Backpressure គឺមិនមែនជា bug: វាគឺជាលក្ខណៈសម្រាប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានភាពងាយស្រួល

ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល





គំនិតខាងលើបានបង្ហាញថានៅពេលនេះថានៅពេលនេះថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលាថានៅពេលវេលា។ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យអាចកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធទាំងអស់ហើយបង្កើនការកាត់បន្ថយលទ្ធផល.





ក្នុង Aអត្ថបទមុននៅទីនេះខ្ញុំបានសរសេរអំពីរបៀបដែលប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើ

Backpressure

ដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថា backpressure គឺជាម៉ាស៊ីននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធដើម្បីបាត់បង់ល្បឿនដែលទិន្នន័យត្រូវបានប្រើឬផលិតដើម្បីការពារការបាត់បង់ដោយខ្លួនឯងឬផ្នែកផ្នែកខាងក្រោមរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធដែលអនុវត្ត backpressure នៅលើអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនគឺមិនមែនជាការច្បាស់លាស់ដូចជានៅក្នុងការបាត់បង់ឬការបាត់បង់ផ្ទុកទេប៉ុន្តែមានន័យដូចជាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយបន្ថែមការបាត់បង់ទៅនឹងសំណួរដែលផ្តល់ជូនដោយគ្មានការបាត់បង់ដោយគ្មានការបាត់បង់អំពីវា។





ទោះបីជាការបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិល។

Need for Backpressure

សូមយកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីបង្ហាញពេលដែលប្រព័ន្ធនឹងត្រូវអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្ត





Producer-Consumer Mismatch

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នកជឿទុកចិត្តថាតើអ្នក

Resource Constraints and Cascading Failures

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍។ក្រុមហ៊ុន MTTR) ការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

Missed SLAs

ទោះបីជាប្រវត្តិសាស្រ្តដែលទិន្នន័យដែលបានសរសេរទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យត្រូវបានដំណើរការរយៈពេល 5 នាទីហើយកម្មវិធីផ្សេងទៀតត្រូវបានឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនឯងបានបច្ចុប្បន្ន។ ឥឡូវនេះ, ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនេះមិនអាចបំពេញតាមការ SLA ដែលដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជាការរក្សាសម្រាប់ 90% និងមានប្រសិទ្ធិភាពរយៈពេលរហូតដល់ 10 នាទីដើម្បីចម្លងទិន្នន័យទាំងអស់វាជាការល្អបំផុតដើម្បីប្រើសម្រាប់បច្ចេកទេស backpressure ។





អ្នកអាចបង្ហាញដល់អតិថិជនថាអ្នកនឹងបាត់បង់ SLA និងទាក់ទងពួកគេដើម្បីធ្វើការបន្ទាប់មកឬអនុវត្តការបាត់បង់ដោយការបាត់បង់តម្រូវការដែលមិនមានល្បឿនលឿនពីបន្ទប់ដើម្បីបំពេញ SLA សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ / ទម្រូវការសំខាន់។

Backpressure Challenges

ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលបានសរសេរនៅលើនេះវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតថាយើងគិតតើយើងត្រូវអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាលតើដើម្បីរកឃើញទីតាំងត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនិងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យដែលបំពេញតាមតម្រូវការសេវាកម្ម / អាជីវកម្មពិសេស។





ការត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យ

Identifying the Backpressure Points

Find Bottlenecks/Weak Links

ទោះបីជាប្រព័ន្ធដែលមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យធំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទ





រោងចក្រផលិតផលដែលមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹងមានភាពខុសគ្នានឹង។

Use System Dynamics: Monitors/Metrics

វិធីផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកឃើញតំបន់បណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល។





ការបង្កើតរូបរាងទូលំទូលាយតាមរយៈម៉ែត្រឬអ្នកស្រាវជ្រាវដូចជា Canaries ការអនុវត្តតាមរយៈផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺជាវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងថាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមានសម្ពាធនិងគួរឱ្យមានសម្ពាធ backpressure នៅលើអ្នកប្រើរបស់ខ្លួន / ទូរស័ព្ទ។ Canaries ការអនុវត្តទាំងនេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងគ្នានៃប្រព័ន្ធដើម្បីរកឃើញតម្រូវការ។ លើសពីនេះទៀត, ការមានការគ្រប់គ្រងពេលវេលាពិតប្រាកដអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយទៀតដើម្បីប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធ dynamics ដើម្បីរកឃើញតម្រូវការនិងធ្វើឱ្យមានប្រសើរជាងមុន។

Boundaries: The Principle of Least Astonishment

ជាពិសេសអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអតិថិជនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏។





វាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសេវាកម្មដូចគ្នានេះនៅលើផ្នែកផ្សេងគ្នានិងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមផ្នែក

How to Apply Backpressure in Distributed Systems

នៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយនេះយើងបាននិយាយអំពីរបៀបដើម្បីរកឃើញតំបន់អារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាមានការថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពលថាមពល

ការគ្រប់គ្រង Flow Control

គំនិតនេះគឺជាការធ្វើឱ្យទំហំនៃការចែកចាយអាចមើលឃើញដល់អ្នកចែកចាយរបស់អ្នកនិងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងទំហំនៃការចែកចាយដោយផ្អែកលើវា។ ដោយដឹងទំហំនៃទំហំនៃការចែកចាយ (ឬសមត្ថភាពណាមួយដែលជាការចែកចាយ) ពួកគេអាចកើនឡើងឬកាត់បន្ថយទំហំនៃការចែកចាយដើម្បីគ្មានការចែកចាយប្រព័ន្ធ។ ឧបករណ៍នេះជាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលដែលផ្នែកខាងក្នុងជាច្រើនធ្វើការជាមួយគ្នានិងធ្វើដំណើរយ៉ាងល្អដូចដែលពួកគេអាចដោយគ្មានការប្រសើរឡើងគ្នា។ គោលបំណងខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើនៅពេលណាមួយដើម្បីកំណត់ទំហំនៃអ្នកច





កុំព្យូទ័រ CallRate_new = កុំព្យូទ័រ CallRate_normal * (1 - (Q_currentSize / Q_maxSize))

CallRate_new = CallRate_normal * (1 - (Q_currentSize / Q_maxSize))

Invert Responsibilities

នៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយចំនួនវាអាចធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចែកចាយប្រសិនបើអ្នកចង់ដំបូង Bucketគោលបំណងដែលសេវាកម្មដែលទទួលបានបញ្ចូលគោលបំណងនេះបានបំពេញគោលបំណងនេះហើយវាបានបង្ហាញដល់អ្នកដែលទូរស័ព្ទហើយពេលដែលពួកគេអាចផ្ញើគោលបំណងនេះទៅកាន់សេវាកម្ម។ នេះគឺជាប្រហែលប្រហែលមួយដែលអ្នកទូរស័ព្ទអាចប្រើ:

# Service requests work if it has capacity if Tokens_available > 0: Work_request_size = min (Tokens_available, Work_request_size _max) # Request work, up to a maximum limit send_request_to_caller(Work_request_size) # Caller sends work if it has enough tokens if Tokens_available >= Work_request_size: send_work_to_service(Work_request_size) Tokens_available = Tokens_available – Work_request_size # Tokens are replenished at a certain rate Tokens_available = min (Tokens_available + Token_Refresh_Rate, Token_Bucket_size)

Proactive Adjustments

នៅពេលដែលអ្នកដឹងពីមុនថាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាការកាត់បន្ថយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្នកធ្វើតេស្តប្រសើរប្រសិនបើអ្នកចង់កាត់បន្ថយទំហំការហៅទូរស័ព្ទនិងកើនឡើងវាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សូមគិតថាប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រ





ក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកបានរក្សាទុកការងារទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះអ្នកអាចរក្សាទុកវាដើម្បីជួបប្រទះរបស់អ្នក។សត្វប្រសិនបើអ្នកចែកចាយវាយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងអតិថិជនធម្មតាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនឹងកាត់បន្ថយសេវាកម្មបន្ទាប់មក។ ដើម្បីបញ្ចប់ការនេះអ្នកអាចកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។

Throttling

ការកាត់បន្ថយចំនួននៃតម្រូវការដែលសេវាកម្មអាចផ្តល់សេវាកម្មនិងបាត់បន្ថយតម្រូវការច្រើនជាងនេះ។ Throttling អាចត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្រិតសេវាកម្មឬកម្រិត API ។ ការបាត់បន្ថយនេះគឺជាឧបករណ៍បង្ហាញដោយផ្ទាល់នៃការបាត់បន្ថយអារម្មណ៍របស់អ្នកទូរស័ព្ទដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំទូរស័ព្ទ។ អ្នកអាចទទួលបានការបាត់បន្ថយនេះទៀតនិងធ្វើការបាត់បន្ថយប្រយោជន៍ឬបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយដើម្បីធានាថាអតិថិជនអាចរកឃើញអស្ចារ្យបំផុត។

Load Shedding

Throttling បានបង្ហាញពីការបាត់បន្ថយតម្រូវការនៅពេលដែលអ្នកបាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយមុនពេលដែលអ្នកបាត់បន្ថយតម្រូវការរបស់អតិថិជនអាចបាត់បន្ថយតម្រូវការរបស់អតិថិជននៅពេលដែលសេវាកម្មកំពុងមានការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយតម្រូវការដែលវាមានការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយការបាត់បន្ថយតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

Conclusion

ការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យការត្រួត





ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវាត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រសិនបើវាអាចកាត់បន្ថយអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននិងជួយឱ្យប្រព័ន្ធមិនមានភាពងាយស្រួល។ ការដោះស្រាយដោយប្រសើរឡើងដោយការរចនាប្រព័ន្ធនិងការត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើមានភាពងាយស្រួលគឺជាគោលដៅក្នុងការរក្សាទុកសុខភាពប្រព័ន្ធ។ ខណៈពេលដែលការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើមានភាពងាយស្រួលប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនប