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេដូច្នេះទេ? វាគឺជាការដូចជាអ្នកបាននិយាយថាតើអ្នកអាចបង្កើតឧទ្យានគំនិតរបស់អ្នក: អ្នកទទួលបានដើម្បីកំណត់កន្លែងដែល rollercoasters ទៅ, កម្រិតខ្ពស់នៃការធ្វើដំណើរ, និងប្រសិនបើកញ្ចក់កញ្ចក់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងតម្លៃហ័ស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមនុស្សជាច្រើនមិនមានជំនាញក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធឧទ្យានគំនូរជីវចលហើយប៉ុណ្ណោះពួកគេមានអ្វីដែលអាចធ្វើបានល្អជាងការរចនាសម្ព័ន្ធមួយពីមូលដ្ឋានមុនពេលចាប់ផ្តើមការងាររបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះអ្វីដែលបានក្លាយជាការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគឺជាការដែលក្រុមហ៊ុនដំណើរការថ្ងៃសប្តាហ៍ដំណើរការជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ ពួកគេត្រូវបានជួញដូរអំពីអ្វីដែល “នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ” អាចមកមុនពេល “ការធ្វើ” ឬប្រសិនបើ “ការពិនិត្យឡើងវិញ” គឺផ្សេងគ្នានៅពី “ការអនុញ្ញាត” ។ ពួកគេត្រូវបានកំណត់បុគ្គលិកមួយដើម្បីជា “គំនិតរចនាសម្ព័ន្ធ” ដែលជាកំណត់ការងារពិតប្រាកដដែលបុគ្គលិកបានដាក់នៅលើ LinkedIn នៅពេលនេះប៉ុន្តែវាជាការពិតប្រាកដតែជាវិធីសាស្រ្តល្អប្រសើរតែដើម្បីនិយាយថា “ឧបករណ៍ Wrangler” ។ ឧបករណ៍នេះបានក្លាយជាគម្រោង។ Monday, ClickUp, and Asana in Brief សូមអរគុណយ៉ាងណាក៏ដោយឧបករណ៍ទាំងនេះធ្វើការ។ លាននាក់ប្រើពួកគេទេប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់បានមកជាមួយគំនិតគ្នានៃលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួន។ Monday.com: នេះជាការរីករាយស្រួលនិងស្រស់ស្អាត។ សូមអរគុណសម្បត្តិកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា “ប្រសិនបើឧបករណ៍ PM របស់ខ្ញុំគឺជាឧបករណ៍ឯកសាររបស់ខ្ញុំ, CRM របស់ខ្ញុំ, កញ្ចក់របស់ខ្ញុំ, ការផ្លាស់ប្តូរ Slack របស់ខ្ញុំ, កញ្ចក់របស់ខ្ញុំ, និងប្រហែលជាអ្នកព្យាបាលរបស់ខ្ញុំ?” - ClickUp គឺសម្រាប់អ្នក។ អរគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែមានការបាត់បង់។ Asana: The Unicorn One. វាមានអ៊ីនធឺណិតដ៏ស្រស់ស្អាត, វាមានភាពងាយស្រួល, វាមានការសរសេរ។ ប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកទទួលបានដឹងថាតើការ checking កញ្ចក់និងមើលការរចនាសម្ព័ន្ធគឺមិនដូចជាលក្ខណៈនៃការដឹកជញ្ជូន។ អ្នកអាចបាត់បង់ពួកគេទៅរចនាសម្ព័ន្ធដែលអ្នកចង់។ ដូច្នេះអ្នកអាចបាត់បង់ពួកគេទៅជាផ្នែកមួយ។ The Paradox of Flexibility ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគឺជាការល្អនៅក្នុងគំនិត។ នៅក្នុងការអនុវត្តវាមានន័យថា: 12 ដំណោះស្រាយដែលមានន័យថា “យើងមិនបានបញ្ចប់” ។ អ្នកគ្រប់គ្រងបីនៅលើការងារដូចគ្នាដែលបង្ហាញទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដ 0 ។ ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល ២ ម៉ោងអំពីអ្វីដែលយើងគិតថា “Backlog” ឬ “Ideas” ។ កុំព្យូទ័រ Slack មួយដែលមានការអនុម័តទាំងអស់គ្មានមនុស្សដែលបានអានបន្ថែមទៀត។ វាគឺជាការធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅក្នុងរថភ្លើងដែលអ្នកជឿទុកថាអ្នកជឿទុកថាអ្នកជឿទុកថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្តថាអ្នកជឿទុកចិត្ត។ ដែលនាំយើងទៅ Mab.io ។ Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io មានគោលបំណងខុសគ្នា។ វាមិនមែនជាកញ្ចក់បិទ។ វាគឺមិនមែនជាឧទ្យានគំនិត។ វាគឺមិនជាការព្យាយាមដើម្បីជាកម្មវិធីទាំងអស់របស់អ្នក។ Mab.io គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានភាពខុសគ្នាត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងខ្ញុំនៅរបស់អ្នកហើយបាននិយាយថា: "អ្នកមិនល្អក្នុងការរចនាដំណើរការការងារដូចដែលអ្នកគិតថាអ្នកគឺ។ នេះគឺជាប្រព័ន្ធ។ សូមអនុវត្តវា។" គោលបំណងរបស់គាត់គឺជាគោលបំណងរបស់គាត់។ គោលបំណងរបស់គាត់គឺជាគោលបំណងរបស់គាត់។ គោលបំណងរបស់គាត់គឺជាគោលបំណងរបស់គាត់។ ពីការរចនាឡើងដល់ការបញ្ចប់, ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយរចនាឡើងក្នុងរវាង។ សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ, សកម្មភាពមួយ។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងនេះ។ អ្នកមិនអាចជួញដូរអំពីពួកគេ។ លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ជាលើកដំបូងវាគឺជាការកាត់បន្ថយ។ ហើយវាគឺដោយសារតែវាគឺ។ ប៉ុន្តែវាគឺជាការកាត់បន្ថយផងដែរ។ ដោយសារតែប្រសិនបើអ្នកមិនចំណាយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់អ្នកទេអ្នកគ្រាន់តែ ... ធ្វើការ។ The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. ការប្រៀបធៀបគឺស្រស់ស្អាត: នៅពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាគ្មានដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាង, Mab.io បាននិយាយថាគ្មានដល់អ្វីជាច្រើន។ The Philosophy Behind It នៅទីនេះមានការបាត់បង់បន្ថែមទៀត។ ClickUp, Asana: ឧបករណ៍ទាំងនេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគឺជាអ្នកប្រសិទ្ធិភាព។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការសុវត្ថិភាពពួកគេនឹងរៀបចំពួកគេដោយមានប្រសិទ្ធិភាព។ ពួកគេគឺជាអ្នកអតិថិជននៃពិភពលោក PM ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថាមនុស្សគឺជាម៉ាស៊ីនផលិតផលដែលមិនមានការលំបាក។ Mab.io: Mab.io បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺជាមនុស្ស។ ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់, ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់, ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់អ្វី។ ពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ទំហំ, មិនមែនជាការដោយឥតគិតថ្លៃ។ វាគឺជាការផ្សេងគ្នានៃការចែកចាយរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខានរំខាន Who They’re Really For ខែ កុម្ភៈ: សម្រាប់ក្រុមដែលរីករាយជាមួយ dashboards, color, and stickers ដូចជាការធ្វើការងារពិតប្រាកដ។ ClickUp: សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលចង់បង្កើតអាកាសធាតុនៅក្នុងកម្មវិធីមួយ - ហើយមិនចង់ចំណាយសប្តាហ៍សប្តាហ៍ដើម្បីកំណត់វា។ Asana: សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជំរុញពួកគេនៅលើ។ Mab.io: សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានការបាត់បង់ថាពួកគេបានល្អក្នុងការរចនាដំណើរការ។ Digression: Complexity Is the Default នៅលើការគ្រប់គ្រងគម្រោងផលិតផលជាធម្មតាត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ វាត្រូវបានដំណើរការតាមផ្លូវដូចគ្នានេះ។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសថ្មីត្រូវបានបន្ថែម។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នានេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញ។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទាំងអស់វាត្រូវបានដំណើរការរយៈពេលជាងមុន។ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគម្រោង វាគឺជាការដូចជា ETFs ដែលធ្វើការដើម្បីរក្សាទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនេះ - វិជ្ជាជីវៈដ៏អស្ចារ្យបច្ចេកទេសប៉ុន្តែជាការពិតប្រាកដ។ នៅពេលណាមួយអ្នកគ្រាន់តែចង់ជាមូលនិធិឧបករណ៍បញ្ជាប្រសើរតែមួយ។ Mab.io គឺជាមូលនិធិឧបករណ៍ PM ។ Why Less Might Be the Future ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើ Mab.io បានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រសិនបើមានប្រសិនបើមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើវាមានប្រសិនបើ នេះគឺជាការប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺថ្ម។ The Punchline នេះជាការប្រៀបធៀបពិតប្រាកដ: សព្វថ្ងៃសុក្រ, ClickUp, Asana — សំរាប់សាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យសាក Mab.io — ស្បែកមួយស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែកស្បែក អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមិនចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតរោងចក្រកាត់ធំជាងគេ។ វាអាចចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវកាត់ដែលអ្នកពិតប្រាកដនឹងប្រើ។ ហើយប្រសិនបើវាជាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងណាស់អ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ClickUp នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតរោងចក្រកាត់នៅក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នក។ សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Kashvi Pandey នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Kashvi Pandey នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។