លោក Ian Goldberg, លោក Cypherpunk ដែល hacked Netscape សម្រាប់ការរីករាយ

លោក Ian Goldberg បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការ cypherpunks ដែលបានបង្ហាញនៅលើព័ត៌មានទូរទស្សន៍ - ហើយមិនមែនជានៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងច្បាប់ធំទូលំទូលាយដូចជាលោក Julian Assange ។ បានក្លាយជាកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ 1973 ហើយគាត់បានបង្ហាញពីពេលវេលាដំបូងនៃជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់បទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងទូទូទាត់, ដូច្នេះគាត់បានក្លាយជាការទទួលបានស្គាល់ថ្ម, ដែកថ្ម, និងស្គាល់ថ្មនៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់ទូទ័រអន្ដរជាតិជាក្មេងស្រី។ លោកបានដំណើរការសិក្សារបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Waterloo ដែលបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងទូទ

Goldberg didn’t just stay in academia. He helped build teams and technology at Radialpoint, a Canadian company focused on privacy; took sabbaticals at top universities in Europe, and eventually became a professor at the University of Waterlooក្នុងអំឡុងពេលវេលាគាត់បានទទួលស្គាល់ជាច្រើនគំនិតស្អាតនិងបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនអំពីការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំង។

អំពីព័ត៌មានទូរទស្សន៍, នេះគឺជាអ្វីមួយជាមួយនឹងបណ្តាញដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 1995 ។ គាត់ជាប្រភេទនៃការ hacked វា.

ក្រុមហ៊ុន Netscape vs. Cypherpunks

ឥឡូវនេះឈ្មោះ Netscape មានប្រសិទ្ធិភាពមិនមែនជាច្រើនសម្រាប់យើងហើយប្រសិនបើជាក្រុមហ៊ុន Millennials និងក្រុមហ៊ុន Generation Z មិនបានដឹងពីវាទេប៉ុន្តែវាគឺជា Google Chrome នៅពេលវេលាដែលជាអ្នកដំណើរការបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងរវាងឆ្នាំ 1994 និងឆ្នាំ 1997 ហើយវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតសម្រាប់យើងឥឡូវនេះ: Firefox ។And Ian Goldberg, along with David Wagner, broke its security in 1995, in a few hours. That was quite a big deal back then.





ដើម្បីបន្ថែមការជោគជ័យទៅនឹងការជោគជ័យ, ពួកគេបានធ្វើវាសម្រាប់ការរីករាយ, ជាមូលដ្ឋាន. គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមនុស្សមួយនៅក្នុងការជោគជ័យ។ Cypherpunk សៀវភៅ ដូច្នេះវាត្រូវបានបង្ហាញថាវាត្រូវបានមិនល្អណាស់ហើយបានអនុញ្ញាតឱ្យ Goldberg និង Wagner ដើម្បីកាត់បន្ថយការអនុវត្តរបស់ពួកគេនៃ Secure Sockets Layer (SSL - ប្រព័ន្ធអ៊ិនគ្រីបដែលប្រើសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបណ្តាញសុវត្ថិភាព) ។ វាត្រូវបានកាត់បន្ថយអារម្មណ៍របស់ Netscape ជាធំទូលំទូលាយ, ជាពិសេសចាប់តាំងពី SSL ត្រូវបានគួរឱ្យធ្វើឱ្យការទិញអ៊ីនធឺណិតនិងការទូទាត់សុវត្ថិភាព។

ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់បានបាត់បង់និងទូរទស្សន៍និងម៉ាកទូរទស្សន៍ធំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទ ក្នុង ការ សាកលវិទ្យាល័យ លោក Goldberg បានបង្ហាញថានៅពេលនេះថានៅពេលដែល Netscape បានបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជាមួយ Internet Explorer ហើយគាត់បាននិយាយថានៅពេលនេះថានៅពេលដែល Netscape បានបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជាមួយ Internet Explorer ហើយគាត់បានដឹងថានៅពេលនេះថានៅពេលដែលពួកគេបានបង្កើតមូលនិធិ Mozilla និងបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធី open-source ដើម្បីបង្កើត Firefox ។

ការបោះឆ្នោត Off-the-record

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើជាប្រសិនបើជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបើវាជាប្រសិនបOne of his most important works is the cryptographic protocol Off-the-record messaging (OTR), designed to provide confidentiality and authentication for instant messaging conversations.ដូច្នេះវាអាចជឿទុកចិត្តថាអ្នកដែលអ្នកជឿទុកចិត្តគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺហើយវាអាចជឿទុកចិត្តថាអ្នកដែលបានជឿទុកចិត្តគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេគឺ

អ្វីដែលធ្វើឱ្យ OTR មានលក្ខណៈពិសេសគឺថាវាមិនដោះស្រាយបន្ទះឌីជីថលដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញអ្នកដែលបាននិយាយអ្វី។ វាត្រូវបានគេហៅថា "ការត្រួតពិនិត្យដែលអាចជឿទុកចិត្ត" - ក្នុងរយៈពេលពិភាក្សាអ្នកទាំងពីរគួរតែដឹងថាអ្នកដែលបាននិយាយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមិនមានវិធីសាស្រ្តដើម្បីបង្ហាញថានៅពីអ្នក។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលគេហៅថា "ការត្រួតពិនិត្យមុន" ដែលមានន័យថាប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែលប្រហែល

អ្នកបានមើលឃើញប្រសិទ្ធិភាពនៃ OTR ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រើវាដោយផ្ទាល់។The Signal Protocol, used in Signal, WhatsApp, Google Messages, and even Facebook Messenger’s “Secret Conversations,” builds from OTR.វាត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 ដោយ Goldberg និង Nikita Borisov ហើយវាអាចរកបានជាកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃនិងសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទំព័ររបស់ខ្លួន .

យោបល់អំពី censorship

លោក Goldberg បានរចនាប្រព័ន្ធដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍លើអ៊ីនធឺណិត។ ការធ្វើការរបស់គាត់ដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់បច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈទាំងពីរ - ការបង្កើតឧបករណ៍ដែលបាត់បង់បញ្ហាសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់ពេលដែលការសិក្សារបស់អ្នកដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងអ្នកដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ឧបករណ៍សំខាន់មួយគឺ: ទូរទស្សន៍ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃ Refraction Networking .

ដូច្នេះនៅពេលដែល Telex បានផ្លាស់ប្តូរការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំង។By tagging encrypted traffic in a way that’s invisible to censors but recognizable to participating Internet Service Providers (ISPs), it silently reroutes users to censored contentការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយ Goldberg Co-developed is សត្វ ប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាទុកការចូលទៅក្នុងឯកសារឌីជីថលផងដែរនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់។ Lavinia បានប្រើសម្រាប់ការវិញ្ញាបនប័ត្រគ្រីបនិងរចនាសម្ព័ន្ធការជំរុញអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការរក្សាទុកនិងផ្គត់ផ្គង់ឯកសារដែលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាថាមានសម្ភារៈអាចរកបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបោះពុម្ពដំបូងរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់ឬត្រូវបានបាត់បង់។ គោលបំណងនេះបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៃការបោះពុម្ពប្រវត្តិសាស្រ្តប៉ុន្តែបានផ្គត់ផ្គង់វាទៅនឹងពិភពលោកឌីជីថល។

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ Goldberg រួមទាំងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស, ការដោះស្រាយបច្ចេកទេសនិងការរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម - ទាំងអស់គោលបំណងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃមនុស្សក្នុងការចូលនិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្ម។

កម្មវិធីផ្សេងទៀត

Goldberg បានរចនាឧបករណ៍ដែលការពារផ្ទាល់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយមានអារម្មណ៍ជាពិសេសដើម្បីជួយអ្នកប្រើដើម្បីរក្សាទុកការសន្សំឬការត្រួតពិនិត្យ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់គាត់បានផ្ដល់នូវការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់បណ្តាញការសន្សំ, រួមទាំងការបង្កើតថ្មីដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចកាត់បន្ថយ។ លើសពីនេះទៀតពួកគេបានធ្វើការលើប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីទាញយកឬទំនាក់ទំនងដោយមិនបង្ហាញថាពួកគេគឺជាអ្នកឬពួកគេមានទីតាំងដែលពួកគេមាន។Goldberg was also once the chairman of the Tor Project’s board, showing his deep involvement in the development of privacy-preserving Internet infrastructure.





ហើយគាត់បានអភិវឌ្ឍ វាគឺជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការទាញយកព័ត៌មានឯកជន (PIR) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងទិន្នន័យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយគ្មានការបង្ហាញអ្វីដែលពួកគេកំពុងស្វែងរក - ដូច្នេះផងដែរទៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង។ វាត្រូវបានធ្វើការនៅលើប្រព័ន្ធសញ្ញាបនប័ត្រទិន្នន័យទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីបង្ហាញអ្វី (ដូចជាការដឹងកំណត់សញ្ញាបនប័ត្រឬមានគោលបំណង) ដោយគ្មានការបង្ហាញទិន្នន័យឯកជន។ កម្មវិធីរបស់គាត់រួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍សម្រាប់ការរកឃើញការជោគជ័យលើ Tor, ការពារប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យ, និងធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងនិងការទូទាត់ដោយគ្មាន

សៀវភៅអ៊ីនធឺណិត: មុនពេលដែលបានបង្កើតអ៊ីនធឺណិត, លោក Vitalik Buterin លោក Goldberg បានធ្វើការជាអ្នកគាំទ្រការស្រាវជ្រាវនៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Goldberg នៅសាកលវិទ្យាល័យ Waterloo ។ ការភ្ជាប់នេះបង្ហាញពីប្រសិទ្ធិភាពទូលំទូលាយរបស់លោក Goldberg មិនគ្រាន់តែនៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍សុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីបន្ទាប់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យា decentralized ។

ឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្ទាល់ខ្លួននិងសុវត្ថិភាព

យើងត្រូវការឧបករណ៍សម្រាប់ការផ្ទាល់ខ្លួននិងការដោយស្វ័យប្រវត្តិជាច្រើនជាងមុន។ មួយចំនួនឆ្នាំមុន, Goldberg ស្លាក “កុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមារកុមCentralized parties are no longer trustworthy enough, and decentralization offers a strong alternative for Internet users around the world.

យោបល់ វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលចង់មានសុវត្ថិភាពនិងការត្រួតពិនិត្យនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ជាងមុនដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរតាមបណ្តាញដែលមានមូលដ្ឋាន។ មិនដូចជា blockchain, Obyte មិនប្រើអ្នកត្រួតពិនិត្យឬ "ការត្រួតពិនិត្យ" - មិនមែនជាមិត្តភក្តិដែលបានកំណត់ការដំណើរការដែលត្រូវបានដំណើរការ។ បន្ថែមទៀតវាប្រើរចនាសម្ព័ន្ធដែលគេហៅថា DAG ( គំនិត Acyclic Graph ), នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់បានជួយសុវត្ថិភាពបណ្តាញដោយការប្រើវាយ៉ាងងាយស្រួល។ នេះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ Obyte មានការកែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រង្វាន់ឌីជីថលការចុះឈ្មោះទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាពការបង្កើតអតិថិជនគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិតគំនិត ហ្វេសប៊ុក វាគឺជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់មនុស្សដែលចង់សុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពិភពលោកឌីជីថលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិត Goldberg និងគុណភាព cypherpunk ។





រូបភាព Vector ដោយ Garry Killian / Freepik

រូបថតរបស់ Ian Goldberg University of Waterloo