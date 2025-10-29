នៅលើពិភពលោកដែលមានកម្រិតខុសគ្នានៃការអនុវត្ត SAP របស់សហគ្រាសដែលក្រុមហ៊ុន Fortune 500 បានផ្អែកលើប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពខុសគ្នានៃដំណើរការអាជីវកម្មចំនួនដុល្លារជាច្រើនរបស់ពួកគេ, ការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខុសគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានិងការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានិងការជួបប្រជុំគ្នានៃការជួបប្រជុំគ្នានៃវិជ្ជាជីវៈ។ Giridhar Kankanala គឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា SAP ដែលមានបទពិសោធជាង 17 ឆ្នាំ Strategic Excellence in Enterprise SAP Management ការគាំទ្រវិជ្ជាជីវៈ SAP Enterprise Management Giridhar Kankanala បានធ្វើការនៅកម្រិតខ្ពស់នៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មវិជ្ជាជីវៈ Giridhar Kankanala បានបង្កើតឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់នៅក្នុងអេក្រង់អេក្រង់ SAP ទាំងអស់ពីការអនុវត្ត Business Suite រចនាឡើងទៅនឹងការបណ្តុះបណ្តាល S/4HANA និងការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះប Operational Excellence and High Availability Leadership ការនាំមុខគោលបំណងប្រតិបត្តិការនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ លោក Giridhar Kankanala ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងផលិតផល SAP និងដំណោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរខ្ពស់និងដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយខ្ពស់បានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់គ្រប់គ្រងតម្រូវការ SLA របស់អតិថិជននៅពេលដែលគ្រប់គ្រងតម្រូវការ Time Objectives និង Recovery Point Objects សម្រាប់ដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិស្ថានសំខាន់។ ការផ្លាស់ប្តូរដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណ ការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ Giridhar Kankanala មានទំហំជាច្រើននៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាសហគ្រាស។ ការធ្វើការរបស់គាត់រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងប្រសិទ្ធភាពការពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រចាំខែការត្រួតពិនិត្យសុខភាពទូលំទូលាយនិងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសន្តិសុខវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រទេស SAP ។ ដោយការដោះស្រាយប្រសិទ្ធិភាពអំពីការប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើកម្រិត CVSS និងការអនុវត្តតម្រូវការសុវត្ថិភាពល្អឥតខ្ចោះគាត់បានជួសជុលប្រសិទ្ធិភាពប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធនៅពេលដែលគាត់បានរក្សាទុកគុណភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុត។ Technical Expertise and Implementation Success វិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តជោគជ័យ Giridhar Kankanala បានធ្វើការជោគជ័យជាមួយអតិថិជនជាច្រើន, ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស SAP, ការផ្លាស់ប្តូរនិងការផ្លាស់ប្តូរនិងការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន SAP & Customer engagement teams និងក្រុមហ៊ុន Dell EMC (មុន Virtustream) ។ ការគ្រប់គ្រងអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថិជនអតិថ ការជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ Giridhar Kankanala ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបណ្តាញវិញ្ញាបនប័ត្រពេញលេញរបស់គាត់រួមបញ្ចូលទាំង SAP HANA 2.0, S/4HANA Conversion, Microsoft Azure for SAP Workloads និង AWS Solutions Architect Associate ។ ការជំនាញបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះ Recognition and Industry Leadership ការយល់ដឹងនិងការនាំមុខគេនៃឧស្សាហកម្ម លោក Giridhar Kankanala បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់គឺជាការពិតប្រាកដនិងមានគុណសម្បត្តិ។ ការទទួលអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់រួមបញ្ចូលទាំងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ប្រហែលបីមួយចំនួនសម្រាប់ប្រសិទ្ធិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់គាត់ក្នុងចំណោម 15% នៃបុគ្គលិកដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SAP ។ ជាពិសេសគាត់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ SHINE Award សម្រាប់ឆ្នាំ 2024 ដែលគាត់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់សេវាកម្ម SAP Enterprise Cloud - លោក Giridhar Kankanala បានក្លាយជាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការទទួលស្គាល់ពីការទទួលស្គាល់ទូលំទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយនៃការទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយរបស់ Knowledge Sharing and Continuous Innovation ការផ្គត់ផ្គង់បទពិសោធន៍និងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ន ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់គាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងការអប់រំបន្តិចត្រូវបានបង្ហាញដោយការបោះពុម្ពរបស់គាត់រួមបញ្ចូលទាំងសៀវភៅស្រាវជ្រាវដែលបណ្តុះបណ្តាលអំពីជម្រើសរបស់អតិថិជននិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងសៀវភៅពេញលេញដូចជា "SAP High Availability Testing Scenarios" និង "Mastering DevOps with Kubernetes and Cloud- A Practical Guide" ។ ការបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះបង្ហាញពីការបណ្តុះបណ្តាលរបស់គាត់ក្នុងការបង្កើនគុណភាពឧស្សាហកម្មនិងការគាំទ្រដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅអនាគត។ នៅពេលដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង, Giridhar Kankanala បានបន្តបង្កើនបទពិសោធរបស់គាត់នៅលើប្លាស្ទិចខ្ពស់ដូចជា AWS, Azure និង Google Cloud Platform ដែលធានាឱ្យគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្លាស្ទិច SAP ដែលមានទំហំទូលំទូលាយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់គាត់នៅលើប្លាស្ទិចបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះប Legacy and Future Impact មូលនិធិនិងផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយ លោក Giridhar Kankanala បានរៀនពីរបៀបដែលការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន SAP បានបង្កើតគោលបំណងថ្មីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យា SAP នៅពេលដែលអង្គការអាជីវកម្មរក្សាទុកការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយគោលបំណងវិជ្ជាជីវៈអាជីវកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ដោយសារតែការដោះស្រាយពេញលេញរបស់លោក Giridhar Kankanala សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម SAP របស់គាត់បានបង្ហាញថាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលមានគុណភាពបច្ចេកទេសល្អឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគំនិតវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈនិងគោលបំណងនៃការអប់រំអប់រំនេះបានបង្កើតគុណភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់សហគ្រាសនិងបង្កើតប្រវត្តិសាស្រ្តវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលវែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា។ About Giridhar Kankanala យោបល់អំពី Giridhar Kankanala លោក Giridhar Kankanala គឺជាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកវិទ្យា SAP ដែលមានបទពិសោធជាង 17 ឆ្នាំនៅក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធអាជីវកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Giridhar Kankanala បានក្លាយជាអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម SAP ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ការជំនាញរបស់លោក Kankanala មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ S/4HANA និងការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះ