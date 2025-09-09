ម៉ូដែលភាសាធំទូលំទូលាយមិនមែនគ្រាន់តែទទួលបានបញ្ហានេះទេ - ពួកគេបានបង្ហាញបញ្ហានេះជាការពិត។ ដូច្នេះនៅតែជាមួយនឹងការចេញផ្សាយថ្មីបញ្ហានេះបញ្ហានេះមិនបានកាត់បន្ថយ។ Vectara's 2025 ការធ្វើតេស្ត GPT-5 បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ 1.4% ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាង 1.8% នៃ GPT-4 និងមានកម្រិតខ្ពស់ជាង 1.49% នៃ GPT-4 ។ សាកលវិទ្យាល័យ Hallucination Leaderboard នេះជាការល្អប្រសើរតូចប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែមាន។ ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញពីរបៀបដែលវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាអាចក្លាយជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើ ទាំងនេះអាចមើលទៅជាសៀវភៅស្អាតទេប៉ុន្តែវាជាការផ្សេងគ្នានៅពេលដែលមនុស្សពិតប្រាកដផ្លាស់ប្តូរលើឧបករណ៍ទាំងនេះ។ កំហុសតូចគឺគ្រាន់តែជាការបំបែកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ដូចជាសុខភាព, ការច្បាប់ឬការព្យាបាលពួកគេអាចមានសុវត្ថិភាព។ What causes hallucinations in LLMs អ្វីដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុង LLMs LLMs, រួមបញ្ចូលទាំង ChatGPT, ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអនុម័តការសរសេរចុងក្រោយនៅក្នុងដំណាក់កាល, មិនដើម្បីត្រួតពិនិត្យការពិត។ ពួកគេមិនមានទិន្នន័យទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាលនៃការពិតដែលមានការធានា; ជាផ្នែកមួយ, ពួកគេបង្កើតសៀវភៅដោយបង្កើតគំរូពីទិន្នន័យការបណ្តុះបណ្តាល។ នៅពេលដែលពួកគេមិនដឹង, ពួកគេគិតថាការសរសេរចុងក្រោយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនបំផុត - និងការគិតថ្លៃនេះអាចត្រូវបានគិតថ្លៃ។ ទិន្នន័យនៃការបណ្តុះបណ្តាលបានមកពីបណ្តាញធំទូលំទូលាយ - blogs, forums, wikis. Today a lot of the web is AI-written, so models start learning from their own outputs. Errors get repeated and amplified. No more free data គ្មានទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃទៀត នៅមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Reddit បានចាប់ផ្តើមការកាត់បន្ថយការចូលរួម។ Reddit បានកាត់បន្ថយ API ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់ខ្លួន។ subreddits បានកាត់បន្ថយការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។ Twitter / X បានកាត់បន្ថយការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។ LinkedIn បានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ Stack Overflow បាននិយាយថាវាមានតម្លៃសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះប ក្រុមហ៊ុន AI ដំបូងបានផ្លាស់ប្តូរដល់ការអនុញ្ញាតដោយឥតគិតថ្លៃនិងម៉ូដែលសាធារណៈត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយទិន្នន័យបណ្តាញដែលមានភាពខុសគ្នានិងមានភាពខុសគ្នានិងមានភាពខុសគ្នានេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើឱ្យវាបានប្រសិនបើពួកគេនឹងបណ្តុះបណ្តាលលើអត្ថបទដែលបានសរសេរដោយ AI របស់ពួកគេ។ Paying for access ការទូទាត់សម្រាប់ការចូល OpenAI បានសរសេរអាជីវកម្មជាមួយ Associated Press នៅឆ្នាំ 2023 បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មរយៈពេលច្រើនឆ្នាំជាមួយ Axel Springer និង News Corp. នៅឆ្នាំ 2025 ច្រើនជាង 20 អ្នកបោះពុម្ព - រួមទាំង The Guardian និង The Washington Post - បានចូលរួម។ ការគណនីមួយចំនួនផ្តល់នូវម៉ូដែល AI ដើម្បីចូលទៅក្នុងឯកសារ, អ្នកផ្សេងទៀតផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងផលិតផល។ ក្រុមហ៊ុន Google បានសរសេរអាជីវកម្មជាមួយ AP នៅលើកដំបូងឆ្នាំ 2025 ហើយ Microsoft បានភ្ជាប់ Copilot ជាមួយ Westlaw របស់ Thomson Reuters សម្រាប់ការស្វែងរកច្បាប់ (សម្រាប់អ្នកប្រើ, មិនសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល) ។ ការបណ្តាញទិន្នន័យបណ្តុះបណ្តាល AI ដោយខ្លួនឯងគឺមានតម្លៃប្រហែល $ 3.2B ក្នុងឆ្នាំ 2024 ហើយគួរតែកើនឡើងទៅ $ 16.3B ក្នុងឆ្នាំ 2034 ។ Where the clean data lives នៅពេលដែលទិន្នន័យស្អាតមានជីវិត វិញ្ញាបនប័ត្រនិងទិន្នន័យដែលត្រូវបានចែកចាយត្រូវបានបង្កើត reservoirs វិញ្ញាបនប័ត្រ: \n \n \n \n \n \n News & publishing (2023–25): AP, Axel Springer, News Corp, Dotdash Meredith; លើសពី The Guardian, The Washington Post, Vox Media, និង The Atlantic (ការរួមបញ្ចូលនៃការទទួលបានអ៊ីនធឺណិតនិងការតភ្ជាប់ / ការកំណត់ក្នុងផលិតផល) ។ សាកលវិទ្យាល័យនិងសង្គម (2024–25): សៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅ Medical & reliability (2025): ការស្រាវជ្រាវរក្សាសម្ព័ន្ធដូចជា ScaleMAI (ការអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់) និង DR-AIR (កម្មវិធីអេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រង់អេក្រ Commercial & enterprise (2023–25): BloombergGPT បានបណ្តុះបណ្តាលលើទិន្នន័យគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណង មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ (2025): ការវិនិយោគធំទូលំទូលាយដើម្បីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនិងវិជ្ជាជីវៈបណ្តុះបណ្តាលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ (ដូចជា Meta-Scale AI); វិញ្ញាបនប័ត្រ "បណ្តុះបណ្តាលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ" សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ សៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវភៅសៀវ Paid, specialised data is next ទិន្នន័យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺបន្ទាប់មក យើងមានប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរ: ការបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតគឺល្អសម្រាប់តម្រូវការងាយស្រួលដូចជាការស្វែងរកឆាប់រហ័ស, ការសរសេរសៀវភៅឬការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរប្រចាំថ្ងៃ; ការស្រាវជ្រាវសំខាន់, ការវិភាគ, និងការបង្កើត AI បានផ្លាស់ប្តូរទៅនឹងការរុក្ខជាតិស្អាតនៃទិន្នន័យ - បានត្រួតពិនិត្យឡើង, បានត្រួតពិនិត្យឡើង, បានត្រួតពិនិត្យឡើង - ជាធម្មតាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ។ ក្រុមហ៊ុនធំនឹងផ្លាស់ប្តូរការនេះ, ដូច្នេះទិន្នន័យកាត់បន្ថយពួកគេ។ ការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចែកចាយទិន្នន័យ, ការ គោលបំណងនេះត្រូវការការចូលដំណើរការដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង - គោលបំណងរបស់ HR បានមើល HR, គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណង។ គោលបំណងនៃការចូលដំណើរការដោយផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងនៃគោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណងរបស់គោលបំណង។ ប្រសិនបើការខុសគ្នានេះមាននៅពេលនេះ, ក្រុមដែលបង្កើតការស្វែងរក rol-aware និងមូលនិធិពិសោធន៍ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ - និងការគណនី។ What to do with only public AI access តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងការចូលគ្នានិងការចូលគ្នានិងការចូលគ្នានិងការចូលគ្នាន ឧបករណ៍វិស្វកម្ម Prompt គឺជាបន្ទាត់ដំបូងនៃការការការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយតបដែលបានធ្វើឡើង - វាមានតម្លៃថ្លៃនិងបន្ទាប់មក។ ប្រសិនបើការឆ្លើយតបគឺមិនច្បាស់លាស់ការឆ្លើយតបនឹងនឹងមិនច្បាស់លាស់។ អ្នកបណ្តុះបណ្តាលឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញដូច្នេះផងដែរថាដោយមិនមានកំណត់សម្ភារៈជាច្រើនផលិតផលអាចមានទម្ងន់និងម៉ូដែលមានតម្រូវឱ្យមានការឆ្លើយតបច្រើនជាងមុន។ វិញ្ញាបនប័ត្រច្បាស់និងទិន្នន័យច្បាស់រក្សាទុកការឆ្លើយតបនៅលើដំណើរការ។ ការអនុវត្តល្អបំផុតរួមបញ្ចូលទាំង: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែដឹងអំពីរបៀបដែលធ្វើឱ្យប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាតើអ្នកមិនដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកមិនដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរតែដឹងថាតើអ្នកគួរ ប្រសិនបើការទូទាត់បានបង្អួចអ្នកអាចសរសេរកំណែសំខាន់ដោយខ្លួនឯងនិងសរសេរកំណត់សរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរសេរសរស គោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយ ការបាត់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់បង់ សូមអរគុណសម្បត្តិ (សុវត្ថិភាព) ។ បន្ទាប់ពីការអរគុណសម្បត្តិ, សូមអរគុណសម្បត្តិ inline ដោយមានពេលវេលាការបោះពុម្ពនិងការអរគុណសម្បត្តិ (≤25 សៀវភៅ) ។ ជ្រើសរើសរើសរើសរើសតម្រូវការ។ ជ្រើសរើសតម្រូវការដែលមានភាពជាក់លាក់ / វិញ្ញាបនប័ត្រជាងការច្នៃប្រឌិត; សីតុណ្ហភាពទាប / សីតុណ្ហភាពច្នៃប្រឌិតដែលអាចធ្វើបាន។ សូមចាប់ផ្តើមជាមួយគំនិតឬគំនិតរហ័ស; ពង្រីកជាមួយគំនិតបន្ទាប់ដែលមានតម្រូវការ។ ការត្រួតពិនិត្យឈ្មោះទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំ គោលបំណងសុខភាព, សន្តិសុខឬប្រាក់ចំណេញគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណង ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរដែលមានប្រសិទ្ធិភាពទៅជាគំរូដែលអាចប្រើបានជាច្រើន។ ការផ្លាស់ប្តូរដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលបញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ សូមរក្សាទុកកញ្ចប់ប្រភព។ សូមរក្សាទុកកញ្ចប់តំណភ្ជាប់ / សៀវភៅដែលមានឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការរក្សាទុកសំណួរ។ The bottom line ដំណឹងខាងក្រោម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2025, ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺយ៉ាងច្បាស់លាស់: \n \n \n អាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត: លឿនលឿន, អំណោយបាន, បានបណ្តុះបណ្តាលនៅលើអ៊ីនធឺណិតធំទូលំទូលាយ។ ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទាត់, មិនមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការអនុវត្ត។ សកម្មភាពអាជីវកម្មអាជីវកម្ម (AI) ដែលត្រូវបានទូទាត់, ការកំណត់និងការត្រួតពិនិត្យ។ បានបង្កើតឡើងនៅលើរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយការរួមបញ្ចូលជាមួយការគ្រប់គ្រងនិងសៀវភៅ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ល្បឿននិងការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ការទទួលស្គាល់។ ការដឹងថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាតើអ្នកកំពុងប្រើថាត។ Glue in pizza sauce បានធ្វើឱ្យសៀវភៅស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលវាបានមកពីការស្វែងរកអតិថិជន។ នៅក្នុងកំណត់ហេតុបណ្ដាញរបស់សាកលវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យវាជាការកាត់បន្ថយ។ វាគឺជាเหตุผลដែលរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងការកាត់បន្ថយត្រូវបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការប្រសើរឡើងប្រសិទ្ធិភាព AI ។